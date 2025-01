De moins en moins d'Ukrainiens voient un avenir dans leur pays. Beaucoup de réfugiés n'ont plus rien dans leur pays d'origine. Même leur maison ne sont plus que des ruines. Qu'adviendra-t-il d'eux si la guerre se termine un jour?

1/5 Hanna Zaporojets avec sa fille de quatre ans, Valeria. Photo: Siggi Bucher

Robin Bäni et Siggi Bucher

«Je ne veux même pas y penser», dit Hanna Zaporojets. L'Ukrainienne regarde vers le sol, vers sa fille Valeria, âgée de seulement 4 ans, qui emballe des poupées dans une petite valise.

«Je ne veux pas perdre tout cela une nouvelle fois», dit Hanna Zaporojets en montrant le lit, l'armoire et la table. Tout ce que cette mère célibataire possède se trouve dans cette chambre d'un foyer cantonal de réfugiés à Zoug.

L'ombre de Trump

Loin d'ici, de l'autre côté de l'Atlantique, un homme a emménagé cette semaine dans une chambre légèrement plus grande – Donald Trump est entré dans le bureau ovale. L'idée que son sort pourrait désormais dépendre des caprices du nouveau président américain inquiète Hanna Zaporojets.

Donald Trump a promis haut et fort de mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine. On peut douter qu'il y parvienne. Vladimir Poutine ne montre aucune volonté de s'écarter de ses exigences – une capitulation du gouvernement de Kiev.

Si un cessez-le-feu devait malgré tout être conclu, il semble clair que l'Ukraine devrait renoncer, du moins temporairement, à certaines parties de son territoire. Même Volodymyr Zelensky l'a récemment laissé entendre en déclarant que ces territoires pourraient être «récupérés diplomatiquement» ultérieurement. Mais que se passera-t-il alors pour des personnes comme Hanna Zaporojets, dont les maisons ont été détruites ou se trouvent sur un territoire occupé par la Russie?

Repartir à nouveau de zéro: c'est non!

En 2014 déjà, lorsque la guerre a commencé dans le Donbass, Hanna Zaporojets a dû fuir sa ville natale de Donetsk. Pendant huit ans, elle a été une réfugiée dans son propre pays.

Puis, lorsque la Russie est passée à l'attaque majeure en 2022, la jeune Ukrainienne a vécu à Marioupol, une ville du sud-est qui a été prise sous le feu de l'artillerie russe dès le début. Hanna Zaporojets a de nouveau dû fuir, cette fois pour se réfugier en Suisse, car elle avait entendu dire que c'était là que se trouvaient les meilleurs abris antiaériens du monde.

Repartir encore une fois à zéro en Ukraine? Ce n'est plus une option, dit Hanna Zaporojets, l'énergie lui manque pour cela. «Si la guerre se termine, je veux rester en Suisse.»

Un avenir incertain

On ne sait pas encore ce qui se passera exactement si cela arrive un jour. En 2023, le Conseil fédéral a pris connaissance d'un plan d'action de retour provisoire pour les personnes ayant le statut S.

Dans ce document, l'équipe de projet recommande un délai de départ uniforme de six à neuf mois, avec quelques exceptions. Les personnes actives pourraient encore rester douze mois, les apprentis pourraient terminer leur formation.

Mais le plan ne tient guère compte de la situation des personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays – par exemple parce que leur domicile se trouve sur un territoire contrôlé par la Russie.

Le SEM se penchera sur la question plus tard

Interrogé à ce sujet, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) confirme que la proposition ne traite pas des «options d'un nouvel ordre ukrainien». Si le territoire ukrainien devait subir des changements fondamentaux, le SEM «analyserait les changements» et «en tiendrait compte dans le plan de retour».

Jusqu'à présent, le plan n'aurait toutefois pas été révisé. En effet, «à ce jour, rien n'indique que la guerre en Ukraine prendra fin dans les prochains mois», précise le SEM.

«Mais si je m'intègre, pourquoi ne puis-je pas rester?»

Le fait que le statut S soit axé sur un retour est compréhensible, explique Ihor Puzyrov. «Mais si je m'intègre, pourquoi ne puis-je pas rester?» Le jeune Ukrainien a fui Marioupol, occupée par la Russie, il y a deux ans.

Aujourd'hui, il parle couramment le suisse-allemand, fait un apprentissage de commerce à Bâle et y a loué sa propre chambre. «Si j'apporte ma contribution, tout le monde peut en profiter – la Suisse et moi», estime-t-il.

Ihor Puzyrov espère que la Suisse prendra exemple sur la République tchèque. Là-bas, le gouvernement prévoit d'introduire un statut de résident de longue durée – à condition que les Ukrainiens remplissent certains critères: au moins deux ans de séjour, une indépendance financière et un casier judiciaire vierge.

On peut supposer que de nombreux réfugiés demanderont ce nouveau statut. Car ils sont de moins en moins nombreux à envisager un retour.

En automne 2023, ils étaient encore 49,7%, au printemps 2024, ils n'étaient plus que 26,2% selon le groupe de réflexion ukrainien Transatlantic Dialogue Center (TDC). Entre-temps, la volonté de retour devrait avoir encore diminué.

L'Ukraine tente d'y remédier

Le gouvernement ukrainien a reconnu qu'il perdait de plus en plus le contact avec ses compatriotes qui ont fui le pays. En décembre 2024, Kiev a donc créé un «Ministère de l'unité nationale». Celui-ci doit établir un contact renforcé avec les Ukrainiens de l'étranger et promouvoir leur retour.

Des «Unity Hubs» (centres d'unité) sont prévus à Berlin et plus tard dans d'autres endroits. Le ministère ukrainien de l'Economie estime qu'au moins 4,5 millions des quelque sept millions de réfugiés de guerre devraient rentrer chez eux pour pouvoir un jour reconstruire le pays. Mais le gouvernement ukrainien n'a pas encore présenté de concepts concrets sur la manière dont un retour à grande échelle pourrait être géré après la fin de la guerre.

Tirer un trait sur son passé

Plus la guerre dure, plus il est difficile d'inciter les gens à rentrer chez eux. Ihor Puzyrov explique: «J'en ai fini avec mon passé.» Selon lui, le temps passé en Ukraine donne l'impression d'une vie révolue. «Maintenant, je fais de mon mieux pour m'intégrer en Suisse.»

Hanna Zaporojets ne veut plus partir non plus – surtout pour sa fille. «Je souhaite qu'elle grandisse en sécurité.» Et pas dans un pays dont le sol restera pollué pendant des décennies par des mines et des bombes non explosées.