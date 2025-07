1/12 Christina Wilson est dévastée. Elle a perdu son mari Julian dans les crues au Texas. Photo: Screenshot KHOU-11

Janine Enderli

Des inondations soudaines ont dévasté l'état du Texas cette semaine. Au moins 50 personnes ont perdu la vie. Des dizaines d'autres sont encore portées disparues – dont de nombreux enfants d'un camp d'été. Les images du site montrent à quel point la crue a dû être violente. Un dortoir a été complètement inondé par des masses de boue.

Pour les personnes sur place, la situation est épouvantable. L'ampleur totale de la catastrophe n'est pas claire. Des scènes dramatiques se sont déroulées dans de nombreuses localités. Dans la petite ville d'Ingram, Julian Ryan, un père de famille de 27 ans, est mort dans les flots après avoir sauvé sa famille.

Touché à une artère

Sa fiancée Christina raconte à KHOU-11: «Soudain, l'eau a pénétré dans notre maison. En très peu de temps, elle est montée jusqu'à la hauteur des genoux. Julian a cassé une fenêtre pour nous sauver, moi, les enfants et sa mère.»

Lors de l'opération de sauvetage, l'Américain s'est gravement blessé au bras. Un morceau de verre aurait touché son artère. Les appels d'urgence ne passaient plus. Ryan a commencé à se vider peu à peu de son sang.

«Je ne vais pas m'en sortir»

La famille a patienté pendant des heures devant la maison – Ryan n'a pas réussi à sortir. Wilson a déclaré à la chaîne de télévision: «A 6h du matin, il nous a regardés, moi, les enfants et ma belle-mère, et il a dit: 'Je suis désolé, je ne vais pas m'en sortir. Je vous aime.'» Il a tout simplement perdu tout son sang.» Ce n'est que lorsque l'eau s'est écoulée que les sauveteurs ont découvert son corps.

Erin Burgess, d'Ingram, doit également sa survie à un membre de sa famille – son fils de 19 ans. Elle a raconté à FOX 29 San Antonio comment ils se sont accrochés à un arbre alors que l'eau continuait de monter. «La seule chose qui m'a sauvée, c'est de m'accrocher à lui», a déclaré Erin Burgess à propos de son fils de grande taille.

Le service d'urgence était surchargé

Au moins 27 filles du «Camp Mystic», situé au centre de l'État du Texas, sont toujours portées disparues. Les recherches désespérées se poursuivent. De nombreux parents recherchent leurs filles par le biais des réseaux sociaux. D'autres ont partagé des messages déchirants dans lesquels ils font leurs adieux à leur enfant retrouvée morte.

Des photos prises dans le camp montrent l'arrivée soudaine de l'eau. De nombreuses filles dormaient encore lorsque la rivière est montée de plus de huit mètres en moins d'une heure, tôt vendredi matin.

Face à cette tragédie, le gouverneur du Texas Greg Abbott a déclaré dimanche jour de prière. Il a souligné la force et la solidarité des Texans en temps de crise et a appelé à prier ensemble pour les victimes, les disparus et les secouristes.