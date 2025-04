JD Vance met la pression sur Moscou et Kiev

La Russie met en garde contre toute précipitation

Le Kremlin a mis mardi en garde contre toute précipitation dans les discussions sur le règlement du conflit en Ukraine, à la veille d'une nouvelle rencontre entre Américains, Ukrainiens et Européens. La réunion vise à pousser un cessez-le-feu.

Vladimir Poutine considère avoir de bonnes cartes entre les mains. Photo: AFP

Le président américain Donald Trump, qui veut mettre un terme au plus vite à cette guerre «terrible et insensée», avait dit dimanche espérer un accord «dans la semaine» entre Moscou et Kiev, sans dévoiler les contours de cet engagement hypothétique.

Le locataire de la Maison Blanche semble s'impatienter et son secrétaire d'Etat, Marco Rubio, a mis la pression sur les deux belligérants la semaine dernière. Il a assuré que Washington pourrait «passer à autre chose» et se retirer des négociations si les Etats-Unis venaient à établir que la paix «n'est pas possible».

En attendant, Vladimir Poutine considère avoir de bonnes cartes entre les mains: malgré de lourdes pertes, son armée avance en Ukraine et contrôle près de 20% du territoire de son voisin, les forces ukrainiennes ont été quasiment entièrement repoussées de la région russe de Koursk, et Donald Trump a impulsé un rapprochement inattendu avec lui depuis mi-février, au grand dam des Occidentaux et de Kiev.

Source: ATS