A Tokyo, trois voleurs ont dérobé jeudi 2,3 millions d'euros en liquide en utilisant du gaz lacrymogène. La police enquête sur un éventuel lien avec une autre attaque similaire à l'aéroport Haneda.

Trois personnes ont dérobé des valises contenant l'équivalent de plus de 2 millions d'euros en liquide dans une rue très fréquentée du centre de Tokyo, ont indiqué vendredi la police et des médias, un crime rare dans la capitale japonaise réputée pour sa sécurité.

Les malfaiteurs ont utilisé du gaz lacrymogène pour s'emparer des bagages contenant l'argent vers 21h30 (12h30 GMT) jeudi près de la gare d'Ueno, un quartier prisé des touristes, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police de Tokyo sous couvert d'anonymat.

Même attaque à l'aéroport

Elle a refusé de donner davantage de détails, mais des médias locaux ont indiqué que les victimes étaient un groupe de cinq ressortissants chinois et japonais qui tentaient de charger dans un véhicule des valises contenant quelque 420 millions de yens (2,3 millions d'euros). Selon la chaîne Fuji TV, les victimes ont expliqué aux enquêteurs que l'argent était destiné à des bureaux de change.

Par ailleurs, un homme transportant 190 millions de yens en liquide a également été attaqué au gaz lacrymogène par un groupe de trois hommes dans la nuit de jeudi à vendredi dans un parking de l'aéroport de Tokyo-Haneda, ont indiqué des médias nippons. La police enquête sur un éventuel lien entre les deux attaques, selon la chaîne de télévision TBS.