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La reine des pois
L'artiste avant-gardiste japonaise Yayoi Kusama s'est éteinte à 97 ans

Yayoi Kusama, icône de l'art contemporain et figure mondiale de l'avant-garde, s'est éteinte à Tokyo le 14 août 2026. La célèbre «reine des pois» avait 97 ans et une carrière artistique exceptionnelle.
Publié: 05:55 heures
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Yayoi Kusama est une artiste avant-gardiste.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La Japonaise Yayoi Kusama, artiste avant-gardiste connue comme la «reine des pois», est morte à l'âge de 97 ans, a indiqué jeudi un communiqué de sa société. «C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Yayoi Kusama dans un hôpital de Tokyo le 14 août 2026, à l'âge de 97 ans», peut-on lire dans le document.

L'artiste née en 1929, mondialement connue pour ses motifs de pois et ses installations immersives, instantanément reconnaissable à sa perruque rouge vif et à ses tenues audacieuses couvertes de pois, puisait son inspiration dans les hallucinations qui l'accompagnaient depuis l'enfance.

Créativité et poésie

Figure aussi singulière que populaire, elle a transformé cet univers mental en une oeuvre foisonnante mêlant peinture, sculpture, performance, littérature et poésie.

«Tout au long d'une vie extraordinaire entièrement consacrée à la création artistique, Yayoi Kusama a mené une carrière saluée dans le monde entier en tant qu'artiste d'avant-garde pionnière, dont la pratique créative englobait les arts visuels, la performance, la fiction et la poésie», a écrit sa société.

«Nous poursuivrons la volonté de Yayoi Kusama et, à travers l'art, continuerons d'apporter espoir et force pour l'avenir aux peuples du monde entier», indique encore le communiqué.

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