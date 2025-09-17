DE
Son médecin l'affirme
Jair Bolsonaro est atteint d'un cancer de la peau

L'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, serait atteint d'un cancer de la peau, d'après son médecin.
L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné le 11 septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat, est atteint d'un cancer de la peau, a annoncé un de ses médecins mercredi.

Une biopsie de lésions cutanées a permis de détecter un «carcinome à cellules squameuses», soit «un type de cancer de la peau qui peut avoir des conséquences plus sérieuses», a déclaré aux journalistes le docteur Claudio Birolini.

Assigné à résidence depuis début août, Jair Bolsonaro, 70 ans, est sorti mercredi en début d'après-midi de la clinique privée de Brasilia où il avait été admis la veille après un malaise.

