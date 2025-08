«J'ai entendu dire que le vaccin était dangereux» La Roumanie, lanterne rouge de l'UE face à la rougeole

Face à une flambée de rougeole et à une méfiance croissante envers les vaccins, la Roumanie peine à enrayer la désinformation. Sur le terrain, médecins et épidémiologistes luttent pour convaincre une population de plus en plus réticente.

