Un tragique accident s’est produit sur la route du col du Mottarone en Italie. Un Suisse de 37 ans, au volant d’une Porsche, est mort en percutant un arbre.

Un Suisse de 37 ans se tue au volant de sa Porsche en Italie

Un Suisse de 37 ans se tue au volant de sa Porsche en Italie

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 37 ans a perdu la vie dans un accident sur la route du col du Mottarone, dans la province italienne de Verbano-Cusio-Ossola. La Porsche qu'il conduisait est sortie de la route dans un virage avant de s'écraser contre un arbre.

L'homme a été tué sur le coup, annonce jeudi l'agence de presse adnkronos. Les secours dépêchés sur place – une ambulance, un hélicoptère ainsi que les pompiers, qui ont dû extraire la victime de l'habitacle – n'ont rien pu faire pour le sauver.