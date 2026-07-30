ATS Agence télégraphique suisse
Un Suisse de 37 ans a perdu la vie dans un accident sur la route du col du Mottarone, dans la province italienne de Verbano-Cusio-Ossola. La Porsche qu'il conduisait est sortie de la route dans un virage avant de s'écraser contre un arbre.
L'homme a été tué sur le coup, annonce jeudi l'agence de presse adnkronos. Les secours dépêchés sur place – une ambulance, un hélicoptère ainsi que les pompiers, qui ont dû extraire la victime de l'habitacle – n'ont rien pu faire pour le sauver.
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