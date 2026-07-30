Sept disparus après l'effondrement d'un immeuble en Sicile

Un immeuble s'est écroulé jeudi à Messine, en Sicile, laissant sept disparus et trois blessés, dont un grave. Les secours tentent de retrouver les victimes et d'élucider les causes de cet effondrement.

AFP Agence France-Presse

Sept personnes sont portées disparues jeudi à Messine, dans le sud de l'Italie, après l'effondrement d'un immeuble de trois étages dans lequel trois personnes ont également été blessées, a indiqué le maire de la ville sicilienne.

«Les opérations sont en cours pour retrouver les personnes disparues et essayer de comprendre les causes», a déclaré le maire, Federico Basile, précisant qu'un des blessés se trouve dans un état grave.

Des images des pompiers et des télévisions locales montrent un immeuble en grande partie détruit, comme soufflé par une explosion. Selon le maire et les pompiers, dépêchés sur place depuis 16h, le bâtiment situé à la périphérie sud de la ville abritait plusieurs commerces et logements.