L'artiste prend la parole
Un ange à l’effigie de Meloni? Polémique dans une basilique

Une fresque restaurée dans une basilique de Rome suscite la controverse. Un ange évoque Giorgia Meloni, ce que l’artiste conteste.
Publié: il y a 44 minutes
À Rome, une fresque fait polémique dans une basilique.
Photo: AFP
Le visage de la Première ministre italienne a-t-il remplacé celui d'un chérubin? Sur la fresque tout juste restaurée d'une basilique de Rome, la troublante ressemblance avec Giorgia Meloni crée samedi la polémique dans la presse italienne. La fresque figure dans une chapelle de la basilique San Lorenzo in Lucina, en plein coeur de Rome où des travaux de restauration récents ont été menés, précise le quotidien La Repubblica, qui a le premier révélé l'information.

A droite d'un buste en marbre d'Umberto II de Savoie, dernier roi d'Italie, un ange portant un parchemin sur lequel figure une carte de l'Italie présente des traits très proches de ceux de la cheffe du gouvernement ultraconservateur italien. L'artiste bénévole à l'origine de la restauration, Bruno Valentinetti, a démenti dans la presse avoir voulu dépeindre Giorgia Meloni, assurant avoir seulement restauré à l'identique la fresque originale.

L'information a suscité plusieurs réactions politiques, notamment de l'opposition de centre gauche qui a demandé au ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, de saisir la Surintendance de Rome – qui gère, entretient et valorise les biens archéologiques, historiques et artistiques appartenant à la ville – afin de mener des vérifications.

