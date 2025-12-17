Une collection remarquable d'empreintes de dinosaures a été mise au jour dans le parc national du Stelvio en Italie. Ces traces, datant de plus de 200 millions d'années, offrent des détails anatomiques uniques et témoignent de comportements complexes des dinosaures.

ATS Agence télégraphique suisse

Des centaines de mètres d'empreintes de dinosaures, dont certaines présentent des contours remarquablement nets d'orteils et de griffes, ont été découvertes dans les Alpes italiennes, où se tiendront les Jeux olympiques d'hiver 2026, ont annoncé les autorités mardi. «Cet ensemble d'empreintes de dinosaures est l'une des plus importantes d'Europe, voire du monde», a salué Attilio Fontana, président de la région Lombardie, lors d'une conférence de presse. La collection «s'étend sur des centaines de mètres», a-t-il ajouté.

Vieilles de plus de 200 millions d'années, les empreintes ont été découvertes en septembre dans le parc national du Stelvio, au nord de l'Italie, entre les villes de Bormio et de Livigno, qui accueilleront dans moins de deux mois certaines épreuves des JO d'hiver. Le photographe naturaliste Elio Della Ferrera a repéré les empreintes pour la première fois sur une pente rocheuse quasi verticale. Certaines mesuraient jusqu'à 40 centimètres de diamètre. Il a fait appel au paléontologue Cristiano Dal Sasso du Musée d'histoire naturelle de Milan, qui a réuni une équipe d'experts italiens pour étudier le site.

Des troupeaux entiers

«Ce lieu regorgeait de dinosaures; c'est un immense patrimoine scientifique», a déclaré Cristiano Dal Sasso, cité dans le communiqué de la région. «Les empreintes parallèles témoignent clairement de troupeaux se déplaçant de manière synchronisée, et on y trouve aussi des traces de comportements plus complexes, comme des groupes d'animaux rassemblés en cercles, peut-être pour se défendre.»

Les empreintes, actuellement recouvertes de neige et hors des sentiers battus, sont conservées dans des roches dolomitiques du Trias supérieur, datant d'il y a environ 210 millions d'années. La plupart des empreintes sont allongées et ont été laissées par des bipèdes. Les mieux conservées portent des traces d'au moins quatre orteils. Cela suggère qu'elles appartiennent à des prosauropodes, des dinosaures herbivores au long cou et à la petite tête, considérés comme les ancêtres des grands sauropodes du Jurassique, tels que le Brontosaure, selon les experts.

Jusqu'à 10 mètres de long

Les prosauropodes possédaient des griffes acérées et les adultes pouvaient atteindre 10 mètres de long. Il n'est pas exclu que certaines empreintes soient celles de dinosaures prédateurs ou encore d'archosaures, les ancêtres des crocodiles, précise le communiqué.

Les empreintes se trouvent aujourd'hui sur une pente quasi verticale due à la formation de la chaîne alpine. Mais lorsque les dinosaures parcouraient cette région, celle-ci était constituée de vasières s'étendant sur des centaines de kilomètres, et le climat était tropical. «Les traces ont été formées lorsque les sédiments étaient encore meubles et saturés d'eau, sur les vastes vasières entourant l'océan Téthys», a expliqué l'ichnologue Fabio Massimo Petti, cité dans le communiqué, en référence à cet océan préhistorique.

«Une occasion unique»

«La plasticité de ces boues calcaires très fines, désormais transformées en roche, a permis de préserver par endroits des détails anatomiques vraiment remarquables, comme les empreintes des orteils et même des griffes», a-t-il poursuivi. Les empreintes ont ensuite été recouvertes de sédiments qui les ont protégées, mais le soulèvement des Alpes et l'érosion des flancs de montagne les ont fait réapparaître au grand jour.

«Comme les couches contenant les empreintes sont diverses et superposées, nous avons une occasion unique d'étudier l'évolution des animaux et de leur environnement au fil du temps», a souligné dans le communiqué le géologue Fabrizio Berra. C'est comme lire «les pages d'un livre de pierre».