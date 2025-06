Donald Trump annonce un «contrôle total de l'espace aérien iranien»

Le président américain Donald Trump a de nouveau pris la parole mardi au sujet du conflit entre l'Iran et Israël. «Nous avons désormais un contrôle total et absolu de l’espace aérien au-dessus de l'Iran. L'Iran disposait de bons émetteurs et d’autres équipements de défense, en grande quantité, mais cela ne peut rivaliser avec ce que les États-Unis ont développé et fabriqué, a déclaré Trump. Personne ne fait mieux que nous.»

Cependant, la déclaration ne précise pas qui est inclus dans le « nous ». Jusqu'à présent, les forces armées américaines ne sont pas intervenues directement dans le conflit.

Source: ATS