«Nous allons construire l'Etat juif israélien» en Cisjordanie, affirme un ministre israélien

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé vendredi lors d'une visite dans un avant-poste de colonisation juive dans le nord de la Cisjordanie son intention de «construire l'Etat juif israélien» sur ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

«C'est [...] un message clair [au président français Emmanuel] Macron et à ses amis: ils reconnaîtront un Etat palestinien sur le papier, et nous construirons ici l'Etat juif israélien sur le terrain», a déclaré Israël Katz lors de cette visite, selon un communiqué de ses services. «Le papier sera jeté à la poubelle de l'histoire et l'Etat d'Israël prospérera et fleurira», a-t-il ajouté.