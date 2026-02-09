Le président israélien en visite en Australie pour un hommage aux victimes de l'attentat de Bondi
Le président israélien Isaac Herzog a entamé lundi une visite sous haute sécurité en Australie pour rendre hommage aux victimes de l'attentat antisémite de Bondi et soutenir une communauté juive meurtrie. Face aux appels à manifester lancés par des militants pro-palestiniens, les autorités ont appelé au calme et mobilisé un important dispositif de sécurité à Sydney pour le début de ce déplacement de quatre jours.
Le chef de l'Etat israélien a présenté sa visite comme visant à «exprimer sa solidarité et apporter de la force» à la communauté juive après l'attaque qui a fait 15 morts le 14 décembre. «Nous vaincrons ce mal», a déclaré le chef d'Etat au moment de rendre hommage, sous la pluie, aux victimes de l'attaque.
«Les liens entre les gens de bien, de toutes confessions et de toutes nations, resteront solides face à la terreur, à la violence et à la haine», a soutenu Isaac Herzog après avoir déposé une gerbe sur les lieux de la fusillade. Sajid Akram et son fils Naveed sont accusés d'avoir ouvert le feu sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur l'emblématique plage de Bondi, en périphérie de Sydney. Le premier a été tué par la police tandis que le second a été inculpé pour crimes terroristes et meurtres.
Selon les autorités, leur attentat était inspiré par l'idéologie du groupe jihadiste Etat islamique (EI) mais les deux hommes n'ont pas reçu d'aide extérieure et ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste. Parmi les victimes décédées figurent un rescapé de la Shoah de 87 ans, un couple ayant tenté d'arrêter l'un des assaillants ou encore une enfant de 10 ans.
Source: AFP
Un membre du Croissant-Rouge palestinien tué à Gaza
Un membre du Croissant-Rouge palestinien (PCRS) a été tué dans une attaque dans la bande de Gaza, alors qu'il oeuvrait à Khan Younès. Mercredi à Genève, la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) s'est dite «scandalisée» par ce décès qui a eu lieu dans la journée.
Les travailleurs humanitaires et le personnel médical «doivent être protégés» pour garantir que l'assistance puisse atteindre les personnes qui en ont besoin, affirme l'organisation. Tout comme les civils, rappelle-t-elle.
Depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023 après le massacre perpétré par le Hamas, plus d'une trentaine de membres du PCRS ont été tués pendant qu'ils acheminaient une aide, ajoute également l'organisation.
Source: AFP
La Défense civile annonce un nouveau bilan de 17 morts dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait 17 morts, dont trois enfants, tôt mercredi, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien dans un nouveau bilan.
L'armée israélienne avait indiqué plus tôt avoir mené des frappes «précises» après des tirs contre ses soldats qui ont grièvement blessé un officier.
Source: AFP
La Défense civile annonce 9 morts dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait neuf morts tôt mercredi, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien, l'armée israélienne indiquant avoir mené des frappes après des tirs contre ses soldats qui ont grièvement blessé un officier.
Neuf personnes, dont trois enfants, ont été tuées et 31 blessées dans les frappes qui ont visé le nord et le sud de Gaza, a indiqué la Défense civile, organisme de premiers secours placé sous l'autorité du Hamas. L'armée israélienne a dit de son côté avoir mené des «frappes précises» après que des «terroristes ont ouvert le feu» sur les soldats.
Source: AFP
L'émissaire américain Steve Witkoff rencontre Netanyahu à Jérusalem
L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré mardi à Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé un responsable israélien, au lendemain de l'ouverture partielle du poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte.
Cette nouvelle visite en Israël de l'émissaire de Donald Trump intervient aussi avant des discussions attendues dans la semaine entre les Etats-Unis et l'Iran, ennemi juré d'Israël.
Une source arabe proche du dossier a indiqué à l'AFP que ces discussions, organisées grâce à la médiation de l'Egypte, du Qatar, d'Oman et de la Turquie, auraient «probablement» lieu vendredi en Turquie. Le responsable israélien qui a confirmé mardi à l'AFP la rencontre avec Netanyahu n'a pas fourni de détails sur son contenu.
Source: AFP
12 personnes sont passées de Gaza à l'Egypte le premier jour de réouverture de Rafah
Douze personnes, des blessés et leurs accompagnants, sont entrées en Egypte de la bande de Gaza, au premier jour lundi de la réouverture très limitée du passage de Rafah, a déclaré mardi à l'AFP une source à la frontière.
«Cinq blessés et sept accompagnateurs» ont traversé le poste-frontière, a déclaré mardi la source, alors que le nombre maximum de patients de Gaza autorisés à entrer en Egypte avait été limité lundi à 50 avec deux accompagnants chacun, selon trois sources officielles à la frontière égyptienne.
Neuf femmes et trois enfants ont regagné Gaza après avoir reçu des soins en Egypte, a précisé à l'AFP un responsable palestinien à la frontière.
Source: AFP
Des patients palestiniens commencent à arriver en Egypte via le passage de Rafah
Des patients palestiniens ont commencé à arriver du côté égyptien du passage de Rafah, en provenance de la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP lundi un responsable du ministère de la Santé.
Ces patients, malades ou blessés de guerre, ont traversé la frontière à bord de trois ambulances, et ils ont «été immédiatement examinés pour déterminer vers quel hôpital ils seraient transférés», a-t-il précisé.
Source: AFP
Deux Franco-Israéliennes visées par des mandats d'amener en France pour «complicité de génocide»
Deux militantes franco-israéliennes, soupçonnées d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza, sont visées par un mandat d'amener de la justice française dans le cadre d'une enquête pour «complicité de génocide», a-t-on appris de source judiciaire.
Ces mandats d'amener ont été délivrés fin juillet 2025 contre l'avocate Nili Kupfer-Naouri de l'association Israël Is Forever et Rachel Touitou de l'organisation Tsav 9, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris, a-t-on encore appris, confirmant une information du quotidien Le Monde.
Source: AFP
Le passage de Rafah rouvre dans les deux sens pour les habitants
Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, fermé depuis mai 2024, a rouvert lundi dans les deux sens pour les habitants, après une réouverture très limitée la veille, a annoncé un responsable israélien.
«A partir de maintenant, et à la suite de l'arrivée de la mission européenne EUBAM, le passage de Rafah est ouvert pour les habitants, pour les entrées et les sorties», a déclaré ce responsable.
Selon des médias égyptiens proches de l'Etat, 50 personnes pourront transiter par jour dans chaque sens. «Cinquante personnes quitteront l'Egypte pour Gaza et 50 personnes viendront de Gaza», a rapporté AlQahera News, un média lié aux services de renseignement, citant une source anonyme.
Une source à la frontière a indiqué à l'AFP que quelques dizaines de personnes étaient arrivées lundi du côté égyptien de la frontière en vue d'entrer à Gaza.
Source: AFP
MSF devra quitter Gaza d'ici au 28 février
Israël a décidé dimanche de mettre fin aux activités de Médecins sans Frontières (MSF) dans la bande de Gaza d'ici au 28 février pour avoir refusé de fournir la liste de ses employés palestiniens.
Le ministère de la Diaspora, responsable de l'enregistrement des organisations humanitaires, a annoncé qu'il allait «mettre fin aux activités» de MSF dans le territoire palestinien pour ne pas avoir fourni cette liste, une obligation «applicable à toutes les organisations humanitaires opérant dans la région». L'ONG devra cesser ses opérations et quitter Gaza d'ici au 28 février, a ajouté le ministère.
Source: AFP
Réouverture du poste de Rafah, «limitée au passage des habitants»
Israël a rouvert dimanche le point de passage de Rafah entre l’Égypte et la bande de Gaza, une artère cruciale pour l’acheminement de l’aide humanitaire. Cette ouverture ne concernera pour l’instant que les habitants du territoire, dans des conditions très contrôlées.
La réouverture de Rafah, seul passage entre Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, fermé depuis le printemps 2024, était réclamée avec force par l'ONU et les ONG internationales afin de permettre l'accès de l'aide au territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre. Mais les restrictions imposées par Israël sont loin de satisfaire leurs demandes.
Source: AFP