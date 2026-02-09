Le président israélien en visite en Australie pour un hommage aux victimes de l'attentat de Bondi

Le président israélien Isaac Herzog a entamé lundi une visite sous haute sécurité en Australie pour rendre hommage aux victimes de l'attentat antisémite de Bondi et soutenir une communauté juive meurtrie. Face aux appels à manifester lancés par des militants pro-palestiniens, les autorités ont appelé au calme et mobilisé un important dispositif de sécurité à Sydney pour le début de ce déplacement de quatre jours.

Le chef de l'Etat israélien a présenté sa visite comme visant à «exprimer sa solidarité et apporter de la force» à la communauté juive après l'attaque qui a fait 15 morts le 14 décembre. «Nous vaincrons ce mal», a déclaré le chef d'Etat au moment de rendre hommage, sous la pluie, aux victimes de l'attaque.

«Les liens entre les gens de bien, de toutes confessions et de toutes nations, resteront solides face à la terreur, à la violence et à la haine», a soutenu Isaac Herzog après avoir déposé une gerbe sur les lieux de la fusillade. Sajid Akram et son fils Naveed sont accusés d'avoir ouvert le feu sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur l'emblématique plage de Bondi, en périphérie de Sydney. Le premier a été tué par la police tandis que le second a été inculpé pour crimes terroristes et meurtres.

Selon les autorités, leur attentat était inspiré par l'idéologie du groupe jihadiste Etat islamique (EI) mais les deux hommes n'ont pas reçu d'aide extérieure et ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste. Parmi les victimes décédées figurent un rescapé de la Shoah de 87 ans, un couple ayant tenté d'arrêter l'un des assaillants ou encore une enfant de 10 ans.

Source: AFP