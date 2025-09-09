La Maison Blanche se distancie de l'attaque israélienne sur Doha
L'attaque israélienne contre des responsables du Hamas à Doha «ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique«, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, ajoutant que le fait de frapper au Qatar rendait Donald Trump «très mal à l'aise».
«Bombarder unilatéralement au Qatar, une nation souveraine et un allié proche des Etats-Unis qui travaille dur, avec courage, et qui prend des risques, pour négocier vers la paix, ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique», a déclaré Karoline Leavitt à la presse. Avoir frappé ce lieu rend le président américain «très mal à l'aise», a-t-elle précisé, ajoutant cependant qu'«éliminer le Hamas» était «un but louable».
Source: AFP
Washington a prévenu le Qatar… après l'attaque
Le Qatar a démenti avoir été prévenu d'avance par les Etats-Unis des frappes israéliennes sur Doha mardi, affirmant en avoir été informé après le début de l'attaque. «Les déclarations selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l'avance de l'attaque sont sans fondement. L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha», a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X.
Source: AFP
Le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé mardi que six personnes avaient péri dans les frappes israéliennes à Doha, mais qu'aucun de ses négociateurs n'avait été tué dans l'attaque.
L'attaque a tué le fils du négociateur en chef du Hamas Khalil al-Hayya, le chef de son bureau et trois gardes du corps, ainsi qu'un membre des forces de sécurité qatarie, a indiqué le mouvement dans un communiqué. Mais «l'ennemi n'a pas réussi à assassiner les membres de la délégation en charge des négociations», a-t-il ajouté.
«L'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue»
Le Premier ministre israélien a affirmé mardi que «l'époque où les chefs terroristes pouvaient jouir de l'immunité partout est révolue» après l'attaque israélienne contre des responsables du Hamas au Qatar.
Benjamin Netanyahu, qui s'exprimait lors d'un événement organisé par l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, a ajouté qu'il avait ordonné cette opération «pour régler les comptes avec les meurtriers, et pour assurer la sécurité future des citoyens d'Israël».
Le Premier ministre israélien a également estime que la guerre à Gaza prendrait fin «immédiatement» si le Hamas acceptait la proposition de Trump.
Israël affirme avoir agi en représailles
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré avoir ordonné mardi l'attaque visant les dirigeants du Hamas au Qatar, à la suite d'une fusillade meurtrière survenue la veille à Jérusalem et revendiquée par le mouvement islamiste palestinien.
«Hier, à la suite des attaques meurtrières à Jérusalem et à Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donné instruction à toutes les agences de sécurité de se préparer à la possibilité de cibler les dirigeants du Hamas», indique un communiqué conjoint de Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense, Israël Katz.
«Aujourd'hui à midi, en raison d'une opportunité opérationnelle (...) le Premier ministre et le ministre de la Défense ont décidé de mettre en oeuvre la directive donnée la veille», précise le communiqué.
Les Etats-Unis prévenus de l'attaque israélienne au Qatar (Maison Blanche)
Les Etats-Unis ont été prévenus par Israël des frappes aériennes menées contre des responsables du Hamas au Qatar, a indiqué mardi une haute responsable de la Maison Blanche à l'AFP.
«Nous avons été informés à l'avance», a-t-elle déclaré, sous couvert d'anonymat.
Benjamin Netanyahu affirme qu'Israël a agi «de manière indépendante»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que la frappe contre des responsables du Hamas au Qatar était une opération menée par Israël de «manière indépendante», selon un communiqué de son bureau.
«L'action aujourd'hui contre les principaux chefs terroristes du Hamas a été une opération entièrement indépendante menée par Israël. Israël l'a initiée, Israël l'a menée, et Israël en assume l'entière responsabilité», a dit Benjamin Netanyahu, selon ce communiqué.
L'ambassade des Etats-Unis à Doha appelle ses ressortissants à rester à l'abri
L'ambassade des Etats-Unis au Qatar a appelé mardi ses ressortissants dans le pays à «rester à l'abri» après une attaque israélienne qui a visé selon les autorités qataries un complexe abritant des responsables du Hamas à Doha.
«Nous avons vu des informations faisant état de frappes de missiles à Doha. L'ambassade des États-Unis a ordonné à son personnel de rester à l'abri dans ses locaux. Il est conseillé aux citoyens américains de rester à l'abri et de suivre les mises à jour», a-t-elle écrit sur son compte X.
Un responsable du Hamas à Gaza affirme qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha
Un responsable du Hamas à Gaza a dit mardi à l'AFP qu'Israël avait visé les négociateurs du mouvement islamiste palestinien réunis à Doha, au Qatar.
«Dans un nouveau crime sioniste, la délégation des négociateurs du Hamas a été prise pour cible alors qu'elle était réunie à Doha pour discuter de la proposition du président Trump en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza», a dit ce responsable, qui n'a pas souhaité donner son nom.
La semaine dernière, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, quelques jours après l'aval donné par le Hamas à une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs (Egypte, Qatar et Etats Unis).
Source: AFP
L'armée achèvera le désarmement du Hezbollah près de la frontière avec Israël d'ici trois mois
L’armée libanaise devra achever le désarmement du Hezbollah dans le sud du pays, près de la frontière avec Israël, d’ici trois mois, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères, Youssef Raggi. Selon lui, la première étape du plan présenté par le chef de l’armée, Rodolphe Haykal, prévoit qu’«aucune arme, aucun dépôt et aucun combattant» ne subsistent au sud du fleuve Litani d’ici fin novembre 2025.
Affaibli par la guerre contre Israël, qui s’est conclue par un cessez-le-feu le 27 novembre 2024, le Hezbollah refuse pour l’heure de remettre ses armes, accusant le gouvernement de servir les intérêts d’Israël et des États-Unis. Malgré cela, le gouvernement libanais a validé le plan de l’armée, qui se déroulera en cinq phases, mais dont seule la première comporte une échéance claire.
Youssef Raggi a reconnu que l’armée manquait de moyens logistiques, matériels et humains pour respecter pleinement le calendrier, et qu’elle avait besoin de «plus de temps». En parallèle, Beyrouth réclame à Israël de respecter ses engagements en se retirant de cinq positions encore occupées dans le sud du Liban et de cesser ses frappes, menées régulièrement au nom de la lutte contre le Hezbollah.
Le Hamas revendique l'attaque meurtrière de lundi à Jérusalem
La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a revendiqué mardi l'attaque commise la veille à Jérusalem qui a coûté la vie à six Israéliens.
«Les Brigades Al-Qassam revendiquent leur responsabilité dans l'attaque par balles qui a eu lieu hier matin, lundi (...), près du carrefour de la colonie de Ramot», indique ce communiqué.
Source: AFP