il y a 32 minutes

La Maison Blanche se distancie de l'attaque israélienne sur Doha

L'attaque israélienne contre des responsables du Hamas à Doha «ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique«, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison Blanche, ajoutant que le fait de frapper au Qatar rendait Donald Trump «très mal à l'aise».

«Bombarder unilatéralement au Qatar, une nation souveraine et un allié proche des Etats-Unis qui travaille dur, avec courage, et qui prend des risques, pour négocier vers la paix, ne promeut pas les objectifs d'Israël ni de l'Amérique», a déclaré Karoline Leavitt à la presse. Avoir frappé ce lieu rend le président américain «très mal à l'aise», a-t-elle précisé, ajoutant cependant qu'«éliminer le Hamas» était «un but louable».

Photo: keystone-sda.ch

Source: AFP