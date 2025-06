Plus de 600 ressortissants étrangers ont été évacués de l'Iran vers l'Azerbaïdjan

Plus de 600 ressortissants étrangers d'une quinzaine de pays ont été évacués de l'Iran vers l'Azerbaïdjan depuis le début des frappes israéliennes contre le territoire iranien, a annoncé ce mardi un responsable azerbaïdjanais.

«Depuis le début de l'escalade militaire entre Israël et l'Iran, plus de 600 citoyens de 17 pays, dont 40 citoyens azerbaïdjanais, ont été évacués via l'Azerbaïdjan», a indiqué à l'AFP cette source, ayant requis l'anonymat.

Les personnes évacuées, notamment des Américains, des Russes, des Allemands, des Espagnols, des Italiens ou encore des Chinois, «ont traversé la frontière via le poste frontière d'Astara» (sud-est), sur la côte de la mer Caspienne, a précisé ce responsable.

Ces ressortissants étrangers sont redirigés vers l'aéroport international de Bakou, la capitale, avant de s'envoler vers leur pays respectif. Les frontières terrestres de l'Azerbaïdjan sont fermées depuis la pandémie de Covid en 2020, mais Bakou a pris la décision d'accorder «temporairement» une exception face aux frappes israéliennes contre l'Iran, «au regard du besoin d'évacuation», selon cette même source.

La veille, le Turkménistan, l'un des Etats les plus fermés au monde, avait dit avoir permis le transit sur son territoire d'environ 120 personnes évacuées depuis l'Iran, principalement des citoyens des pays d'Asie centrale.

Source: AFP