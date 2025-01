Pour Antony Blinken, Israël doit accepter une voie vers un Etat palestinien

Israël doit accepter une voie vers la création d'un Etat palestinien qui soit soumise à un calendrier et des conditions, a déclaré mardi Antony Blinken. Une normalisation des relations Ryad-Israël serait la "meilleure des motivations" pour parvenir à un accord.

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken prononce un discours au Conseil atlantique, le mardi 14 janvier 2025, à Washington. Photo: keystone-sda.ch

«Israël devra accepter la réunification de la bande de Gaza et de la Cisjordanie sous la direction d'une Autorité palestinienne réformée», a dit le chef de la diplomatie américaine sortant, après 15 mois de guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

«Tous devront s'engager sur la voie de la formation d'un État palestinien indépendant, dans le respect des conditions et des délais impartis». Une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël serait la «meilleure des motivations» pour parvenir à un accord entre Israël et les Palestiniens, a ajouté Antony Blinken.

«La perspective d'une normalisation (des relations) entre Israël et l'Arabie saoudite constitue la meilleure occasion de parvenir au but longtemps recherché par Israël, sa plus grande intégration dans le Moyen-Orient», a affirmé M. Blinken, qui avait négocié un tel accord sans succès. «C'est aussi la meilleure des motivations pour que les parties prennent les décisions difficiles nécessaires à la pleine réalisation des aspirations des Israéliens comme des Palestiniens.»

Source: ATS