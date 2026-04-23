Israël attend le feu vert de Trump pour «ramener l'Iran à l'âge de pierre»

Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran et attend le feu vert de Washington pour ramener ce pays «à l'âge de pierre», a déclaré le ministre de la Défense, Israël Katz, dans un message vidéo diffusé jeudi.

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une prolongation unilatérale et sine die du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran entré en vigueur le 8 avril – et auquel Israël s'est plié – afin de permettre des négociations avec Téhéran.

«Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) est prête, tant sur le plan défensif qu'offensif, et les cibles (en Iran) ont été désignées», a affirmé Israël Katz.

«Des coups dévastateurs»

«Nous attendons le feu vert des Etats-Unis – avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Khamenei», a-t-il ajouté en référence à Mojtaba Khamenei, nommé guide suprême pour succéder à son père Ali Khamenei tué le 28 mars, mais aussi «pour ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre en détruisant des installations énergétiques et électriques clés et en démantelant son infrastructure économique nationale».

«Cette fois-ci, lorsque l'attaque reprendra, elle sera différente et mortelle, en ajoutant des coups dévastateurs aux points les plus sensibles, après les frappes colossales déjà subies par le régime terroriste iranien, qui ébranleront et feront s'effondrer ses fondations», a ajouté Israël Katz.

Source: AFP