Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Israël attend le feu vert de Trump pour «ramener l'Iran à l'âge de pierre»
Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran et attend le feu vert de Washington pour ramener ce pays «à l'âge de pierre», a déclaré le ministre de la Défense, Israël Katz, dans un message vidéo diffusé jeudi.
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une prolongation unilatérale et sine die du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran entré en vigueur le 8 avril – et auquel Israël s'est plié – afin de permettre des négociations avec Téhéran.
«Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) est prête, tant sur le plan défensif qu'offensif, et les cibles (en Iran) ont été désignées», a affirmé Israël Katz.
«Des coups dévastateurs»
«Nous attendons le feu vert des Etats-Unis – avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Khamenei», a-t-il ajouté en référence à Mojtaba Khamenei, nommé guide suprême pour succéder à son père Ali Khamenei tué le 28 mars, mais aussi «pour ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre en détruisant des installations énergétiques et électriques clés et en démantelant son infrastructure économique nationale».
«Cette fois-ci, lorsque l'attaque reprendra, elle sera différente et mortelle, en ajoutant des coups dévastateurs aux points les plus sensibles, après les frappes colossales déjà subies par le régime terroriste iranien, qui ébranleront et feront s'effondrer ses fondations», a ajouté Israël Katz.
Source: AFP
Une frappe israélienne au sud du Liban fait trois morts
Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait trois morts jeudi, a annoncé le ministère libanais de la Santé, malgré une trêve de dix jours dans le conflit israélo-libanais.
Le ministère a précisé dans un communiqué que cette frappe s'était abattue «sur la route de Choukine, dans le district de Nabatiyé», à plus de 30 kilomètres au nord d'Israël, tandis qu'une autre, menée à Yater, à plus de quatre kilomètres au nord d'Israël, a fait deux blessés, dont un enfant.
Ces attaques surviennent quelques heures avant la deuxième rencontre entre les ambassadeurs du Liban et d'Israël à Washington, au cours de laquelle Beyrouth devrait demander une prolongation du cessez-le-feu.
Source: AFP
Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz
Donald Trump a déclaré jeudi avoir ordonné à la marine américaine d'«abattre et tuer tous les bateaux, aussi petits soient-ils (...) qui posent des mines» dans le détroit d'Ormuz.
«Il ne doit y avoir aucune hésitation», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Nos bateaux démineurs sont en train de débarrasser le détroit en ce moment. J'ordonne ici que cette activité continue, mais au triple de son niveau actuel», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'ONU «travaille» au maintien d'une présence au Liban après le départ de la Finul en 2027
L'ONU «travaille» au maintien d'une présence au Liban après le départ de la Finul, sa mission dont le mandat prend fin en décembre, a indiqué jeudi le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de paix.
Le Conseil de sécurité a demandé «des options pour une éventuelle présence des Nations unies post-Finul», et «nous devons présenter ces recommandations (...) avant le 1er juin de cette année», a déclaré Jean-Pierre Lacroix lors d'une conférence de presse à Genève.
Source: AFP
Un responsable iranien dit que l'Iran perçoit ses premières recettes des droits de passage à Ormuz
Un haut responsable du Parlement iranien a déclaré jeudi que Téhéran avait reçu ses premiers revenus issus des droits de passage qu'il a instaurés dans le stratégique détroit d'Ormuz.
«Les premiers revenus provenant des droits de passage du détroit d'Ormuz ont été déposés sur le compte de la Banque centrale», a déclaré Hamidreza Hajibabaei, vice-président du Parlement iranien, selon l'agence de presse Tasnim. D'autres médias ont repris la même déclaration sans fournir davantage de précisions.
Source: AFP
L'Iran filme l'abordage musclé de deux porte-conteneurs
Une mise en scène digne d'un film d'action pour un message politique clair. Les Gardiens de la révolution iraniens ont diffusé une vidéo de propagande montrant l’assaut spectaculaire de deux navires de commerce en pleine mer ce lundi.
Un assaut milimétré
Les images sont percutantes: on y voit une embarcation rapide foncer vers un immense porte-conteneurs de la compagnie MSC. Après une courbe pour s'amarrer au flanc de la coque, des combattants masqués grimpent à bord. Le tout est monté avec une musique dramatique pour renforcer l'impact visuel de l'opération.
Deux navires ont été visés par cette démonstration de force: le MSC Francesca (364 m de long) et l'Epaminondas (300 m). Selon un communiqué relayé par l'agence Tasnim et le War Message Center, Téhéran justifie cette intervention par des impératifs de sécurité.
Les autorités iraniennes accusent les deux équipages d'avoir opéré «sans les autorisations nécessaires» et d'avoir «manipulé leurs systèmes de navigation». Les deux freteurs ont été saisis par la marine et escortés jusqu'aux côtes iraniennes.
Les navires ont été pris d'assaut quelques heures seulement après l'annonce de Trump d'une prolongation du cessez-le-feu.
Le Liban va demander de prolonger la trêve lors de pourparlers avec Israël à Washington
Israël et le Liban tiennent jeudi à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs, sous l'égide des Etats-Unis, durant laquelle Beyrouth veut demander une prolongation d'un mois de la trêve en vigueur depuis le 17 avril.
Israël a affirmé avant ces discussions ne pas avoir de «désaccords sérieux» avec le Liban, l'appelant à «travailler ensemble» contre le Hezbollah pro-iranien, grand absent de ces discussions auxquelles il est opposé. Les deux pays, toujours en état de guerre, avaient tenu une réunion le 14 avril déjà à Washington, la première du genre depuis 1993, pour tenter de mettre fin à la guerre dans laquelle le Liban a été entraîné le 2 mars par des tirs du Hezbollah contre Israël.
Les Etats-Unis avaient ensuite annoncé une trêve de dix jours dans ce conflit, qui a déjà fait plus de 2400 morts et un million de déplacés côté libanais. Comme lors de la session précédente, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, va réunir les ambassadeurs aux Etats-Unis d'Israël, Yechiel Leiter, et du Liban, Nada Hamadeh Moawad, en présence de l'ambassadeur américain au Liban, Michel Issa. L'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, doit se joindre cette fois à la réunion, a indiqué un responsable du Département d'Etat à l'AFP.
La rencontre se tient alors qu'Israël poursuit ses bombardements au Liban, qui ont tué mercredi la journaliste libanaise Amal Khalil et blessé sa collègue Zeinab Faraj dans la localité d'al-Tiri, dans le sud du pays où elles travaillaient pour le quotidien Al-Akhbar. L'agence de presse libanaise Ani a fait état de quatre autres personnes tuées dans les opérations israéliennes dans la journée.
Source: AFP
Le pétrole s'envole à nouveau sur fond de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis
Les prix du pétrole ont bondi de plus de 4% en début d'échanges en Asie, avant de se modérer, dans un marché inquiet des incertitudes sur les pourparlers entre Iran et Etats-Unis alors que se poursuit la paralysie du détroit d'Ormuz.
Vers 00H25 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait de 4,06% à 96,73 dollars. Celui de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 3,62% à 105,63 dollars. Tous deux ont modéré leur hausse les minutes suivantes.
Source: AFP
Trump «n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran»
Donald Trump n'a pas fixé de date butoir pour que l'Iran fasse une proposition, a déclaré mercredi la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, au lendemain de la prolongation du cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre annoncé par le président américain.
«Le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran», a-t-elle déclaré aux journalistes suivant la Maison Blanche, précisant que, «en définitive, le calendrier sera imposé» par Donald Trump.
«De la piraterie»
Karoline Leavitt a ajouté que Trump ne considère pas la saisie de deux navires par l'Iran comme une violation du cessez-le-feu. «Non, car il ne s'agissait ni de navires américains, ni de navires israéliens. Il s'agissait de deux navires internationaux», a affirmé la porte-parole sur la chaîne Fox News, comme on lui demandait si cette saisie violait le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.
Elle a encore souligné que les Iraniens «ne contrôlent pas le détroit (d'Ormuz). Ce à quoi nous assistons, c'est de la piraterie».
Source: AFP
La justice iranienne accuse Trump de «fausses informations» au sujet d'Iraniennes menacées d'exécutions
La justice iranienne a accusé mercredi le président américain Donald Trump de diffuser de «fausses informations» au sujet d'Iraniennes selon lui menacées d'exécutions et épargnées à sa demande.
«Trump a les mains vides sur le terrain, ce qui l'a conduit à monter des succès de toutes pièces, à partir de fausses informations», a affirmé mercredi soir Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire iranien.
Plus tôt mercredi, Trump avait affirmé qu'à sa demande, l'Iran avait renoncé à exécuter huit femmes, saluant une «très bonne nouvelle». Mizan avait déjà démenti mardi que plusieurs Iraniennes soient sur le point d'être exécutées, certaines de celles présentées comme menacées ayant été libérées, et d'autres n'encourant qu'une peine de prison.
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran, à sa demande, renonce à exécuter huit femmes
Donald Trump a affirmé mercredi qu'à sa demande, les autorités iraniennes avaient renoncé à exécuter huit manifestantes, et a assuré que quatre d'entre elles seraient libérées immédiatement et que les quatre autres femmes seraient condamnées à un mois de prison.
«Très bonne nouvelle», s'est félicité le président américain sur son réseau Truth Social, en ajoutant: «Je suis très reconnaissant à l'Iran, et à ses dirigeants, d'avoir respecté ma demande.»
Téhéran avait démenti mardi que plusieurs femmes soient menacées de la peine de mort: «Trump a une fois de plus été induit en erreur par de fausses informations. Parmi les femmes présentées comme étant sur le point d'être exécutées, certaines ont été libérées, tandis que d'autres font l'objet de poursuites susceptibles d'entraîner tout au plus une peine de prison», avait indiqué Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire iranien.
Source: AFP