Israël a intercepté tous les navigateurs suisses de la flottille pour Gaza. Sans nouvelles de ses membres, la délégation suisse de la Global Sumud est dans l'attente d'une arrivée dans un port israélien. L'ambassade de Suisse à Tel Aviv a déployé son dispositif.

Il y a encore des bateaux de la Flottille qui tentent d'atteindre Gaza. Mais tous les Suisses – ils étaient 19 à bord – semblent avoir été interceptés par les forces armées israéliennes, une fois passée la «ligne rouge». Certains dans la soirée de ce mercredi 2 octobre, d'autres au petit matin ce jeudi. Plusieurs Romands ont publiés des vidéos dans lesquelles ils disent avoir été kidnappés illégalement par Israël, car en eaux internationales.

Depuis 23h ce mercredi, les organisateurs sont «sans nouvelles» des membres suisses de la flottille. Par exemple de l'équipage du Mango, sur lequel se trouve l'ancien maire de Genève Rémy Pagani – une vidéo préenregistrée a été publiée sur ses réseaux sociaux jeudi matin, confirmant son interception. D'autres militants romands reconnus comme le gréviste de la faim neuchâtelois Samuel Crettenand, le restaurateur lausannois Sébastien Dubugnon ou Romain Mouron, visage du média engagé Ragekit, sont dans la même situation.

«Tous nos bateaux ont été interceptés, confirme Annie Serratì, coordinatrice de Waves of Freedom, antenne suisse de la Flottille. On traverse ce moment de silence et on attend qu'ils arrivent dans un port pour entrer en contact.» La coordinatrice, qui n'a «pas fermé l'œil de la nuit» indique que les avocats du centre juridique indépendant Adalah – basé en Israël et dédié à la défense des droits de la minorité arabe – prendra en charge les dossiers des participants à la flottille.

A sa connaissance, il n'y a plus de citoyens suisses sur les quelques bateaux qui naviguent encore en direction de Gaza. Le port vers lequel ils ont été ou sont en train d'être acheminés pourrait être celui d'Ashdod, situé entre Tel Aviv et l'enclave palestinienne.

C'est dans ce gros port de marchandises que Tsahal, l'armée israélienne, avait emmené le Madleen et son équipage en juin dernier. A l'approche de la flottille ces derniers jours, les autorités israéliennes ont proposé aux navigateurs de décharger leur aide humanitaire dans ce même port, indiquant superviser un transfert vers la population gazaouie.

Le DFAE réagit à l'opération

«Triste, préoccupée, fatiguée et sous le choc», Annie Serratì a toujours «l'espoir symbolique» d'un accostage: «Il y a encore des bateaux en mer, on espère toujours qu'ils réussissent à atteindre Gaza.»

Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) indique mercredi avoir été «informé par les autorités israéliennes que les opérations d’arraisonnement de la flottille Global Sumud sont en cours». L'ambassade de Suisse à Tel Aviv «immédiatement déployé un dispositif préparé ces dernières semaines, afin d’offrir l’assistance consulaire prévue par la loi». Le DFAE rappelle avoir plusieurs fois «déconseillé de se rendre dans la bande de Gaza, en raison des risques élevés».

Du côté de Waves of Freedom, la réaction de la Confédération est «extrêmement décevante». Depuis plusieurs jours, la délégation suisse du mouvement appelle ses soutiens à faire pression sur le Département d'Ignazio Cassis, en multipliant mails et appels téléphoniques. «Il y a encore un énorme travail à effectuer avec le DFAE», assure à Blick la coordinatrice Annie Serratì.