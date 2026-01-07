Le Hamas dit reprendre les recherches du corps du dernier otage à Gaza
Des responsables du Hamas ont annoncé mercredi à l'AFP la reprise des recherches de la dépouille du dernier otage israélien retenu à Gaza, après une pause de deux semaines due selon eux aux mauvaises conditions météorologiques.
Israël affirme attendre le retour du corps de Ran Gvili avant d'entamer les discussions sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien, entré en vigueur en octobre.
Un responsable du Hamas s'exprimant sous couvert d'anonymat a indiqué que la branche armée du mouvement, les Brigades Ezzedine al-Qassam, mènerait les recherches «aux côtés d'une équipe de la Croix-Rouge dans le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza».
«Pour clote le dossier»
Une autre source au sein du Hamas a expliqué que les recherches avaient été suspendues depuis deux semaines en raison de fortes pluies, qui avaient empêché les pelleteuses et autres machines venues d'Egypte d'accéder au site.
«Nous espérons retrouver le corps pour clore le dossier», a-t-elle ajouté, appelant de nouveau la communauté internationale à faire pression sur Israël pour la réouverture du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte, à l'extrême-sud du territoire palestinien.
Source: AFP
L'ONU dénonce l'«apartheid» israélien et l'«asphyxie» des droits des Palestiniens
Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'Onu a affirmé mercredi que la discrimination et la ségrégation exercées par Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie par Israël s'intensifiaient, s'apparentant à une forme de «système d'apartheid».
«On assiste à une asphyxie systématique des droits des Palestiniens en Cisjordanie», a déclaré Volker Türk, chef du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, dans un communiqué accompagnant la publication d'un rapport de son agence. Voler Türk a estimé que cette situation avait conduit à une «forme particulièrement grave de discrimination et de ségrégation raciales, ressemblant au type de système d'apartheid que nous avons déjà connu».
Source: AFP
Israël a tenu des pourparlers de sécurité avec la Syrie, avec le soutien des Etats-Unis
Israël a confirmé mardi avoir tenu à Paris des discussions de sécurité avec la Syrie sous l'égide des Etats-Unis, visant à promouvoir la stabilité régionale et la coopération économique.
«Le dialogue s'est tenu dans le cadre de la vision du président (Donald) Trump pour faire avancer la paix au Moyen-Orient» et durant les discussions, Israël «a souligné l'importance de garantir la sécurité de ses citoyens et de prévenir les menaces le long de ses frontières», a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.
«Israël a réaffirmé son engagement à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales, ainsi que la nécessité de faire progresser la coopération économique au bénéfice des deux pays», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie israélienne au Somaliland, tout juste reconnu
Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar est arrivé mardi au Somaliland, moins de deux semaines après la reconnaissance officielle par Israël de cette république autoproclamée que la Somalie estime faire partie de son territoire, a annoncé la présidence du Somaliland.
«Une délégation menée par le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a atterri à Hargeisa. Il a été accueilli à l'aéroport par des responsables du gouvernement» du Somaliland, a fait savoir la présidence du territoire dans un communiqué. Israël a reconnu officiellement le 26 décembre le Somaliland comme un «Etat indépendant et souverain», une première depuis sa sécession de la Somalie en 1991.
Sourc: AFP
Israël ne veut toujours pas de journalistes à Gaza
Israël estime que le cessez-le-feu à Gaza ne justifie pas de laisser les journalistes étrangers y pénétrer, selon un document du gouvernement envoyé à la Cour suprême, qui tranchera ultérieurement sur cette question.
«Malgré un changement de la situation factuelle sur le terrain, l'entrée de journalistes (tant étrangers que non étrangers) dans la bande de Gaza sans escorte (...) ne doit pas être autorisée», estime le procureur, représentant le gouvernement, dans le document adressé à la cour et obtenu par l'AFP.
Source: AFP
ONG interdites à Gaza: le chef de l'ONU appelle Israël à revenir sur sa décision
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé vendredi Israël à revenir sur sa décision d'interdire l'accès à la bande de Gaza à de nombreuses organisations humanitaires internationales, selon un communiqué de son porte-parole.
Antonio Guterres, «très inquiet de l'annonce des autorités israéliennes de suspendre les opérations de plusieurs ONG internationales dans les territoires palestiniens occupés», «appelle cette mesure à être annulée», a indiqué Stéphane Dujarric.
Ces organisations internationales «sont indispensables pour le travail humanitaire vital et cette suspension risque de saper les fragiles progrès faits pendant le cessez-le-feu» à Gaza, a-t-il ajouté. «Cette annonce s'ajoute à de précédentes restrictions qui ont déjà ralenti l'entrée cruciale de nourriture, d'équipements médicaux et d'hygiène et d'abris à Gaza. Cette récente décision va encore exacerber la crise humanitaire que subissent les Palestiniens», a-t-il déploré.
Source: AFP
L'ONU dénonce l'interdiction «scandaleuse» d'accès à Gaza pour des ONG par Israël
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a jugé mercredi «scandaleuse» la menace d'Israël de suspendre les activités de dizaines d'organisations humanitaires à Gaza à partir de janvier, appelant les États à exiger d'urgence d'Israël un changement de cap.
«La suspension par Israël de nombreuses agences humanitaires présentes à Gaza est scandaleuse», a déclaré Volker Turk dans un communiqué, avertissant que «de telles suspensions arbitraires aggravent encore une situation déjà intolérable pour la population de Gaza».
L'interdiction d'accès à Gaza jeudi concerne 37 ONG internationales, selon Israël
Un total de 37 organisations humanitaires sont concernées par une interdiction d'accès à Gaza qui doit entrer en vigueur jeudi si elles ne transmettent pas aux autorités le nom de leurs employés palestiniens, a annoncé mercredi à l'AFP le gouvernement israélien.
Ces ONG refusent de se soumettre à cette obligation car «elles savent, comme nous le savons, que certains d'entre eux sont impliqués dans le terrorisme ou liés au Hamas», a déclaré mercredi Gilad Zwick, un porte-parole du ministère de la Diaspora, ajoutant: «pas de passe-droit, pas de combine».
Source: AFP
L'UE avertit Israël qu'une suspension d'ONG à Gaza empêcherait l'acheminement d'aide vitale
L'Union europénne a averti mercredi Israël que la suspension d'ONG apportant une assistance humanitaire à la bande de Gaza ravagée par la guerre, en vertu de nouvelles règles d'enregistrement, empêcherait l'acheminement d'aide vitale.
«L'UE a été claire: la loi sur l'enregistrement des ONG ne peut pas être appliquée sous sa forme actuelle», a écrit la commissaire européenne Hadja Lahbib sur son compte X. «Tous les obstacles à l'accès (d'aide) humanitaire doivent être levés», a-t-elle ajouté.
Israël a annoncé mardi que les ONG travaillant à Gaza et n'ayant pas transmis la liste de leurs employés palestiniens d'ici ce mercredi ne pourraient plus y opérer en 2026. Pour Israël, ce nouveau dispositif vise à empêcher des «acteurs hostiles ou des soutiens du terrorisme» d'opérer dans les territoires palestiniens.
Les autorités israéliennes ont annoncé mardi que les organisations qui «ont refusé de soumettre la liste de leurs employés palestiniens pour écarter tout lien avec le terrorisme» avaient reçu un avis indiquant que leur licence serait révoquée à compter du 1er janvier, avec l'obligation de cesser toute activité d'ici le 1er mars.
Source: AFP
La situation à Gaza reste «catastrophique»
La situation humanitaire à Gaza reste «catastrophique», se sont alarmés mardi les ministres des Affaires étrangères de dix pays, dont celui de la Suisse. Ils s'inquiétent notamment de la «grave insécurité alimentaire» à laquelle est confrontée «une majorité» de la population.
Au total, «1,3 million de personnes ont encore besoin d'une aide urgente pour se loger», écrivent dans un communiqué commun les chefs de la diplomatie du Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de l'Islande, du Japon, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.
Alors que «plus de la moitié des établissements de santé ne fonctionnent que partiellement», ils appellent les autorités israéliennes à «garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire».
Trump doit recevoir un prix de la paix de la part d'Israël
Donald Trump recevra un prix de la paix de la part d'Israël en 2026, a annoncé lundi Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse en Floride aux côtés du président américain. Les Israéliens «apprécient ce que vous avez fait pour aider Israël et pour soutenir notre combat» contre le Hamas à Gaza, a déclaré le Premier ministre israélien.
En annonçant remettre à Donald Trump ce prix de la paix, la plus haute distinction civile israélienne, Benjamin Netanyahu rompt avec une tradition vieille de plusieurs décennies consistant à le décerner à un citoyen israélien.
Le président américain, visiblement ravi, s'est déclaré «très surpris et touché» de recevoir ce prix, laissant entendre qu'il pourrait se rendre en Israël pour la cérémonie, qui se tient traditionnellement la veille de la fête nationale.
Source: AFP