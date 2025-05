Des actes de vandalisme ont ciblé plusieurs institutions juives à Paris, dont le Mémorial de la Shoah et trois synagogues. Le président israélien Herzog, dont l'arrière-grand-père était rabbin dans l'une des synagogues touchées, condamne fermement ces attaques.

AFP Agence France-Presse

Le président israélien, Isaac Herzog, s'est dit «consterné» samedi soir «par l'attaque contre des institutions juives» à Paris, soulignant que son arrière-grand-père avait été le premier rabbin de l'une des synagogues concernées, selon un communiqué de son bureau.

«J'appelle les autorités françaises à agir rapidement et fermement pour traduire les auteurs en justice, et pour défendre la communauté juive contre la haine et les attaques de toute nature», a-t-il ajouté.

Le Mémorial de la Shoah, trois synagogues et un restaurant ont été aspergés de peinture verte dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale française.