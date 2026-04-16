YouTube a supprimé une chaîne pro-Iran diffusant des vidéos IA ridiculisant Donald Trump. Malgré cela, ces contenus continuent de circuler massivement sur d’autres plateformes.

YouTube supprime une chaîne pro-iranienne qui diffusait des vidéos IA de Trump en Lego

YouTube supprime une chaîne pro-iranienne qui diffusait des vidéos IA de Trump en Lego

YouTube a supprimé une chaîne pro-Iran qui diffusait des vidéos utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour mettre en scène des personnages faits en Lego afin de ridiculiser le président américain Donald Trump, a annoncé la plateforme mercredi. Depuis le début de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, la République islamique mène une propagande notamment constituée de vidéos d'animation façon Lego, mêlant Donald Trump, tirs de missiles et avions de combat.

Explosive Media, un groupe qui se présente comme indépendant mais qui est largement soupçonné d'entretenir des liens avec le gouvernement iranien, s'est fait connaître sur internet grâce à des vidéos d'animation qui ont accumulé des millions de vues.

«Violation des règles»

«Nous avons fermé cette chaîne pour violation de nos règles sur les spams, les pratiques trompeuses et les escroqueries» a déclaré un porte-parole de YouTube auprès de l'AFP. La chaîne a été suspendue le 27 mars, a-t-il ajouté sans donner plus de détails. Explosive Media continue de publier des vidéos anti-américaines sur d'autres plateformes, comme X et Telegram.

Instagram, qui appartient à Meta, a également supprimé le compte du groupe, selon des médias américains, mais un autre compte portant le nom d'Explosive Media était toujours actif mercredi. Meta n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

La suppression de la chaîne YouTube d'Explosive Media semble avoir eu un impact limité sur son audience, ses vidéos continuant d'être largement partagées sur la plateforme par d'autres utilisateurs. Son contenu, en anglais, semble s'adresser à un public situé hors d'Iran, pays où des plateformes telles que X sont bloquées depuis des années et ne sont accessibles que via un VPN. Le groupe a nié tout lien avec le gouvernement iranien, qualifiant cette accusation de "déformation médiatique".