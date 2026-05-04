Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Rome accuse Israël de séquestration
Le parquet de Rome a ouvert une enquête pour séquestration de personnes après le dépôt de trois plaintes ayant suivi l'abordage jeudi des navires de la «Flottille pour Gaza» par les forces israéliennes, rapportent lundi des médias italiens.
Le délit de séquestration de personne concerne l'Espagnol Saïf Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila, actuellement détenus en Israël et qui, au moment où ils ont été arrêtés dans les eaux internationales, se trouvaient sur une embarcation battant pavillon italien. Un tribunal israélien a ordonné dimanche la prolongation de deux jours de la détention de ces deux militants. Le parquet de Rome avait déjà ouvert une enquête similaire en octobre dernier à la suite de la précédente tentative d'une flottille humanitaire d'atteindre Gaza.
Quelque 175 militants de nombreuses nationalités ont été arrêtés jeudi, sur une vingtaine de bateaux de cette nouvelle flottille visant, selon ses organisateurs, à briser le blocus israélien du territoire palestinien, où l'accès de l'aide humanitaire reste fortement restreint. L'arrestation, menée «pacifiquement» selon Israël, a eu lieu à des centaines de kilomètres de Gaza, dans les eaux internationales au large de la Crète, bien plus loin des côtes israéliennes que les précédentes interceptions de flottilles. Plusieurs pays ont dénoncé une opération «illégale».
Source: AFP
Un média fait état de missiles tirés contre une frégate américaine
L'agence de presse iranienne Fars a affirmé lundi que l'Iran avait tiré deux missiles contre une frégate de l'armée américaine, qui s'approchait du détroit d'Ormuz, quasi bloqué à la navigation depuis le début de la guerre le 28 février.
«La frégate, qui naviguait ce lundi dans le détroit d'Ormuz, en violation des règles de navigation et de sécurité maritime près (du port de) Jask, a été visée par une attaque de missiles après avoir ignoré un avertissement de la Marine iranienne», écrit Fars sans citer ses sources, tandis qu'aucune confirmation officielle ne corrobore à ce stade ces affirmations.
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis allaient «guider en toute sécurité» les navires bloqués de pays tiers à travers le stratégique détroit, par lequel transitait avant la guerre un cinquième des hydrocarbures consommés dans le monde.
Source: AFP
L'Iran menace l'armée américaine
Le commandement militaire iranien a prévenu lundi que l'armée américaine serait attaquée si elle tentait de s'approcher du détroit d'Ormuz, après l'annonce par le président Donald Trump d'une opération pour débloquer cette voie maritime stratégique.
«Nous mettons en garde toute force armée étrangère, en particulier l'agressive armée américaine: s'ils ont l'intention de s'approcher du détroit d'Ormuz ou d'y pénétrer, ils seront ciblés et attaqués», a affirmé le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par la télévision d'État sur Telegram.
Un peu plus tôt dans la journée, Ebrahim Azizi, président de la commission du Parlement sur la sécurité national, a averti que Téhéran considèrerait toute «interférence américaine» dans le détroit d'Ormuz comme une violation du cessez-le-feu en vigueur. Cette déclaration fait suite à l'annonce de Donald Trump d'une opération pour escorter des navires bloqués dans le Golfe impliquant des destroyers lance-missiles, plus d'une centaine d'aéronefs et 15'000 soldats.
Source: AFP
Donald Trump annonce que la marine américaine escortera dès lundi les navires bloqués dans le détroit d’Ormuz
La marine américaine va commencer lundi à escorter des navires bloqués de pays tiers à travers le détroit d'Ormuz, a annoncé dimanche Donald Trump. «Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des Etats-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderions leurs navires en toute sécurité à travers ces voies navigables», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, évoquant des bâtiments appartenant à des pays «qui ne sont pas impliqués» dans le conflit en cours avec l'Iran.
Le Centcom américain a annoncé sur X que 15'000 soldats, des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs terrestres et maritimes, ainsi que des plateformes sans pilote pour de multiples zones d'opérations participent à l'opération.
«Des pays du monde entier, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient (...) ont demandé aux Etats-Unis si nous pouvions les aider à libérer leurs bateaux qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz», a rappelé le président américain. Le nombre de navires commerciaux de toutes catégories présents dans le Golfe s'élevait à 913 le 29 avril, a indiqué jeudi l'entreprise spécialisée dans le suivi maritime AXSMarine.
«J'ai dit à mes représentants de les informer que nous ferions de notre mieux pour sortir leurs bateaux et leurs équipages du détroit. En tout état de cause, ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas dans la région tant qu'elle n'est pas sûre pour la navigation», a ajouté Donald Trump.
«Ce processus, Project Freedom («Projet Liberté») commencera lundi matin, heure du Moyen-Orient», a ajouté Donald Trump, parlant d'un «geste humanitaire au nom des Etats-Unis, des pays du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran». Il s'agit d'un geste de «bonne volonté au nom de tous ceux qui ont combattu si durement au cours des derniers mois», a-t-il souligné.
Source: AFP
Le Hezbollah dénonce «l'agression israélienne persistante» au Liban
Le chef du Hezbollah pro-iranien Naïm Qassem a condamné lundi les opérations israéliennes persistantes au Liban malgré la trêve, et réitéré son refus de négociations directes entre Israël et son pays. Malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril et prolongée à l'issue de deux sessions de pourparlers entre le Liban et Israël à Washington, l'armée israélienne continue de mener des frappes meurtrières, surtout dans le sud du Liban, où elle démolit des bâtiments et interdit aux habitants de dizaines de localités de revenir.
«Il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban, mais une agression israélo-américaine continuelle», a déclaré Naïm Qassem dans un discours écrit, diffusé par la chaîne al-Manar affiliée au groupe islamiste. «Le Liban est l'agressé, et c'est lui qui a besoin de garanties pour sa sécurité et sa souveraineté» de la part d'Israël, a-t-il ajouté.
Critiquant une diplomatie qui place le Liban «sous tutelle», il a plaidé pour «une diplomatie qui mène" à la cessation des hostilités et pour «des négociations indirectes» avec Israël. «Les négociations directes sont une concession gratuite, sans résultat», a-t-il dit, vantant le comportement «légendaire» du Hezbollah au combat. «Ne trahissez donc pas la résistance», a-t-il ajouté, à l'adresse du pouvoir libanais, en défendant «l'unité nationale».
Source: AFP
Le trafic de l'aéroport de Dubaï s'est effondré en mars
Le trafic de l'aéroport de Dubaï s'est effondré de 66% en mars sur un an, au moment où les Emirats arabes unis faisaient face à des frappes de l'Iran, selon des statistiques officielles publiées lundi.
L'aéroport, qui était avant la guerre le deuxième au monde pour le nombre de passagers derrière Atlanta (Etats-Unis), n'a accueilli que 2,5 millions de voyageurs au cours du mois, après avoir subi «une période de perturbations qui ont contraint la capacité de l'espace aérien et les programmes de vol», a précisé le bureau de presse du pays dans un communiqué.
Lissé sur l'ensemble du premier trimestre, le trafic a chuté de 21% comparé à la même période un an plus tôt, à 18,6 millions de passagers, selon la même source. Sur l'ensemble de 2025, la plateforme avait accueilli 95,2 millions de voyageurs, et elle en visait initialement 99,5 millions cette année.
«Maintenant que l'espace aérien des Emirats arabes unis est totalement revenu à la normale, les aéroports de Dubaï prennent des mesures décisives (...) pour augmenter le nombre de vols, conformément aux capacités des couloirs aériens dans la région», selon Abou Dhabi. Des propos tenus avant les tirs de missiles sur une frégate américaine.
Source: AFP
L'Iran demande aux USA d'abandonner leurs demandes excessives
L'Iran a appelé lundi les Etats-Unis à «adopter une approche raisonnable" et à abandonner les «demandes excessives», après avoir reçu une réponse de Washington à sa nouvelle proposition dans le cadre des négociations de paix entre les deux pays.
«A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre. Nous ne pouvons ignorer les leçons du passé. Nous avons négocié à deux reprises sur les aspects nucléaires et, simultanément, nous avons été attaqués par les Etats-Unis», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
«L'autre partie doit se résoudre à adopter une approche raisonnable et abandonner les demandes excessives concernant l'Iran», a poursuivi Esmaïl Baghaï lors d'un point de presse hebdomadaire.
Source: AFP
Le Pakistan facilite le retour de l'équipe d'un cargo iranien
Le Pakistan a annoncé lundi être intervenu pour faciliter le retour dans leur pays de 22 membres d'équipage d'un cargo iranien saisi par les Etats-Unis en mer d'Oman, une «mesure pour restaurer la confiance» dans le cadre d'un fragile processus diplomatique. L'Iran avait demandé à l'ONU de condamner la saisie du Touska, y voyant un acte de «piraterie» en «violation claire» du cessez-le-feu entre Téhéran et Washington.
Les marins, qui étaient retenus sur le porte-conteneurs Touska, arraisonné par la marine américaine en mer d'Oman, sont arrivés par avion à Islamabad dimanche soir et doivent être remis aux autorités iraniennes lundi, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères pakistanais.
Le président américain Donald Trump avait annoncé le 20 avril que la marine américaine avait tiré en mer d'Oman sur le Touska, battant pavillon iranien et visé par des sanctions du Trésor américain, et en avait pris le contrôle. Le navire «a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris» avait-il commenté sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Le message de Trump reçu cinq sur cinq par l'OTAN
Les dirigeants européens ont très bien compris le message de frustration de Donald Trump sur l'Iran et «montent au créneau», a assuré lundi le chef de l'OTAN, Mark Rutte après l'annonce soudaine du retrait de soldats américains d'Allemagne. «Les Etats-Unis ont été quelque peu déçus par la réaction européenne face à la situation actuelle au Moyen-Orient», a affirmé le secrétaire général de l'Alliance, à son arrivée à un sommet en Arménie.
«Je dirais que, d'après ce que me rapportent tous mes contacts parmi les dirigeants européens, ceux-ci ont bien compris le message des Etats-Unis, ils l'ont reçu cinq sur cinq», a-t-il affirmé. «Je pense que cela montre que devons vraiment renforcer le pilier européen de l'Otan, et nous devons vraiment en faire plus», a ajouté la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.
Source: AFP
Macron demande le respect du cessez-le-feu au Liban
Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi qu'il était «essentiel» que le cessez-le-feu soit respecté au Liban après de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait un mort dans le sud du pays.
«Je veux ici redire qu'il est essentiel que le cessez-le-feu soit respecté au Liban», a-t-il dit à son arrivée au sommet de la Communauté politique européenne à Erevan en Arménie. «C'est l'engagement que les parties ont pris et je le dis pour la souveraineté, l'indépendance du Liban et la protection des populations civiles», a-t-il ajouté.
Le président français a également appelé lundi à une réouverture du détroit d'Ormuz, «concertée» entre «l'Iran et les Etats-Unis». Il s'est montré sceptique quant à la nouvelle opération lancée par Donald Trump pour débloquer cette voie stratégique majeure, critiquant un cadre jugé «pas clair».
Source: AFP
Le blocage d'Ormuz a des «répercussions énormes» en Asie-Pacifique
Les difficultés d'approvisionnement en pétrole liées au blocage du détroit d'Ormuz ont des «répercussions énormes» en Asie-Pacifique, a averti lundi la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.
Après un entretien dans la capitale australienne avec le Premier ministre Anthony Albanese, elle a affirmé que les deux pays réagiraient avec «un sentiment d'urgence» pour garantir des approvisionnements stables en énergie.
Source: AFP
Un tanker touché par «des projectiles inconnus» au large des Emirats
Un tanker a été touché par des «projectiles inconnus» dans le détroit d'Ormuz au large des Emirats arabes unis, sans faire de victime, a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO lundi. «L'UKMTO a reçu des informations faisant état d'un incident survenu à 78 milles nautiques (145 km, ndlr) au nord de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis», a annoncé l'agence sur X précisant que l'incident avait été signalé dimanche vers 19H40 GMT.
«Un tanker a signalé avoir été touché par des projectiles non identifiés», indique l'agence ajoutant que tous les membres d'équipage sont sains et saufs et qu'aucun impact environnemental n'a été signalé. L'agence n'a pas précisé la provenance du navire.
Le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps de paix un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondiaux, est en grande partie bloqué depuis le début des frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.
Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que la marine américaine allait commencer lundi à escorter des navires bloqués de pays tiers à travers le détroit d'Ormuz dans le cadre du Project Freedom («Projet Liberté»), qui a été dénoncé par les autorités iraniennes.
Source: AFP
L'Iran examine la réponse américaine au plan de paix – de nouveaux détails révélés
Le ministère iranien des Affaires étrangères a reçu, via le Pakistan, la réponse américaine à la proposition de médiation de Téhéran et l'examine actuellement. Le plan en trois phases présenté par l'Iran prévoit la réouverture du détroit d’Ormuz, actuellement bloqué, des garanties pour mettre fin au conflit et des restrictions sur l'enrichissement d'uranium, sans destruction des infrastructures nucléaires.
La première phase vise un cessez-le-feu durable sous 30 jours, supervisé par une organisation internationale incluant le Liban, selon la chaîne publique israélienne Kan. L'Iran s’engage à déminer le port d'Ormuz avec l'aide des Etats-Unis, en échange de la levée du blocus américain des ports iraniens et du retrait des troupes de la région.
La deuxième phase prévoit l'arrêt de l'enrichissement d'uranium pendant 15 ans, puis une limite à 3,6 % sans accumulation, avec dilution et exportation de l'uranium déjà enrichi, ainsi qu'une levée progressive des sanctions. La troisième phase ouvrirait un dialogue régional sur la sécurité, dans une tentative de compromis face à l'escalade des tensions autour d’Ormuz.
L'Iran affirme que toute interférence américaine dans le détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu
Un haut responsable iranien a averti lundi que Téhéran considèrerait toute «interférence américaine» dans le détroit d'Ormuz comme une violation du cessez-le-feu en vigueur après l'annonce par Donald Trump d'une opération pour escorter des navires bloqués dans le Golfe.
«Toute interférence américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu», a déclaré sur X Ebrahim Azizi, président de la commission du Parlement sur la sécurité nationale.
Source: AFP