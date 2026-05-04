Rome accuse Israël de séquestration

Le parquet de Rome a ouvert une enquête pour séquestration de personnes après le dépôt de trois plaintes ayant suivi l'abordage jeudi des navires de la «Flottille pour Gaza» par les forces israéliennes, rapportent lundi des médias italiens.

Le délit de séquestration de personne concerne l'Espagnol Saïf Abu Keshek et le Brésilien Thiago Avila, actuellement détenus en Israël et qui, au moment où ils ont été arrêtés dans les eaux internationales, se trouvaient sur une embarcation battant pavillon italien. Un tribunal israélien a ordonné dimanche la prolongation de deux jours de la détention de ces deux militants. Le parquet de Rome avait déjà ouvert une enquête similaire en octobre dernier à la suite de la précédente tentative d'une flottille humanitaire d'atteindre Gaza.

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Quelque 175 militants de nombreuses nationalités ont été arrêtés jeudi, sur une vingtaine de bateaux de cette nouvelle flottille visant, selon ses organisateurs, à briser le blocus israélien du territoire palestinien, où l'accès de l'aide humanitaire reste fortement restreint. L'arrestation, menée «pacifiquement» selon Israël, a eu lieu à des centaines de kilomètres de Gaza, dans les eaux internationales au large de la Crète, bien plus loin des côtes israéliennes que les précédentes interceptions de flottilles. Plusieurs pays ont dénoncé une opération «illégale».

Source: AFP