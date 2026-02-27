Pour J.D. Vance, une frappe en Iran ne menerait pas à une guerre durable

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré jeudi qu'il n'y avait «aucune chance» qu'une frappe contre l'Iran mène à une guerre prolongée dans la région, selon une interview accordée au «Washington Post».

«L'idée que nous allons être engagés dans une guerre au Moyen-Orient pendant des années sans aucune fin en vue – il n'y a aucune chance que cela se produise», a-t-il déclaré dans une interview avec le journal américain.

«Je pense que nous préférons tous l'option diplomatique», a ajouté le vice-président, tout en déclarant que «cela dépend vraiment de ce que les Iraniens font et disent». L'administration Trump a mené jeudi avec l'Iran une troisième session de pourparlers sous médiation omanaise à Genève.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué avoir eu ses pourparlers les «plus intenses» à ce jour avec les Américains, après cette journée de discussions.

Source: ATS