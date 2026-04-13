Un pétrolier sous sanction aurait franchi le détroit d'Ormuz

Le blocus américain a-t-il déjà montré ses limites? Malgré les restrictions, un pétrolier sanctionné par les Etats-Unis aurait réussi lundi à franchir le détroit d’Ormuz. C’est ce que révèlent des données de la plateforme d’analyse Kpler, exploitées par CNN. Lundi soir, le navire se trouvait dans le golfe d’Oman.

Le tanker, enregistré aux Comores sous le nom Elpis, a été sanctionné en 2025 par les Etats-Unis pour sa «participation à la vente, à l’achat et au transport de pétrole iranien», dans le cadre de la flotte fantôme de Téhéran.

On ignore toutefois si l’Elpis fait partie des navires autorisés à quitter le golfe Persique durant la période de grâce. Comme l’a indiqué lundi le UKMTO, les navires neutres bénéficient, malgré le blocus, d’un délai limité pour quitter la zone.

A l’inverse, un autre pétrolier a fait demi-tour. Battant pavillon du Botswana, le Ostria a renoncé à traverser le détroit d’Ormuz. Quelques minutes après l’entrée en vigueur du blocus, il a modifié sa destination, passant d’Oman aux Émirats arabes unis.