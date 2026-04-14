Un pétrolier chinois, le «Rich Starry», aurait traversé le détroit d'Ormuz malgré le blocus imposé par les Etats-Unis. Parti de Charjah, il fait route vers la Chine.

Un navire chinois sous sanction aurait défié Trump en traversant le détroit d'Ormuz

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ATS Agence télégraphique suisse

Et si le blocus américain du détroit d'Ormuz n'était pas si infaillible? Hier, les médias américains ont rapporté qu'un pétrolier des Comores avait déjà traversé le détroit.

L'histoire semble se répéter. Le pétrolier chinois «Rich Starry», battant pavillon malawite, a quasiment franchi le détroit d'Ormuz après le blocus américain. C'est ce que confirment les données de suivi des navires du site web MarineTraffic. L'agence Reuters a également rapporté l'incident, précisant que le «Rich Starry» est le premier pétrolier à avoir entièrement traversé le détroit depuis le début du blocus. Le pétrolier est parti de Charjah, aux Emirats arabes unis, et fait route vers la Chine.

La société «Rich Starry» et son propriétaire, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, avaient déjà été sanctionnés par les Etats-Unis pour leurs relations commerciales avec l'Iran.