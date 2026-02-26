Pour la Maison Blanche, il vaudrait «mieux» qu'Israël frappe l'Iran en premier
De hauts conseillers de Donald Trump préféreraient qu’Israël frappe l’Iran en premier, avant toute offensive américaine, selon Politico. L'idée, avancée en privé, serait qu’une riposte iranienne contre Israël permettrait de rallier plus facilement l’opinion publique américaine à une intervention des Etats-Unis. Le calcul serait avant tout politique: des sondages montrent qu’une partie des électeurs, notamment républicains, soutiennent un changement de régime à Téhéran, mais rechignent à accepter des pertes américaines.
Malgré la volonté d’Israël d’agir seul, le scénario le plus probable resterait une opération conjointe. Washington a déjà massivement renforcé son dispositif militaire au Moyen-Orient, tandis que la diplomatie tente encore une médiation à Genève. En toile de fond, plusieurs inconnues: le risque d’escalade régionale, la vulnérabilité des bases américaines, l’état des stocks de munitions et la possibilité de frappes ciblant les installations nucléaires, voire les plus hauts responsables iraniens.
Source: Politico
Rubio affirme que l'Iran «refuse» de parler de son programme balistique et «cela pose problème»
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a déclaré mercredi que l'Iran «refusait» de parler de son programme balistique et que cela posait «un très gros problème» alors que de nouvelles discussions doivent avoir lieu jeudi à Genève.
«Le président souhaite des solutions diplomatiques. Il les préfère, il les préfère largement. Je ne qualifierais donc pas la journée de demain autrement que comme une série de discussions, qui, je l'espère, seront productives, mais au final, vous savez, nous devrons discuter d'autres sujets que le seul programme nucléaire», a déclaré marco Rubio lors d'une conférence de presse à Saint-Christophe-et-Niévès.
«Il est également important de rappeler que l'Iran refuse de nous parler des missiles balistiques ou d'en parler à qui que ce soit, et c'est un gros problème», a-t-il dit.
Source: AFP
L'Iran affirme qu'un accord est «à portée de main» avant des pourparlers avec les États-Unis
Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mardi qu'un accord était «à portée de main», avant une nouvelle session, prévue jeudi, de pourparlers avec les Etats-Unis. L'Iran reprendra ces pourparlers «déterminé à parvenir à un accord juste et équitable – dans les plus brefs délais», a indiqué Abbas Araghchi dans un message publié sur X.
Téhéran et Washington doivent tenir jeudi à Saint-Gall une troisième série de négociations centrées sur le programme nucléaire iranien, après avoir renoué le dialogue le 6 février à Oman. Abbas Araghchi a fait état d'une «opportunité historique de conclure un accord sans précédent qui prenne en compte nos préoccupations et nos intérêts mutuels».
«Un accord est à portée de main, mais seulement si la diplomatie est privilégiée», a-t-il ajouté. Les précédentes discussions entre Téhéran et Washington avaient été stoppées net en juin 2025 par la guerre de 12 jours déclenchée par Israël contre l'Iran, à laquelle s'étaient associés les Etats-Unis.
Trump dément tout désaccord avec son chef d'état-major sur l'Iran
Donald Trump a démenti lundi des articles de presse selon lesquels le chef d'état-major américain Dan Caine l'aurait mis en garde contre une intervention militaire de grande ampleur en Iran.
«Le général Caine, comme nous tous, préférerait ne pas voir de guerre mais si une décision était prise d'intervenir militairement contre l'Iran, il est d'avis que ce serait quelque chose qui serait facile à gagner"» a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Des partis kurdes iraniens en Irak se réunissent contre Téhéran
Plusieurs groupes kurdes iraniens basés en Irak, qui soutiennent le mouvement de contestation contre Téhéran, ont annoncé dimanche la formation d'une coalition politique visant à «renverser la République islamique» et à garantir, à terme, l'autodétermination kurde.
Des factions de l'opposition kurde iranienne, qualifiées de «terroristes» et «séparatistes» par Téhéran, sont basées dans la région autonome du Kurdistan irakien, à la frontière avec l'Iran. Elles ont été à plusieurs reprises la cible de frappes de l'Iran, qui les accuse d'avoir mené des attaques contre ses forces.
Cinq de ces organisations ont décidé d'unir leurs forces afin «d'affirmer (leur) présence au vu du contexte politique actuel en Iran, où le régime de la République islamique a perdu toute légitimité politique mais demeure malheureusement au pouvoir».
Pour soutenir la contestation réprimée dans le sang par les autorités iraniennes en janvier, il faut des «efforts politiques coordonnés et conjoints, sur le terrain, entre les partis politiques kurdes, les organisations de la société civile et d'autres groupes à travers l'Iran», a estimé la coalition dans un communiqué.
Celle-ci, baptisée «Coalition des forces politiques au Kurdistan d'Iran», dit avoir pour objectif principal de «renverser la République islamique d'Iran et assurer l'autodétermination des Kurdes».
Oman confirme de nouveaux pourparlers jeudi à Genève
Le ministre omanais des Affaires étrangères a confirmé dimanche que des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran se tiendraient jeudi à Genève. «Je suis heureux de confirmer que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sont désormais prévues à Genève jeudi, avec une volonté positive de faire le pas supplémentaire pour finaliser l'accord», a affirmé Badr al-Busaidi sur X.
Nouveaux rassemblements d'étudiants, pour et contre le pouvoir iranien
Des étudiants iraniens se sont réunis dimanche pour la deuxième journée consécutive à Téhéran pour des rassemblements pro et antigouvernementaux, plus d'un mois après le vaste mouvement de contestation qui a secoué le pays.
Ces rassemblements interviennent alors qu'a débuté samedi le nouveau semestre universitaire et au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression militaire sur l'Iran, malgré des pourparlers.
Source: AFP
L'Iran brandit le droit de se défendre en cas d'attaque américaine
Le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé dimanche le droit de son pays à répondre à toute attaque américaine, au moment où les Etats-Unis ont procédé à un déploiement militaire massif dans la région. «Si les Etats-Unis nous attaquent, nous avons tout à fait le droit de nous défendre», a déclaré Abbas Araghchi sur la chaîne CBS. Face à un «acte d'agression», toute réponse «est justifiée et légitime».
«Nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain. Nous devons donc manifestement trouver une autre solution (...) et frapper la base américaine dans la région», a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions.
Le chef de la diplomatie iranienne a également déclaré dimanche «travailler sur des éléments» de l'accord avec les Etats-Unis sur son programme nucléaire, estimant qu'il existait «de bonnes chances» de résoudre ses différends avec Washington par la voie diplomatique.
«Nous poursuivons nos négociations, tout en travaillant sur les éléments d'un accord et sur une première version du texte», a affirmé Abbas Araghchi lors d'un entretien sur la chaîne américaine CBS.
«Je crois qu'il existe encore de bonnes chances de parvenir à une solution diplomatique sur un mode gagnant-gagnant», a-t-il estimé, ajoutant que l'Iran, «en tant que pays souverain, avait pleinement le droit de décider» sur l'enrichissement d'uranium.
Source: ATS
L'Iran évoque de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis, probablement à Genève
Le chef de la diplomatie iranienne a évoqué jeudi un possible nouveau rendez-vous avec la délégation américaine jeudi en Suisse pour discuter du programme nucléaire, au cœur des différends entre les deux pays ennemis.
Dans un entretien sur la chaîne américaine CBS, Abbas Araghchi a dit travailler «sur les éléments d'un accord». «Je crois que lorsque nous nous rencontrerons, probablement ce jeudi à Genève, nous pourrons travailler sur ces points, préparer un bon texte et parvenir rapidement à un accord», a-t-il ajouté.
«Pour l'instant, nous ne négocions que le nucléaire, et aucun autre sujet n'est abordé», a ajouté le diplomate alors que les Etats-Unis souhaitent également discuter des missiles balistiques de l'Iran ainsi que de son soutien aux groupes armés dans la région hostiles à Israël.
Source: AFP
Un avion de chasse iranien s'écrase dans l'ouest du pays
Un avion de chasse iranien s'est écrasé accidentellement jeudi soir dans l'est de l'Iran, tuant l'un des deux pilotes, a annoncé la télévision d'Etat Irib. L'avion, un biplace de type Nahaja, s'est écrasé alors qu'il effectuait une mission d'entraînement nocturne dans la province d'Hamedan, selon Irib.
L'un des pilotes de l'avion a été tué et l'autre pilote est sain et sauf. La cause de l'accident fait actuellement l'objet d'une enquête, ajoute la télévision.
Source: AFP
L'Iran réitère ses menaces envers les bases américaines au Moyen-Orient
L'Iran a réitéré ses menaces envers les bases américaines au Moyen-Orient en cas d'attaque dans une lettre adressée jeudi au secrétaire général de l'ONU, dans un contexte toujours très tendu avec les Etats-Unis.
«Dans le cas où l'Iran subirait une agression militaire, il ripostera de manière décisive et proportionnelle selon les principes de légitime défense inscrits dans l'article 51 de la Charte des Nations unies», a écrit l'ambassadeur iranien à l'ONU dans une lettre adressée à António Guterres. «Dans de telles circonstances, toutes les bases, les infrastructures, et les biens américains dans la région constituent des cibles légitimes», a-t-il ajouté.
Les deux pays ont conclu mardi en Suisse leur deuxième session de pourparlers. Au même moment, le guide suprême iranien a prévenu dans un discours virulent que le porte-avions américain présent dans le Golfe pourrait être coulé.
Source: AFP