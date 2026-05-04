Donald Trump annonce que la marine américaine escortera dès lundi les navires bloqués dans le détroit d’Ormuz

La marine américaine va commencer lundi à escorter des navires bloqués de pays tiers à travers le détroit d'Ormuz, a annoncé dimanche Donald Trump. «Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des Etats-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderions leurs navires en toute sécurité à travers ces voies navigables», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, évoquant des bâtiments appartenant à des pays «qui ne sont pas impliqués» dans le conflit en cours avec l'Iran.

Le Centcom américain a annoncé sur X que 15'000 soldats, des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs terrestres et maritimes, ainsi que des plateformes sans pilote pour de multiples zones d'opérations participent à l'opération.

«Des pays du monde entier, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient (...) ont demandé aux Etats-Unis si nous pouvions les aider à libérer leurs bateaux qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz», a rappelé le président américain. Le nombre de navires commerciaux de toutes catégories présents dans le Golfe s'élevait à 913 le 29 avril, a indiqué jeudi l'entreprise spécialisée dans le suivi maritime AXSMarine.

«J'ai dit à mes représentants de les informer que nous ferions de notre mieux pour sortir leurs bateaux et leurs équipages du détroit. En tout état de cause, ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas dans la région tant qu'elle n'est pas sûre pour la navigation», a ajouté Donald Trump.

«Ce processus, Project Freedom («Projet Liberté») commencera lundi matin, heure du Moyen-Orient», a ajouté Donald Trump, parlant d'un «geste humanitaire au nom des Etats-Unis, des pays du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran». Il s'agit d'un geste de «bonne volonté au nom de tous ceux qui ont combattu si durement au cours des derniers mois», a-t-il souligné.

Source: AFP