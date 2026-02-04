Trump juge que Khamenei «devrait se faire beaucoup de soucis»
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, «devrait se faire beaucoup de soucis en ce moment», a jugé Donald Trump mercredi, dans un extrait d'interview diffusé par la chaîne NBC.
«Je pense qu'il devrait se faire beaucoup de soucis en ce moment. Comme vous savez, ils négocient avec nous», a dit le président américain.
Source: AFP
Washington dit avoir abattu un drone iranien ayant approché un porte-avions
Un avion furtif américain a abattu mardi un drone iranien qui s'était approché «de manière agressive» d'un porte-avions américain dans la mer d'Arabie, a annoncé un porte-militaire.
«Un avion de combat F-35C du (porte-avions) Abraham Lincoln a abattu le drone iranien en état de légitime défense et pour protéger le porte-avions et le personnel à bord», a expliqué dans un communiqué le porte-parole du commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), le capitaine Tim Hawk.
Source: AFP
Un pétrolier américain approché par des bateaux armés iraniens dans le détroit d'Ormuz
Un pétrolier américain a été approché par des bateaux armés iraniens dans le détroit d'Ormuz, avant de poursuivre sa route, a indiqué mardi la société de sécurité maritime Vanguard Tech.
Le navire Stena Imperative a été approché par six petits bateaux des Gardiens de la Révolution, «alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, à environ 16 milles marins au nord d'Oman», a affirmé la société britannique.
Les bateaux l'ont contacté par radio, ordonnant au capitaine «d'arrêter les moteurs et de se préparer à être arraisonné», mais le pétrolier a augmenté sa vitesse et poursuivi sa route, explique Vanguard Tech en précisant qu'il n'était pas entré dans les eaux territoriales iraniennes. «Il est désormais escorté par un navire de guerre américain», ajoute la société.
L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait rapporté plus tôt l'incident sans préciser la nationalité du navire ni celle des bateaux qui l'avaient approché.
Source: AFP
Les autorités iraniennes ont arrêté plus de 50'000 personnes
Plus de 50'000 personnes ont été arrêtées en Iran par les autorités, a estimé mardi l'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA). Elle a affirmé que la répression se poursuivait dans le pays.
La République islamique a écrasé dans le sang début janvier un vaste mouvement de contestation, qui a éclaté fin décembre et culminé les 8 et 9 janvier. Les autorités iraniennes reconnaissent la mort de milliers de personnes mais affirment que la grande majorité étaient des forces de sécurité ou des passants tués par des «terroristes» agissant pour le compte des Etats-Unis et d'Israël.
«Aveux forcés»
L'ONG HRANA avait fait auparavant état de plus de 42'000 arrestations. Elle a revu mardi son chiffre à la hausse, recensant désormais au moins 50'235 interpellations liés aux manifestations.
Ces arrestations ont visé «un large éventail de citoyens, notamment des étudiants, des écrivains et des enseignants», selon l'organisation établie aux Etats-Unis, qui ajoute que dans certains cas, elles ont été accompagnées de «perquisitions de domiciles et de confiscation d'effets personnels». HRANA signale en outre plus de 300 «aveux forcés» retransmis à la télévision.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne mandaté pour négocier avec Washington
Le président iranien Masoud Pezeshkian a annoncé mardi avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pour des négociations directes avec les Etats-Unis, «à condition qu'existe un environnement approprié».
«J'ai demandé à mon ministre des Affaires étrangères, à conditions qu'existe un environnement approprié, sans menaces ni demandes déraisonnables, de mener des négociations équitables (...) dans le cadre de nos intérêts nationaux», a-t-il indiqué sur X.
Ces discussions entre les Etats-Unis et l'Iran sont susceptibles de se tenir en Turquie le 6 février, a indiqué plus tôt mardi une source arabe informée du dossier à l'AFP.
Source: AFP
La Jordanie assure Téhéran qu'elle n'autorisera pas l'usage de son territoire pour une attaque contre l'Iran
Le chef de la diplomatie jordanienne a assuré lundi son homologue iranien, Abbas Araghchi, qu'Amman n'autoriserait pas l'usage de son territoire pour une possible attaque contre l'Iran, a indiqué son ministère.
«La Jordanie ne sera pas un champ de bataille dans un conflit régional ni une rampe de lancement pour une action militaire contre l'Iran», a affirmé Ayman Safadi lors d'une conversation téléphonique avec Abbas Araghchi, selon un communiqué de son ministère.
Il a aussi souligné la nécessité d'un règlement par «la diplomatie» du dossier nucléaire iranien, sur lequel l'Iran a appelé lundi à l'ouverture de discussions avec Washington, après une série de menaces d'intervention américaine.
Source: AFP
Londres sanctionne le ministre de l'Intérieur iranien et d'autres responsables
Le gouvernement britannique a annoncé lundi imposer des sanctions contre dix responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur, après la répression meurtrière des manifestations en Iran ces dernières semaines.
Ces sanctions visent le ministre de l'Intérieur iranien Eskandar Momeni, ainsi que «des responsables de la police et des membres influents» des Gardiens de la Révolution, «pour leur rôle dans les récentes violences contre les manifestants», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
«Le peuple iranien a fait preuve d'un courage extrême face à la brutalité et à la répression dont il a été victime ces dernières semaines», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper.
Source: AFP
Possible rencontre au sommet entre Iraniens et Américains
Le président iranien Massoud Pezeshkian a demandé l'ouverture de pourparlers sur le nucléaire avec les Etats-Unis, a rapporté lundi l'agence de presse Fars, dans un contexte de tensions avec Washington qui n'écarte pas le recours à la force militaire.
«Le président Massoud Pezeshkian a ordonné l'ouverture de pourparlers avec les Etats-Unis», a écrit Fars, citant une source au gouvernement. «L'Iran et les Etats-Unis tiendront des discussions sur la question du nucléaire», a ajouté Fars, sans préciser de date. Cette information est reprise par le journal gouvernemental Iran et le quotidien réformiste Shargh.
Selon l'agence de presse Tasnim, proche des Gardiens de la révolution iraniens, une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, est attendue dans les prochains jours. Washington n'a pas encore confirmé l'information.
Source: AFP
Téhéran dit qu'un «cadre» de négociations sera finalisé dans les prochains jours
L'Iran a indiqué lundi s'attendre à ce qu'un «cadre» pour des négociations avec les Etats-Unis soit finalisé «dans les prochains jours», au moment où le président américain Donald Trump menace d'intervenir militairement contre Téhéran.
«Les pays de la région servent de médiateurs pour l'échange de messages», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, alors que l'Iran et les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis quatre décennies.
«Divers points ont été abordés et nous examinons et finalisons les détails de chaque étape du processus diplomatique, que nous espérons conclure dans les prochains jours. Cela concerne la méthode et le cadre de travail», a ajouté le porte-parole, sans préciser les sujets qui seraient abordés.
Source: AFP
L'Iran libère Erfan Soltani, devenu le visage des manifestations
Le manifestant iranien Erfan Soltani, arrêté dans le cadre du mouvement de contestation de janvier en Iran et dont Washington avait dit craindre l'exécution, a été relâché sous caution, a indiqué dimanche son avocat à l'AFP.
Le jeune homme de 26 ans «a été libéré hier (samedi) et a récupéré ses effets personnels», a déclaré Amir Mousakhani, ajoutant qu'une caution de deux milliards de tomans (environ 10'600 euros) avait été versée pour sa libération.
M. Soltani a été arrêté le 10 janvier avec de nombreux autres Iraniens lors des vastes manifestations contre le pouvoir qui ont fait des milliers de morts.
Source: AFP