Trump juge que Khamenei «devrait se faire beaucoup de soucis»

Les autorités iraniennes ont arrêté plus de 50'000 personnes

Plus de 50'000 personnes ont été arrêtées en Iran par les autorités, a estimé mardi l'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA). Elle a affirmé que la répression se poursuivait dans le pays.

La République islamique a écrasé dans le sang début janvier un vaste mouvement de contestation, qui a éclaté fin décembre et culminé les 8 et 9 janvier. Les autorités iraniennes reconnaissent la mort de milliers de personnes mais affirment que la grande majorité étaient des forces de sécurité ou des passants tués par des «terroristes» agissant pour le compte des Etats-Unis et d'Israël.

«Aveux forcés»

L'ONG HRANA avait fait auparavant état de plus de 42'000 arrestations. Elle a revu mardi son chiffre à la hausse, recensant désormais au moins 50'235 interpellations liés aux manifestations.

Ces arrestations ont visé «un large éventail de citoyens, notamment des étudiants, des écrivains et des enseignants», selon l'organisation établie aux Etats-Unis, qui ajoute que dans certains cas, elles ont été accompagnées de «perquisitions de domiciles et de confiscation d'effets personnels». HRANA signale en outre plus de 300 «aveux forcés» retransmis à la télévision.

Source: AFP