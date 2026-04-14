Trump envisage de nouvelles discussions avec l'Iran «dans les deux jours»

Donald Trump a déclaré mardi au «New York Post» qu'une deuxième session de négociations avec l'Iran pourrait avoir lieu au Pakistan «au cours des deux prochains jours», après l'échec de premières discussions ce week-end.

«Vous devriez rester là-bas, vraiment, parce que quelque chose pourrait arriver au cours des deux prochains jours, et nous sommes davantage enclins à y aller», a déclaré le président américain au téléphone à un journaliste du quotidien new-yorkais présent à Islamabad.

Après un entretien initial au téléphone lors duquel Donald Trump a déclaré qu'il était peu probable que les discussions reprennent au Pakistan, le «New York Post» a expliqué que le président américain avait rappelé quelques minutes plus tard.

Il a alors affirmé qu'il était «plus probable» que les négociateurs américains retournent à Islamabad car le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, «fait un super boulot».

Source: AFP