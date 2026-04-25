L'Iran dit ne pas savoir si les Etats-Unis sont «réellement sérieux» en diplomatie

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré samedi qu'il n'était pas clair si les Etats-Unis étaient «réellement sérieux» en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l'envoi de sa délégation dans ce pays médiateur.

Dans un message publié sur X après avoir quitté Islamabad à l'issue de discussions avec de hauts responsables pakistanais, le ministre iranien a indiqué avoir «présenté la position de l'Iran concernant un cadre viable pour mettre fin durablement à la guerre», ajoutant «ne pas encore savoir si les Etats-Unis étaient réellement sérieux en diplomatie».

Peu après le départ de Abbas Araghchi du Pakistan, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington n'enverrait pas d'émissaires à Islamabad pour des discussions, comme c'était prévu.

Source: AFP