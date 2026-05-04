L'Iran examine la réponse américaine à son plan de paix

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran examine la réponse américaine au plan de paix – de nouveaux détails révélés
Le ministère iranien des Affaires étrangères a reçu, via le Pakistan, la réponse américaine à la proposition de médiation de Téhéran et l'examine actuellement. Le plan en trois phases présenté par l'Iran prévoit la réouverture du détroit d’Ormuz, actuellement bloqué, des garanties pour mettre fin au conflit et des restrictions sur l'enrichissement d'uranium, sans destruction des infrastructures nucléaires.
La première phase vise un cessez-le-feu durable sous 30 jours, supervisé par une organisation internationale incluant le Liban, selon la chaîne publique israélienne Kan. L'Iran s’engage à déminer le port d'Ormuz avec l'aide des Etats-Unis, en échange de la levée du blocus américain des ports iraniens et du retrait des troupes de la région.
La deuxième phase prévoit l'arrêt de l'enrichissement d'uranium pendant 15 ans, puis une limite à 3,6 % sans accumulation, avec dilution et exportation de l'uranium déjà enrichi, ainsi qu'une levée progressive des sanctions. La troisième phase ouvrirait un dialogue régional sur la sécurité, dans une tentative de compromis face à l'escalade des tensions autour d’Ormuz.
Donald Trump annonce que la marine américaine escortera dès lundi les navires bloqués dans le détroit d’Ormuz
La marine américaine va commencer lundi à escorter des navires bloqués de pays tiers à travers le détroit d'Ormuz, a annoncé dimanche Donald Trump. «Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des Etats-Unis, nous avons informé ces pays que nous guiderions leurs navires en toute sécurité à travers ces voies navigables», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, évoquant des bâtiments appartenant à des pays «qui ne sont pas impliqués» dans le conflit en cours avec l'Iran.
«Des pays du monde entier, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient (...) ont demandé aux Etats-Unis si nous pouvions les aider à libérer leurs bateaux qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz», a rappelé le président américain. Le nombre de navires commerciaux de toutes catégories présents dans le Golfe s'élevait à 913 le 29 avril, a indiqué jeudi l'entreprise spécialisée dans le suivi maritime AXSMarine.
«J'ai dit à mes représentants de les informer que nous ferions de notre mieux pour sortir leurs bateaux et leurs équipages du détroit. En tout état de cause, ils ont dit qu'ils ne reviendraient pas dans la région tant qu'elle n'est pas sûre pour la navigation», a ajouté Donald Trump.
«Ce processus, Project Freedom («Projet Liberté») commencera lundi matin, heure du Moyen-Orient», a ajouté Donald Trump, parlant d'un «geste humanitaire au nom des Etats-Unis, des pays du Moyen-Orient et en particulier de l'Iran». Il s'agit d'un geste de «bonne volonté au nom de tous ceux qui ont combattu si durement au cours des derniers mois», a-t-il souligné.
Source: AFP
L'Iran affirme que toute interférence américaine dans le détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu
Un haut responsable iranien a averti lundi que Téhéran considèrerait toute «interférence américaine» dans le détroit d'Ormuz comme une violation du cessez-le-feu en vigueur après l'annonce par Donald Trump d'une opération pour escorter des navires bloqués dans le Golfe.
«Toute interférence américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu», a déclaré sur X Ebrahim Azizi, président de la commission du Parlement sur la sécurité nationale.
Source: AFP
Trump dit que les Etats-Unis ont «des discussions très positives» avec l'Iran
Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis avaient «des discussions très positives» avec l'Iran qui «pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous», dans un message sur sa plateforme Truth Social.
«Mes représentants ont des discussions très positives avec l'Iran, et ces discussions pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous», a écrit le président américain.
Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, après quasiment 40 jours de frappes israélo-américaines sur l'Iran et de représailles de Téhéran dans la région, mais les négociations piétinent depuis.
Source: AFP
Cisjordanie: un homme tué pendant un raid israélien
Un homme a été tué et quatre autres blessés lors d'affrontements avec l'armée israélienne à Naplouse, en Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche le ministère palestinien de la Santé. La victime, âgée de 26 ans, s'appelait Nayef Firas Ziad Samaro; lui et les quatre blessés ont été touchés par balles.
Des témoins sur place ont rapporté à l'AFP que des troupes israéliennes avaient pénétré dans plusieurs quartiers de cette ville du nord de la Cisjordanie et commencé à fouiller des magasins, avant de partir brièvement puis de revenir.
Les affrontements ont commencé quand une poignée de jeunes ont lancé des pierres vers les véhicules de l'armée. Selon ces témoins, l'armée a répondu en tirant du gaz lacrymogène puis en tirant à balles réelles.
«Plusieurs terroristes ont lancé des pierres en direction des soldats, créant une menace. Les soldats ont répondu par des moyens de dispersion anti-émeute, puis ont tiré vers les terroristes pour mettre fin à la menace et disperser l'attroupement», a-t-elle ajouté.
L'armée israélienne n'a pas donné de bilan humain mais a confirmé que des personnes avaient été touchées par des tirs.
Source: AFP
L'Allemagne exige auprès de l'Iran la réouverture du détroit d'Ormuz
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a exigé que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz et renonce à son programme d'armes nucléaires, lors d'un entretien téléphonique dimanche avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, a-t-il annoncé sur X.
«J'ai souligné que l'Allemagne soutient une solution négociée», a indiqué Johann Wadephul dans son message publié sur le réseau social X. «En tant que proche allié des Etats-Unis, nous partageons le même objectif: l'Iran doit renoncer complètement et de manière vérifiable aux armes nucléaires et ouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz, comme l'a également exigé le secrétaire d'État américain Marco Rubio».
Source: AFP
Dans le sud du Liban, un mort et huit blessés dans des frappes israéliennes
Après avoir de nouveau appelé des localités du sud du Liban à évacuer, Israël a mené des frappes dimanche qui ont fait un mort et blessé huit personnes, dont quatre secouristes, a annoncé le ministère libanais de la Santé.
Ces attaques ont été menées en dépit de la trêve entre Israël et le groupe pro-iranien Hezbollah, entrée en vigueur le 17 avril.
Selon le ministère libanais, une frappe sur Arabsalim a fait un mort et trois blessés, dont un enfant. Une autre sur Srifa a blessé cinq personnes, dont quatre secouristes du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah, la frappe s'étant produite près de l'un de leurs centres.
Dans un communiqué, le ministère de la Santé a condamné ces attaques, regrettant qu'il se passe «exactement le contraire» de ce que prévoit l'article 19 de la Convention de Genève «concernant la nécessité de s'assurer que les installations médicales soient à l'abri de tout danger causé par des attaques dans les zones de conflit».
L'armée israélienne avait auparavant émis des appels «urgents» à évacuer pour des localités situées au-delà du secteur qu'elle contrôle dans le sud et désigne comme une «zone de sécurité».
Source: AFP
Israël va acquérir deux nouveaux escadrons d'avions de combat américains
Israël a approuvé dimanche un contrat de plusieurs milliards d'euros avec les Etats-Unis pour l'acquisition de deux nouveaux escadrons de chasseurs-bombardiers, qui va, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, renforcer la «supériorité aérienne écrasante» du pays.
Cet achat massif intervient dans un climat de tensions extrêmes avec l'Iran et de poursuite des hostilités avec le Hezbollah au Liban.
Le contrat prévoit la livraison d'un escadron d'avions de combat furtifs F-35 produits par Lockheed Martin, ainsi que d'un second escadron de F-15IA issus des ateliers de Boeing, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.
Ce projet d'acquisition constitue le pilier du plan stratégique «Bouclier d'Israël» destiné à permettre à l'armée israélienne de disposer «de la puissance nécessaire pour agir partout, à tout moment», selon le ministre de la Défense, Israël Katz.
Ce contrat va renforcer la «supériorité aérienne écrasante» d'Israël, à salué Benjamin Netanyahu. «Nos pilotes peuvent atteindre n'importe quel point du ciel iranien», a-t-il ajouté dimanche dans une déclaration filmée.
Source: AFP
«Trump doit choisir entre une opération impossible ou un mauvais accord»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré dimanche que les options des Etats-Unis dans le conflit au Moyen-Orient se limitaient à une opération militaire «impossible» ou un «mauvais accord» avec la République islamique.
Dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat, les Gardiens, armée idéologique de la République islamique, déclarent que Donald «Trump doit choisir entre une opération impossible ou un mauvais accord», invoquant un «changement de ton» de la Chine, la Russie et l'Europe envers Washington, ainsi qu'un «ultimatum» iranien concernant le blocus américain des ports iraniens.
Israël ordonne de nouvelles évacuations dans le sud du Liban
L'armée israélienne a émis dimanche de nouveaux ordres d'évacuations «urgents» pour des villages situés au-delà du secteur qu'elle contrôle dans le sud et désigne comme une «zone de sécurité».
Le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichai Adraee, a publié sur X une injonction adressée aux habitants de plusieurs localités du sud du Liban, dont Nabatiyé. Cette ville est située à plusieurs kilomètres au nord de la «ligne jaune», qui délimite la «zone de sécurité» à l'intérieur de laquelle Israël s'autorise à opérer depuis l'entrée en vigueur le 17 avril d'un fragile cessez-le-feu avec le Hezbollah pro-iranien au Liban.
Source: AFP
Trump va étudier un plan iranien, mais souffle le froid
Le président américain Donald Trump a annoncé samedi qu'il allait étudier un plan iranien pour résoudre le conflit au Moyen-Orient. Il a toutefois ajouté douter que ce plan soit «acceptable» pour Washington.
«Je vais bientôt étudier un plan que l'Iran vient de nous transmettre. Mais je ne peux m'imaginer qu'il soit acceptable, parce que (les Iraniens) n'ont pas encore payé un prix suffisant pour ce qu'ils ont fait à l'Humanité et au Monde depuis 47 ans» a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social.
Selon des agences de presse iraniennes, l'Iran a transmis à Washington, via le Pakistan, un plan en 14 points visant à mettre fin au conflit dans un délai de 30 jours.
Selon l'agence Tasnim, Téhéran réclame un retrait des forces américaines des zones proches de l'Iran, la levée du blocus des ports iraniens, la levée du gel des avoirs iraniens, le versement de réparations, la levée des sanctions, un «mécanisme» concernant le détroit d'Ormuz et «la fin de la guerre sur tous les fronts y compris au Liban».
L'agence ne mentionne pas le dossier nucléaire. Or il s'agit d'une question centrale pour les Etats-Unis et Israël, qui accusent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique – ce que le pays dément.
L'Iran avait déjà transmis cette semaine un nouveau texte via le Pakistan, sans qu'aucun détail ne filtre. Donald Trump avait dit vendredi n'être «pas satisfait» de la proposition. Il avait ajouté qu'il préférerait ne pas avoir à «pulvériser une fois pour toutes» l'Iran, mais qu'une reprise de la guerre restait «une option».
Source: ATS
«La balle est dans le camp des États-Unis », a déclaré l'Iran, se disant «prêt» à la guerre ou à la diplomatie.
Téhéran s'est dit «prêt» samedi à reprendre la guerre ou à privilégier la diplomatie pour mettre fin au conflit avec Washington, estimant que «la balle est dans le camp des Etats-Unis».
«L'Iran a présenté son plan au médiateur pakistanais, dans le but de mettre fin de manière permanente à la guerre imposée et maintenant la balle est dans le camp des Etats-Unis, qui doivent choisir entre la voie de la diplomatie ou la poursuite d'une approche conflictuelle», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi.
«L'Iran, dans le but de garantir ses intérêts nationaux et sa sécurité, est prêt aux deux options», a-t-il ajouté, s'adressant aux ambassadeurs et aux chefs de missions diplomatiques résidant dans la capitale iranienne.
Washington approuve la vente de missiles Patriot au Qatar pour 4 milliards de dollars
Washington a approuvé une vente de système de missiles anti-missiles Patriot au Qatar, visé par des frappes de l'Iran lors du conflit déclenché fin février, pour un montant de plus de 4 milliards de dollars, a annoncé vendredi le département d'Etat.
Les Etats-Unis ont également approuvé des ventes d'armes destinées à Israël et à leur alliés au Moyen-Orient, le Koweït et les Emirats Arabes Unis, a détaillé la diplomatie américaine en demandant au Congrès l'approbation de ces ventes, d'un montant total de plus de 8,6 milliards de dollars.
«La sécurité d'un pays ami»
Ces autorisations données par le secrétaire d'Etat Marco Rubio appuyent «les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale» des Etats-Unis, a précisé le ministère, alors que les pays concernés ont tous fait l'objet de frappes de l'Iran lors du conflit déclenché par Israël et les Etats-Unis le 28 février.
Dans le détail, la vente des systèmes Patriot au Qatar répond à «une urgence» destinée à «améliorer la sécurité d'un pays ami» confronté à des «menaces actuelles et futures».
Source: AFP