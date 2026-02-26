Iran et Etats-Unis ont réalisé «des progrès significatifs» à Genève

Iraniens et Américains se sont rencontrés pendant environ cinq heures en dialogue indirect à Cologny (GE). Les pourparlers se sont achevés jeudi soir vers 19h30. Le facilitateur omanais parle de «progrès significafs».

«Nous reprendrons bientôt après des consultations dans les capitales respectives», a affirmé sur les réseaux sociaux le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi. «Les discussions au niveau technique reprendront la semaine prochaine à Vienne"» a-t-il ajouté remerciant les autorités suisses.

Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont fait le point dans ce dialogue indirect sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, Washington a exigé la fermeture des sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, laissant le réacteur de Téhéran pour du nucléaire civil.

Les Etats-Unis demandent toujours la fin de l'enrichissement de l'uranium iranien et la livraison de leur stock actuel. Là où Téhéran aurait mis sur la table un moratoire et un déplacement partiel de ses capacités. Et l'Iran répète ne pas vouloir l'arme nucléaire et cherche à obtenir une levée des sanctions. De son côté, le président américain Donald Trump menace de frappes limitées sur ce pays. Ce à quoi Téhéran a répondu par des exercices militaires.

Source: ATS