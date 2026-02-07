Netanyahu et Trump discuteront de l'Iran ce mercredi

Netanyahu et Trump se rencontreront mercredi pour discuter de l'Iran

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rencontrera le président américain Donald Trump mercredi à Washington pour «discuter des négociations avec l'Iran», ont annoncé samedi ses services.

Netanyahu «estime qu'il faut inclure dans toute négociation la limitation des missiles balistiques et le gel du soutien à l'axe iranien», une référence aux groupes armés alliés de l'Iran dans la région, selon le communiqué.

Même si l'Iran est l'ennemi commun des Etats-Unis et d'Israël, la ligne israélienne est plus intransigeante que celle de Washington qui semble maintenant donner une chance aux négociations, soulignent des experts.

L'Iran et les Etats-Unis ont prévu une nouvelle session de pourparlers, en début de semaine prochaine selon Donald Trump, après des discussions à Oman vendredi.

Source: AFP