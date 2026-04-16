Paris et Londres veulent reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz

Il apparaît désormais que la responsabilité de rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz incombera à la France, au Royaume-Uni et à leurs alliés. Paris vient d'annoncer qu'Emmanuel Macron et Keir Starmer coprésideront une conférence dédiée à la coordination du trafic maritime dans la zone.

La première réunion de l'«Initiative pour la navigation maritime dans le détroit d’Ormuz» se tiendra ce vendredi à Paris. Elle vise à mobiliser de nouveaux partenaires: une quarantaine de pays ont été invités. L'objectif est de rétablir la navigation grâce à une mission multinationale à vocation défensive, dès que les conditions de sécurité le permettront.

Dans ce contexte, l'Europe semble appelée à gérer les conséquences de la politique américaine récente. Donald Trump n'a pas encore réagi à cette initiative, bien qu'il ait intérêt à une reprise du trafic maritime — ce qui supposerait toutefois un apaisement des tensions avec l'Iran.