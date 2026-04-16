Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Netanyahu parlera pour la première fois au président du Liban
«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu va parler pour la première fois avec le président du Liban après de si nombreuses années de rupture totale du dialogue entre les deux pays, et l'on peut espérer que cette démarche conduira finalement à la prospérité et à l'épanouissement du Liban en tant qu'Etat», a déclaré jeudi la ministre israélienne de l'innovation, Gila Gamliel, à l'antenne de la radio militaire israélienne.
Elle n'a toutefois pas précisé exactement quand, et comment, les deux hommes allaient s'entretenir.
Source: AFP
Paris et Londres veulent reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz
Il apparaît désormais que la responsabilité de rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz incombera à la France, au Royaume-Uni et à leurs alliés. Paris vient d'annoncer qu'Emmanuel Macron et Keir Starmer coprésideront une conférence dédiée à la coordination du trafic maritime dans la zone.
La première réunion de l'«Initiative pour la navigation maritime dans le détroit d’Ormuz» se tiendra ce vendredi à Paris. Elle vise à mobiliser de nouveaux partenaires: une quarantaine de pays ont été invités. L'objectif est de rétablir la navigation grâce à une mission multinationale à vocation défensive, dès que les conditions de sécurité le permettront.
Dans ce contexte, l'Europe semble appelée à gérer les conséquences de la politique américaine récente. Donald Trump n'a pas encore réagi à cette initiative, bien qu'il ait intérêt à une reprise du trafic maritime — ce qui supposerait toutefois un apaisement des tensions avec l'Iran.
La Maison Blanche «optimiste quant à la perspective d'un accord»
Washington discute d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran, de nouveau au Pakistan, a déclaré la Maison Blanche mercredi, après l'échec d'un premier round le week-end passé à Islamabad.
«Ces discussions ont lieu, mais rien n'est officiel tant que vous ne l'entendez pas de la Maison Blanche», a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de l'exécutif américain. «Mais nous sommes optimistes quant à la perspective d'un accord», a-t-elle ajouté. «Elles auraient très probablement lieu au même endroit que la dernière fois», a-t-elle précisé.
Un premier round de négociations à Islamabad, avec le vice-président américain JD Vance à la manoeuvre, avait échoué le week-end dernier.
Source: AFP
Israël aurait détruit un pont stratégique du Liban
L'agence de presse officielle libanaise a indiqué qu'Israël avait mené jeudi deux frappes dans le sud du Liban sur un pont stratégique qui a été détruit.
«L'aviation ennemie a mené deux frappes consécutives sur le pont Qasmiyeh, dernier pont entre la région de Tyr et celle de Saïda, le détruisant entièrement», a rapporté l'ANI.
L'armée israélienne avait appelé une nouvelle fois jeudi les civils à évacuer toute la zone du sud du Liban jusqu'au fleuve Zahrani, à une quarantaine de km au nord de la frontière.
Source: AFP
Easyjet annonce une perte semestrielle creusée par la guerre au Moyen-Orient
La compagnie aérienne britannique Easyjet a prévenu jeudi que ses pertes au premier semestre, période traditionnellement négative pour l'entreprise, seraient creusées davantage cette année à cause notamment des conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Le groupe a indiqué qu'il prévoyait d'enregistrer, pour son premier semestre décalé achevé fin mars, «une perte avant impôts ajustée comprise entre 540 et 560 millions de livres» (621 à 644 millions d'euros), à comparer avec sa perte avant impôts de 394 millions de livres du premier semestre de l'exercice précédent.
«Easyjet a constaté une demande toujours soutenue au premier semestre", mais "nos résultats financiers se sont dégradés, pénalisés par le conflit au Moyen-Orient et par l'environnement concurrentiel sur certains marchés», a résumé le directeur général du groupe, Kenton Jarvis.
Source: AFP
La guerre ne devrait pas mettre à mal l'approvisionnement des puces
Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a déclaré jeudi ne pas s'attendre, à court terme, à un impact de la guerre au Moyen-Orient sur son approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication de puces, telles que l'hélium et l'hydrogène.
«Nous nous approvisionnons auprès de multiples fournisseurs dans différentes régions et nous disposons de stocks de sécurité», a déclaré Wendell Huang, directeur financier de TSMC, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers du groupe.
«Nous n'anticipons aucune répercussion à court terme sur nos activités», a-t-il affirmé.
Source: AFP
Le Liban «n'est pas au courant» d'un prochain contact avec Israël
Le Liban «n'est pas au courant» d'un prochain contact avec Israël, a affirmé une source officielle à l'AFP, après que le président américain Donald Trump a annoncé que les dirigeants des deux pays en état de guerre vont se parler jeudi.
«Nous ne sommes pas au courant d'un contact prévu avec la partie israélienne et nous n'en avons pas été informés par les canaux officiels», a déclaré cette source à l'AFP.
«On essaie de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans. Ça va se faire demain», a pourtant écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Or, des dirigeants libanais et israéliens n'ont pas eu de contact il y a 34 ans.
Source: AFP
Trump affirme que les dirigeants israélien et libanais vont se parler jeudi
Les dirigeants d'Israël et du Liban vont se parler jeudi, a affirmé mercredi soir le président américain Donald Trump, au lendemain des premiers pourparlers directs entre les deux pays.
«On essaie de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans. Ça va se faire demain. Super!», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Un conseiller de Mojtaba Khamenei menace de couler les navires américains
Le conseiller militaire du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a menacé mercredi de couler les navires américains si ceux-ci tentaient de faire la «police» dans le détroit d'Ormuz.
«M. Trump veut faire la police dans le détroit d'Ormuz. Est-ce vraiment votre travail? Est-ce le travail d'une armée puissante comme celle des Etats-Unis?», a dit à la télévision iranienne Mohsen Rezaei, un ancien commandant en chef des Gardiens de la Révolution – l'armée idéologique de la République islamique – nommé conseiller militaire du guide suprême le mois dernier.
«Vos navires seront coulés par nos premiers missiles et c'est un danger pour les militaires américains. Ils peuvent vraiment être atteints par nos missiles et nous pouvons les détruire», a menacé ce responsable, en uniforme.
Considéré comme un tenant de la ligne dure même parmi les Gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaei a déclaré que ce serait «bien» si les Etats-Unis lançaient une invasion terrestre. «Nous prendrions des milliers d'otages, et après nous obtiendrions un milliard de dollars pour chacun d'eux», a-t-il dit.
Source: AFP
L'Iran annonce l'arrestation de quatre «agents liés au Mossad»
Les Gardiens de la Révolution ont arrêté quatre «agents liés au Mossad», les services secrets israéliens, a annoncé jeudi l'agence officielle iranienne Irna sur son site en arabe.
Les suspects sont accusés d'avoir «fourni aux agents du Mossad, via Internet, des images et la localisation de sites militaires et sécuritaires stratégiques» lors de la guerre déclenchée le 28 février par Israël et les Etats-Unis.
Les quatre suspects ont été arrêtés dans la province de Gilan, qui borde la mer Caspienne, a précisé Irna, sans indiquer de date. L'Iran annonce régulièrement des arrestations et des exécutions de personnes accusées d'espionnage au profit de l'ennemi.
Téhéran a conclu le 8 avril un cessez-le-feu de deux semaines avec Israël et les Etats-Unis, dont le président Donald Trump a évoqué la possibilité d'une reprise de pourparlers de paix cette semaine au Pakistan après l'échec d'un premier round le week-end passé.
Source: AFP
Israël et les Etats-Unis ont des objectifs «identiques» pour l'Iran, dit Netanyahu
Les objectifs d'Israël et des Etats-Unis «sont identiques» en ce qui concerne l'Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un message vidéo diffusé mercredi soir par son bureau.
«Nos amis américains nous informent en permanence de leurs contacts avec l'Iran», affirme Benjamin Netanyahu dans cette vidéo. «Nos objectifs et ceux des Etats-Unis sont identiques», ajoute-t-il.
«Nous voulons voir la matière enrichie [le stock d'uranium hautement enrichi, NDLR] sortir d'Iran (...) l'abandon de la capacité d'enrichissement à l'intérieur de l'Iran, et bien sûr, nous voulons voir l'ouverture du détroit» d'Ormuz.
Pour Netanyahu, «le démantèlement du Hezbollah» est le but premier des négociations
Le démantèlement du mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, est le premier objectif des négociations entre Israël et le Liban, a déclaré le Premier ministre israélien mercredi soir, au lendemain de pourparlers directs entre les deux pays sous l'égide des Etats-Unis à Washington.
«Dans les négociations avec le Liban, il y a deux objectifs principaux. Premièrement, le démantèlement du Hezbollah, et deuxièmement, une paix durable, une paix fondée sur la force», déclare Benjamin Netanyahu dans ce message.
Source: AFP
Le Liban annonce la mort de trois secouristes dans des frappes israéliennes
Le ministère de la santé a annoncé mercredi la mort de trois secouristes, tandis qu'un quatrième est porté disparu, dans des frappes israéliennes «successives» sur des équipes de secours dans le sud du pays, où la guerre se poursuit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
«L'ennemi israélien a visé à trois reprises successives des équipes de secours» à l'oeuvre dans une localité de la région de Nabatiyé, tuant trois secouristes et en blessant six, «tandis qu'un autre est porté disparu», selon un communiqué du ministère.
Source: ATS