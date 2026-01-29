L'Union européenne a annoncé le 29 janvier 2026 des sanctions contre le ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution. Ces derniers ont été désignés comme «une organisation terroriste».

AFP Agence France-Presse

L’Union européenne a annoncé, le 29 janvier 2026, des sanctions contre le ministre iranien de l’Intérieur Eskandar Momeni ainsi que plusieurs responsables des Gardiens de la révolution. Ces mesures font suite à la répression meurtrière des manifestations en Iran. L'Union européenne a annoncé jeudi avoir sanctionné plusieurs hauts responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des dirigeants des Gardiens de la révolution, à la suite de la répression meurtrière des manifestations en Iran ces dernières semaines.

D'après une liste publiée au Journal officiel de l'UE, sont notamment sanctionnés le ministre Eskandar Momeni et le procureur général de l'Iran, Mohammad Movahedi-Azad. Y figurent aussi le chef de la police Seyed Majid Feiz Jafari et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution, organisation considérée comme le bras armé de la répression qui a fait des milliers de morts.

«Organisation terroriste»

Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne sont tombés d'accord jeudi pour désigner les Gardiens de la révolution comme une «organisation terroriste», après la répression sanglante des manifestations en Iran, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.

«La répression ne peut rester sans réponse». a-t-elle indiqué sur X, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. «Tout régime qui tue des milliers de ses propres citoyens travaille à sa propre perte», a-t-elle ajouté.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué jeudi la décision des Etats membres de l'UE. «'Terroriste', c'est bien ainsi que l'on qualifie un régime qui réprime les manifestations de son propre peuple dans le sang», a souligné la cheffe de l'exécutif européen sur le réseau social X.

L'Iran réagit

La décision des Etats membres de l'Union européenne de désigner les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, comme «organisation terroriste» est une «erreur stratégique majeure», a dénoncé jeudi le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.

«Plusieurs pays tentent en ce moment d'éviter l'éruption d'une guerre totale dans notre région. Aucun d'eux n'est Européen. L'Europe, elle, attise le feu», a-t-il écrit sur X.