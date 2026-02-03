Un incendie violent s'est déclaré ce matin dans un bazar à Jannat Abad, Téhéran. Les pompiers ont maîtrisé les flammes sans faire de victimes, mais la cause reste inconnue.

L'immense incendie dans un bazar de Téhéran a été «maitrisé»

L'immense incendie dans un bazar de Téhéran a été «maitrisé»

AFP Agence France-Presse

Un violent incendie qui s'est déclaré mardi matin dans un bazar à l'ouest de Téhéran a été «maitrisé» et aucune victime n'a été recensée dans l'immédiat, ont annoncé les services de secours, sans que la cause du sinistre ne soit jusque là connue. Le feu est «maitrisé», des «opérations de désenfumage et de contrôle sont en cours», a déclaré en début d'après-midi Jalal Maleki, un porte-parole des pompiers de Téhéran, à l'agence de presse officielle Irna.

L'incendie «n'a jusqu'ici fait aucun blessé», a précisé Mohammad Behnia, commandant des opérations des services d'urgence de Téhéran. Le feu s'est déclenché sur un marché local du quartier de Jannat Abad, une zone pleine d'étals et de boutiques.

Au cours de la matinée, des images de l'incendie montraient d'épais panaches de fumée noire s'élevant dans le ciel et enveloppant les environs. La télévision iranienne a indiqué que les pompiers avaient été immédiatement déployés sur le site pour contenir les flammes.