DE
FR
Immense incendie dans la capitale iranienne Téhéran
0:30
Cause inconnue:Immense incendie dans la capitale iranienne Téhéran

Aucune victime
L'immense incendie dans un bazar de Téhéran a été «maitrisé»

Un incendie violent s'est déclaré ce matin dans un bazar à Jannat Abad, Téhéran. Les pompiers ont maîtrisé les flammes sans faire de victimes, mais la cause reste inconnue.
Publié: il y a 31 minutes
1/2
Un bazar dans la capitale iranienne a été dévasté par les flammes.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un violent incendie qui s'est déclaré mardi matin dans un bazar à l'ouest de Téhéran a été «maitrisé» et aucune victime n'a été recensée dans l'immédiat, ont annoncé les services de secours, sans que la cause du sinistre ne soit jusque là connue. Le feu est «maitrisé», des «opérations de désenfumage et de contrôle sont en cours», a déclaré en début d'après-midi Jalal Maleki, un porte-parole des pompiers de Téhéran, à l'agence de presse officielle Irna.

L'incendie «n'a jusqu'ici fait aucun blessé», a précisé Mohammad Behnia, commandant des opérations des services d'urgence de Téhéran. Le feu s'est déclenché sur un marché local du quartier de Jannat Abad, une zone pleine d'étals et de boutiques.

Au cours de la matinée, des images de l'incendie montraient d'épais panaches de fumée noire s'élevant dans le ciel et enveloppant les environs. La télévision iranienne a indiqué que les pompiers avaient été immédiatement déployés sur le site pour contenir les flammes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus