Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Paris et Londres veulent reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz
Il apparaît désormais que la responsabilité de rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz incombera à la France, au Royaume-Uni et à leurs alliés. Paris vient d'annoncer qu'Emmanuel Macron et Keir Starmer coprésideront une conférence dédiée à la coordination du trafic maritime dans la zone.
La première réunion de l'«Initiative pour la navigation maritime dans le détroit d’Ormuz» se tiendra ce vendredi à Paris. Elle vise à mobiliser de nouveaux partenaires: une quarantaine de pays ont été invités. L'objectif est de rétablir la navigation grâce à une mission multinationale à vocation défensive, dès que les conditions de sécurité le permettront.
Dans ce contexte, l'Europe semble appelée à gérer les conséquences de la politique américaine récente. Donald Trump n'a pas encore réagi à cette initiative, bien qu'il ait intérêt à une reprise du trafic maritime — ce qui supposerait toutefois un apaisement des tensions avec l'Iran.
La Maison Blanche «optimiste quant à la perspective d'un accord»
Washington discute d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran, de nouveau au Pakistan, a déclaré la Maison Blanche mercredi, après l'échec d'un premier round le week-end passé à Islamabad.
«Ces discussions ont lieu, mais rien n'est officiel tant que vous ne l'entendez pas de la Maison Blanche», a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de l'exécutif américain. «Mais nous sommes optimistes quant à la perspective d'un accord», a-t-elle ajouté. «Elles auraient très probablement lieu au même endroit que la dernière fois», a-t-elle précisé.
Un premier round de négociations à Islamabad, avec le vice-président américain JD Vance à la manoeuvre, avait échoué le week-end dernier.
Source: AFP
Trump affirme que les dirigeants israélien et libanais vont se parler jeudi
Les dirigeants d'Israël et du Liban vont se parler jeudi, a affirmé mercredi soir le président américain Donald Trump, au lendemain des premiers pourparlers directs entre les deux pays.
«On essaie de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans. Ça va se faire demain. Super!», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Un conseiller de Mojtaba Khamenei menace de couler les navires américains
Le conseiller militaire du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a menacé mercredi de couler les navires américains si ceux-ci tentaient de faire la «police» dans le détroit d'Ormuz.
«M. Trump veut faire la police dans le détroit d'Ormuz. Est-ce vraiment votre travail? Est-ce le travail d'une armée puissante comme celle des Etats-Unis?», a dit à la télévision iranienne Mohsen Rezaei, un ancien commandant en chef des Gardiens de la Révolution – l'armée idéologique de la République islamique – nommé conseiller militaire du guide suprême le mois dernier.
«Vos navires seront coulés par nos premiers missiles et c'est un danger pour les militaires américains. Ils peuvent vraiment être atteints par nos missiles et nous pouvons les détruire», a menacé ce responsable, en uniforme.
Considéré comme un tenant de la ligne dure même parmi les Gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaei a déclaré que ce serait «bien» si les Etats-Unis lançaient une invasion terrestre. «Nous prendrions des milliers d'otages, et après nous obtiendrions un milliard de dollars pour chacun d'eux», a-t-il dit.
Source: AFP
L'Iran annonce l'arrestation de quatre «agents liés au Mossad»
Les Gardiens de la Révolution ont arrêté quatre «agents liés au Mossad», les services secrets israéliens, a annoncé jeudi l'agence officielle iranienne Irna sur son site en arabe.
Les suspects sont accusés d'avoir «fourni aux agents du Mossad, via Internet, des images et la localisation de sites militaires et sécuritaires stratégiques» lors de la guerre déclenchée le 28 février par Israël et les Etats-Unis.
Les quatre suspects ont été arrêtés dans la province de Gilan, qui borde la mer Caspienne, a précisé Irna, sans indiquer de date. L'Iran annonce régulièrement des arrestations et des exécutions de personnes accusées d'espionnage au profit de l'ennemi.
Téhéran a conclu le 8 avril un cessez-le-feu de deux semaines avec Israël et les Etats-Unis, dont le président Donald Trump a évoqué la possibilité d'une reprise de pourparlers de paix cette semaine au Pakistan après l'échec d'un premier round le week-end passé.
Source: AFP
Israël et les Etats-Unis ont des objectifs «identiques» pour l'Iran, dit Netanyahu
Les objectifs d'Israël et des Etats-Unis «sont identiques» en ce qui concerne l'Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un message vidéo diffusé mercredi soir par son bureau.
«Nos amis américains nous informent en permanence de leurs contacts avec l'Iran», affirme Benjamin Netanyahu dans cette vidéo. «Nos objectifs et ceux des Etats-Unis sont identiques», ajoute-t-il.
«Nous voulons voir la matière enrichie [le stock d'uranium hautement enrichi, NDLR] sortir d'Iran (...) l'abandon de la capacité d'enrichissement à l'intérieur de l'Iran, et bien sûr, nous voulons voir l'ouverture du détroit» d'Ormuz.
Pour Netanyahu, «le démantèlement du Hezbollah» est le but premier des négociations
Le démantèlement du mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, est le premier objectif des négociations entre Israël et le Liban, a déclaré le Premier ministre israélien mercredi soir, au lendemain de pourparlers directs entre les deux pays sous l'égide des Etats-Unis à Washington.
«Dans les négociations avec le Liban, il y a deux objectifs principaux. Premièrement, le démantèlement du Hezbollah, et deuxièmement, une paix durable, une paix fondée sur la force», déclare Benjamin Netanyahu dans ce message.
Source: AFP
Le Liban annonce la mort de trois secouristes dans des frappes israéliennes
Le ministère de la santé a annoncé mercredi la mort de trois secouristes, tandis qu'un quatrième est porté disparu, dans des frappes israéliennes «successives» sur des équipes de secours dans le sud du pays, où la guerre se poursuit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
«L'ennemi israélien a visé à trois reprises successives des équipes de secours» à l'oeuvre dans une localité de la région de Nabatiyé, tuant trois secouristes et en blessant six, «tandis qu'un autre est porté disparu», selon un communiqué du ministère.
Source: ATS
L'Iran accueille une délégation pakistanaise pour ses pourparlers avec les USA
L'Iran doit accueillir mercredi une délégation pakistanaise conduite par l'influent chef de l'armée, Asim Munir, après avoir affirmé poursuivre ses échanges avec les Etats-Unis par l'intermédiaire du Pakistan, a indiqué la télévision d'Etat.
Selon la télévision d'Etat, la délégation, qui doit être reçue par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, apporte un nouveau message de Washington à Téhéran et doit discuter de la question de futures négociations avec les responsables iraniens, après l'échec d'une première session de pourparlers entre les deux pays ennemis ce week-end à Islamabad.
Source: AFP
La Chine a accepté de ne pas livrer d'armes à l'Iran, selon Trump
Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que la Chine avait accepté de ne pas fournir d'armes à l'Iran. Il a affirmé avoir reçu des garanties directes de la part de son homologue Xi Jinping.
«La Chine est très heureuse que j'ouvre de manière permanente le détroit d'Ormuz. Je le fais pour eux, et pour le Monde. Cette situation ne se reproduira pas. Ils ont accepté de ne pas envoyer d'armes à l'Iran», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.
«Le président Xi me fera un gros câlin quand j'arriverai là-bas dans quelques semaines. Nous travaillons ensemble de manière intelligente et très bien! Cela n'est-il pas mieux que de se battre??? MAIS SOUVENEZ-VOUS, nous sommes très forts pour nous battre, si nous le devons. Meilleurs que n'importe qui !!!», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis nient avoir accepté une extension du cessez-le-feu avec l'Iran
Les Etats-Unis n'ont pas formellement accepté de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran, a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable américain, à la suite d'informations de presse selon lesquelles les négociateurs se rapprochaient d'une telle extension.
«Les discussions se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran pour parvenir à un accord», a précisé ce haut responsable sous couvert de l'anonymat.
Source: AFP
L'armée iranienne menace de bloquer la mer Rouge si le blocus américain se poursuit
L'Iran a menacé mercredi de bloquer la mer Rouge, qu'il ne borde pas, en cas de maintien du blocus américain de ses ports, estimant que ce dernier pourrait mener à une violation du cessez-le-feu.
Si les Etats-Unis maintiennent leur blocus maritime et «créent de l'insécurité pour les navires commerciaux de l'Iran et les pétroliers», cela constituera «le prélude» à une violation de cessez-le-feu, en vigueur depuis le huit avril, a estimé le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes.
«Les puissantes forces armées de la République islamique ne permettront aucune exportation ou importation dans le Golfe persique, en mer d'Oman ou en mer Rouge», a-t-il ajouté, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP