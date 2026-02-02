Les négociations entre Téhéran et Washington avancent

Téhéran dit qu'un «cadre» de négociations sera finalisé dans les prochains jours
L'Iran a indiqué lundi s'attendre à ce qu'un «cadre» pour des négociations avec les Etats-Unis soit finalisé «dans les prochains jours», au moment où le président américain Donald Trump menace d'intervenir militairement contre Téhéran.
«Les pays de la région servent de médiateurs pour l'échange de messages», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, alors que l'Iran et les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis quatre décennies.
«Divers points ont été abordés et nous examinons et finalisons les détails de chaque étape du processus diplomatique, que nous espérons conclure dans les prochains jours. Cela concerne la méthode et le cadre de travail», a ajouté le porte-parole, sans préciser les sujets qui seraient abordés.
Source: AFP
L'Iran libère Erfan Soltani, devenu le visage des manifestations
Le manifestant iranien Erfan Soltani, arrêté dans le cadre du mouvement de contestation de janvier en Iran et dont Washington avait dit craindre l'exécution, a été relâché sous caution, a indiqué dimanche son avocat à l'AFP.
Le jeune homme de 26 ans «a été libéré hier (samedi) et a récupéré ses effets personnels», a déclaré Amir Mousakhani, ajoutant qu'une caution de deux milliards de tomans (environ 10'600 euros) avait été versée pour sa libération.
M. Soltani a été arrêté le 10 janvier avec de nombreux autres Iraniens lors des vastes manifestations contre le pouvoir qui ont fait des milliers de morts.
Source: AFP
Trump dit espérer trouver un accord avec l'Iran
Donald Trump a dit dimanche espérer conclure un accord avec l'Iran, quelques heures après les propos du guide suprême iranien Ali Khamenei mettant en garde sur le risque d'une «guerre régionale» si le président américain mettait en œuvre sa menace d'une intervention militaire.
«J'espère qu'on va trouver un accord», a déclaré Donald Trump à la presse depuis la Floride. «Si n'avons pas d'accord, nous allons voir si (le guide suprême) avait raison ou non», a-t-il déclaré en réaction aux propos d'Ali Khamenei.
Le président américain, qui souffle le chaud et le froid depuis des jours avec l'Iran, a aussi tenu à maintenir la pression sur Téhéran: «Nous avons là-bas les navires les plus gros, les plus puissants du monde.»
Source: AFP
Attaque américaine: Khamenei met en garde contre une «guerre régionale»
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a assuré dimanche que toute attaque américaine contre son pays déclencherait «une guerre régionale», au moment où le président américain Donald Trump menace de recourir à la force contre Téhéran.
«Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci ce sera une guerre régionale», a déclaré Ali Khamenei, ultime décisionnaire en Iran, cité par l'agence Tasnim.
Les Etats-Unis avaient brièvement mené des bombardements contre l'Iran lors d'une guerre de 12 jours en juin déclenchée par Israël.
Source: AFP
L'Iran déclare «terroristes» les armées européennes
L'Iran considère comme «groupes terroristes» les armées européennes, a déclaré dimanche le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, après la décision de l'Union européenne (UE) de désigner les Gardiens de la Révolution comme «organisation terroriste».
«Conformément à l'article 7 de la loi sur les contre-mesures portant sur la désignation du Corps des Gardiens de la Révolution islamique comme organisation terroriste, les armées des pays européens sont considérées comme groupes terroristes», a déclaré au Parlement M. Ghalibaf, vêtu comme les députés d'un uniforme des Gardiens en signe de solidarité.
Les conséquences immédiates de cette décision n'étaient pas claires dans l'immédiat.
Source: AFP
Trump affirme entretenir des négociations avec l'Iran
Donald Trump a déclaré samedi que l'Iran négociait avec les Etats-Unis, sans toutefois donner de précisions, au moment où Téhéran semble vouloir privilégier la diplomatie face à la menace d'une attaque américaine.
L'Iran «nous parle, et nous verrons bien si nous pouvons faire quelque chose», a affirmé le président américain à la chaîne Fox News, en réitérant le fait que les Etats-Unis disposaient de nombreux navires de guerre au Moyen-Orient. «Ils sont en train de négocier», a-t-il renchéri.
Comme la veille, il a indiqué lors de cette interview à une journaliste de Fox News qu'il n'était pas en mesure de livrer ses plans à ses alliés dans le Golfe pour des raisons de sécurité. «On peux pas leur dévoiler le plan. Si je leur dévoilais notre plan, ce serait presque aussi grave que de vous le dévoiler, voire pire, en réalité», a-t-il dit.
Le président américain entretient depuis plusieurs jours le doute sur une opération militaire contre Téhéran. Il avait affirmé vendredi que l'Iran voulait «conclure un accord» sur le nucléaire, ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un ultimatum.
Source: AFP
L'Iran évoque des «progrès» en vue de négociations avec Washington
Un haut dirigeant iranien a fait état samedi de «progrès» en vue de «négociations» avec Washington, nouveau rebondissement dans un contexte tendu alimenté depuis plusieurs jours par les déclarations belliqueuses de part et d'autre.
Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump avait affirmé vendredi que l'Iran voulait «conclure un accord» sur le nucléaire, ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un ultimatum sans donner plus de détails.
Source: AFP
L'explosion a été causée par une fuite de gaz
L'explosion survenue samedi dans un immeuble résidentiel de Bandar Abbas, un port du sud de l'Iran sur le Golfe, est due à une fuite de gaz, selon le chef des pompiers locaux.
«La cause initiale de l'accident (...) est une accumulation de gaz qui s'est échappé, provoquant une explosion», a déclaré à la télévision d'Etat Mohammad Amin Lyaghat.
Des incidents distincts ont été rapportés ailleurs dans le pays mais les médias ont rapidement écarté tout lien avec une attaque ou un sabotage potentiel, dans un contexte tendu alors que le président américain Donald Trump a multiplié les menaces d'attaques contre l'Iran et déployé une dizaine de navires dans le Golfe.
Source: AFP
Une explosion d'origine inconnue détruit un bâtiment d'un port du Golfe en Iran
Une explosion a secoué samedi un bâtiment de Bandar Abbas, un port du sud de l'Iran sur le Golfe, a indiqué la télévision d'Etat, sans que l'origine ne soit connue à ce stade. L'agence officielle Irna a fait état de blessés qui ont été transférés à l'hôpital. Aucun décès n'a été signalé.
L'explosion a détruit deux étages d'un bâtiment de huit étages, plusieurs véhicules et des commerces, selon la télévision. Des équipes de secours et des pompiers étaient sur place, a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause, a précisé Mehrdad Hassanzadeh, directeur général de la gestion des crises de la province d'Hormozgan, dont Bandar Abbas est la capitale, cité par Irna. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent qu'une partie de la façade de l'immeuble a été soufflée.
D'autres médias iraniens ont également fait état de l'explosion, sans donner non plus de détails sur son origine. Cette explosion survient dans un contexte tendu alors que le président américain Donald Trump a multiplié les menaces d'attaques contre l'Iran et déployé une armada de navires dans le Golfe.
Source: AFP
Les forces armées sont en état d'alerte maximale, prévient Téhéran
Le chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a mis en garde samedi les Etats-Unis et Israël contre toute attaque, affirmant que les forces iraniennes étaient en état d'alerte maximale après d'importants déploiements militaires américains dans le Golfe.
«Si l'ennemi commet une erreur, cela mettra sans aucun doute en danger sa propre sécurité, celle de la région et celle du régime sioniste», a déclaré Amir Hatami, cité par l'agence de presse officielle Irna, précisant que les forces armées iraniennes étaient «en état d'alerte maximale».
Source: AFP