Les négociations entre Téhéran et Washington avancent

Téhéran dit qu'un «cadre» de négociations sera finalisé dans les prochains jours

L'Iran a indiqué lundi s'attendre à ce qu'un «cadre» pour des négociations avec les Etats-Unis soit finalisé «dans les prochains jours», au moment où le président américain Donald Trump menace d'intervenir militairement contre Téhéran.

«Les pays de la région servent de médiateurs pour l'échange de messages», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, alors que l'Iran et les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis quatre décennies.

«Divers points ont été abordés et nous examinons et finalisons les détails de chaque étape du processus diplomatique, que nous espérons conclure dans les prochains jours. Cela concerne la méthode et le cadre de travail», a ajouté le porte-parole, sans préciser les sujets qui seraient abordés.

Source: AFP