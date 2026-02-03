Les autorités iraniennes ont arrêté plus de 50'000 personnes

Un pétrolier américain approché par des bateaux armés iraniens dans le détroit d'Ormuz

Un pétrolier américain a été approché par des bateaux armés iraniens dans le détroit d'Ormuz, avant de poursuivre sa route, a indiqué mardi la société de sécurité maritime Vanguard Tech.

Le navire Stena Imperative a été approché par six petits bateaux des Gardiens de la Révolution, «alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, à environ 16 milles marins au nord d'Oman», a affirmé la société britannique.

Les bateaux l'ont contacté par radio, ordonnant au capitaine «d'arrêter les moteurs et de se préparer à être arraisonné», mais le pétrolier a augmenté sa vitesse et poursuivi sa route, explique Vanguard Tech en précisant qu'il n'était pas entré dans les eaux territoriales iraniennes. «Il est désormais escorté par un navire de guerre américain», ajoute la société.

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait rapporté plus tôt l'incident sans préciser la nationalité du navire ni celle des bateaux qui l'avaient approché.

Source: AFP