Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
«Profitez des prix actuels de l'essence» : la pique de l'Iran aux Américains
Face à la menace d’un blocage américain du détroit d’Ormuz, les prix du pétrole sont repartis à la hausse, franchissant à nouveau la barre des 100 dollars le baril.
Dans ce contexte, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est adressé aux Américains avec ironie. Il les a invités à «profiter» des prix actuels à la pompe, tout en se moquant de la Maison-Blanche. A l’appui, il a diffusé une carte de stations-service autour de Washington affichant les tarifs en vigueur, affirmant que ces niveaux deviendraient bientôt un souvenir.
«Profitez des prix actuels à la pompe», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. «Avec ce que vous appelez un blocus, vous regretterez bientôt de ne pas payer votre essence entre 4 et 5 dollars.»
Pour l'Iran, le blocus naval américain est «illégal» et constitue un acte de «piraterie»
L'armée iranienne a affirmé lundi que le blocus naval américain, qui doit commencer plus tard dans la journée, est «illégal» et constitue un acte de piraterie, avertissant également qu'aucun port du Golfe ne sera en sécurité si les siens sont menacés.
«Les restrictions imposées par la criminelle Amérique sur la navigation maritime et le transit dans les eaux internationales sont illégales et constituent un exemple de piraterie», a déclaré le commandement des forces armées iraniennes Khatam Al-Anbiya dans un communiqué lu à la télévision d'Etat.
«Si la sécurité des ports de la République islamique dans les eaux du Golfe persique et la mer d'Arabie est menacée, aucun port dans le Golfe persique et la mer d'Arabie ne sera en sécurité», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis devraient bloquer les ports iraniens ce lundi après-midi
Lundi 14H00 GMT (16H00 Suisse): c'est à cette heure que l'armée américaine a prévu d'imposer un blocus aux «navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens».
Une heure confirmée lundi par Donald Trump: «Les Etats-Unis vont imposer un blocus aux navires entrants et sortants des ports iraniens le 13 avril à 10H», heure de Washington, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
L'annonce inattendue du blocus américain, couplée à l'échec des négociations à Islamabad durant le week-end pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a fait déferler une nouvelle vague d'inquiétudes pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures du Golfe.
Source: AFP
«Aucun pays n'a le droit» de bloquer Ormuz, affirme le chef de l'agence maritime de l'ONU
Le chef de l'agence maritime de l'ONU a déclaré lundi qu'aucun pays n'avait légalement le droit de bloquer la navigation dans le détroit d'Ormuz, une route commerciale paralysée par la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran.
«Conformément au droit international, aucun pays n'a le droit d'interdire le droit de passage inoffensif ou la liberté de navigation dans les détroits internationaux utilisés pour le transit international», a déclaré le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, lors d'une conférence de presse.
Les Etats-Unis ont annoncé débuter lundi un blocus des ports iraniens situés dans le détroit et ses environs, dont les forces iraniennes contrôlent l'accès depuis que la guerre a éclaté avec les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran le 28 février.
Source: AFP
Les Etats-Unis préparent leur blocus maritime dans le golfe d’Oman
Les préparatifs d’un blocus américain dans les eaux du Moyen-Orient semblent s’accélérer. Selon l'agence Reuters, l’armée américaine prévoit d’imposer une restriction de navigation dans le golfe d’Oman et en mer d’Arabie, à l’est du détroit d’Ormuz
La mesure s’appliquerait à tous les navires, quelle que soit leur nationalité. Cette information provient d’un message adressé aux marins par le commandement central américain, dont Reuters a obtenu copie. Le blocus pourrait entrer en vigueur à 16 heures (heure suisse).
«Tout navire entrant ou quittant la zone sans autorisation pourra être intercepté, détourné et saisi», précise le communiqué.
Le président américain Donald Trump avait annoncé dimanche vouloir bloquer le détroit d’Ormuz pour les navires à destination ou en provenance de ports iraniens. Dans la région, les tensions continuent de s’intensifier. L’Iran a déjà fait savoir qu’il s’opposerait à ce projet.
La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de la centrale iranienne de Bouchehr
La Russie a évacué la quasi-totalité de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr, construite et opérée avec l'aide de Moscou, après le départ lundi de 108 personnes, a indiqué le directeur général du groupe Rosatom Alexeï Likhatchev.
«Cent-huit personnes sont actuellement en route vers Ispahan, tout se déroule comme prévu», a déclaré Alexeï Likhatchev à des journalistes dont l'AFP, précisant que «vingt personnes restent à la centrale» située dans le sud de l'Iran. Les vingt employés restant, des managers et responsables d'équipement, forment la «délégation finale» de Rosatom, a-t-il expliqué.
La centrale de Bouchehr, dotée d'un réacteur de 1000 mégawatts, est la seule installation nucléaire civile iranienne opérationnelle. La Russie a débuté l'évacuation de son personnel de la centrale après le début de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février.
Depuis cette date, la centrale, en partie construite par la Russie et dont des techniciens de Rosatom participent au fonctionnement, a été visée au moins quatre fois.
Le 4 avril, un agent de sécurité a été tué par une frappe, qui n'a pas endommagé la centrale elle-même, selon un média d'état iranien et une analyse d'images satellites par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Source: AFP
Netanyahu affirme son soutien au blocus des ports iraniens annoncé par les Etats-Unis
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affiché lundi son soutien au blocus des ports iraniens décidé par Donald Trump, se disant en étroite coordination sur le sujet avec les Etats-Unis.
«L'Iran a enfreint les règles (des pourparlers de paix au Pakistan), le président Trump a décidé d'imposer un blocus naval», a déclaré M. Netanyahu à l'occasion du Conseil des ministres, selon une vidéo diffusée par son bureau. «Nous soutenons bien sûr cette position ferme, et sommes en coordination constante avec les Etats-Unis».
Source: AFP
Ankara accuse Israël de vouloir faire de la Turquie son «nouvel ennemi»
Après l'Iran, Israël veut faire de la Turquie son «nouvel ennemi», a accusé lundi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, après une série d'échanges acides au cours du week-end.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait accusé samedi le président Recep Tayyip Erdogan de «ménager le régime terroriste iranien tout en massacrant ses propres citoyens kurdes».
«Israël ne peut se passer d'ennemi: il lui faut toujours élaborer une rhétorique et nous constatons que non seulement le gouvernement Netanyahu, mais aussi certains membres de l'opposition (...), tentent de désigner la Turquie comme un nouvel ennemi», a dénoncé M. Fidan.
«Il s'agit d'un phénomène nouveau en Israël, né d'une nécessité face à la rue et qui s'est ensuite mué en stratégie d'Etat», a ajouté le ministre lors d'un entretien en direct à l'agence de presse étatique Anadolu.
Source: AFP
La proposition russe d'accueillir l'uranium enrichi iranien tient toujours, affirme le Kremlin
La Russie reste prête à accueillir sur son sol de l'uranium enrichi iranien dans le cadre d'un éventuel accord de paix entre Washington et Téhéran, a répété le Kremlin lundi.
«Cette proposition a été formulée par le président (Vladimir, ndlr) Poutine lors de contacts avec les Etats-Unis ainsi qu'avec des pays de la région», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en réponse à une question de l'AFP lors d'un point presse quotidien.
«L'offre tient toujours, mais n'a pas été suivie d'effet», a-t-il ajouté.
Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et Israël, ennemi juré de la République islamique, soupçonnent l'Iran, qui possède plus de 400 kg d'uranium hautement enrichi, de vouloir se doter de l'arme nucléaire, ce que Téhéran dément.
Source: AFP
Les Philippines réduisent des taxes sur les produits pétroliers
Le président philippin Ferdinand Marcos a annoncé lundi réduire des taxes sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le kérosène afin d'atténuer la flambée des prix des carburants, provoquée par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.
«Nous espérions une issue favorable aux pourparlers de paix (entre) les Etats-Unis et l'Iran, mais il semble qu'ils n'aient pas réussi à conclure un accord; c'est pourquoi nous continuerons à venir en aide à notre population», a expliqué M. Marcos lors d'une conférence de presse.
«Nous avons réduit la taxe sur les produits pétroliers directement utilisés par notre population dans sa vie quotidienne», a-t-il complété.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir encerclé la ville de Bint Jbeil au Liban
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir achevé «l'encerclement» de la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, où elle a lancé un assaut tuant plus de 100 combattants du Hezbollah, un allié de Téhéran.
«Au cours de la semaine écoulée, les forces (israéliennes) ont achevé l'opération d'encerclement de la ville de Bint Jbeil et ont lancé un assaut, au cours duquel elles ont éliminé plus de 100 terroristes du Hezbollah lors de combats rapprochés et par des frappes aériennes», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
«Des dizaines d'infrastructures ont été détruites et des centaines de moyens de combat ont été découverts dans la zone», a-t-il ajouté.
Cette annonce marque une avancée significative de l'offensive terrestre israélienne, en cours dans le sud du Liban depuis le début le 2 mars d'une nouvelle guerre d'Israël contre le mouvement islamiste libanais.
Source: AFP
Paris et Londres organiseront bientôt une «conférence» concernant la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz
La France et le Royaume-Uni vont organiser «dans les tout prochains jours une conférence avec les pays prêts à contribuer» à «une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation» dans le détroit d'Ormuz, a annoncé lundi Emmanuel Macron.
«Cette mission strictement défensive et distincte des belligérants aura vocation à se déployer dès que la situation le permettra», a ajouté le président français sur le réseau X. Il a appelé à ne ménager «aucun effort» pour «parvenir rapidement à un règlement solide et durable du conflit au Moyen-Orient par la voie de la diplomatie».
Source: AFP
La Turquie réclame la réouverture du détroit d'Ormuz «au plus vite»
Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a réclamé lundi la réouverture du détroit d'Ormuz «au plus vite», après l'échec des négociations dimanche entre les Etats-Unis et l'Iran.
«Ce que nous disons, c'est que les négociations nécessaires avec l'Iran doivent être menées, qu'il faut faire montre de persuasion et que le détroit doit être rouvert au plus vite», a insisté le ministre lors d'un entretien en direct avec l'agence de presse étatique Anadolu.
Source: AFP