«Profitez des prix actuels de l'essence» : la pique de l'Iran aux Américains

Face à la menace d’un blocage américain du détroit d’Ormuz, les prix du pétrole sont repartis à la hausse, franchissant à nouveau la barre des 100 dollars le baril.

Dans ce contexte, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s’est adressé aux Américains avec ironie. Il les a invités à «profiter» des prix actuels à la pompe, tout en se moquant de la Maison-Blanche. A l’appui, il a diffusé une carte de stations-service autour de Washington affichant les tarifs en vigueur, affirmant que ces niveaux deviendraient bientôt un souvenir.

«Profitez des prix actuels à la pompe», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. «Avec ce que vous appelez un blocus, vous regretterez bientôt de ne pas payer votre essence entre 4 et 5 dollars.»