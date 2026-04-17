L'armée libanaise dénonce une violation du cessez-le-feu

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'armée israélienne annonce frapper des lanceurs de roquettes du Hezbollah au Liban après des tirs sur Israël
L'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié de l'Iran, ont échangé de nouveaux tirs transfrontaliers jeudi soir peu avant l'entrée en vigueur d'une trêve entre le Liban et Israël, où les secours ont fait état de deux blessés. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des lanceurs de roquettes du Hezbollah après des tirs sur Israël, à peine plus d'une heure avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
«L'armée frappe actuellement des lanceurs à partir desquels le Hezbollah a tiré des roquettes vers le nord d'Israël il y a peu de temps», indique un communiqué militaire publié à 22h56 (19h56 GMT). Deux personnes ont été blessées dont une grièvement à la suite de tirs de roquettes dans le nord d'Israël, l'un à Carmiel et l'autre à Nahariya, selon le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient convenus d'un cessez-le-feu de dix jours à partir de 21h00 GMT. Les deux dirigeants ont confirmé avoir accepté cette trêve temporaire après plus d'un mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le Hezbollah, dont Israël exige le désarmement.
Source: AFP
L'armée rapporte des «actes d'agression» d'Israël en violation du cessez-le-feu
L'armée libanaise a accusé vendredi Israël d'avoir commis des «actes d'agression» et des bombardements en violation de la trêve entrée en vigueur à minuit dans le pays, le Hezbollah annonçant de son côté avoir attaqué des soldats israéliens en représailles.
Sur son compte X, l'armée a évoqué «un certain nombre de violations de l'accord, plusieurs actes d'agression israéliens ayant été recensés, sans compter les bombardements sporadiques qui ont touché plusieurs villages». Le mouvement pro-Iranien Hezbollah a pour sa part annoncé avoir, en représailles, «bombardé un rassemblement de soldats israéliens près de la ville de Khiam» dans le sud du Liban.
Source: AFP
Trump dit espérer que le Hezbollah «se comportera bien» pendant le cessez-le-feu avec Israël
Donald Trump a déclaré jeudi espérer que le mouvement islamiste libanais Hezbollah se comporterait «bien» pendant le cessez-le-feu avec Israël, entré en vigueur à minuit heure locale vendredi.
«J'espère que le Hezbollah se comportera bien pendant cette importante période. Ce sera un GRAND moment pour eux s'ils font cela. Assez de tueries. Nous devons enfin avoir la PAIX», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Des tirs nourris dans la banlieue sud de Beyrouth au début du cessez-le-feu
De nombreux coups de feu ont éclaté dans la banlieue sud de Beyrouth au moment où un cessez-le-feu avec Israël est entré en vigueur vendredi à minuit (21h GMT jeudi), selon des journalistes de l'AFP.
Les médias d'Etat ont également fait état de «tirs nourris» accompagnant le début de la trêve de dix jours, annoncée plus tôt, jeudi, par le président américain, Donald Trump. La banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement pro-iranien Hezbollah, a été particulièrement touchée par les frappes israéliennes depuis le 2 mars.
Source: AFP
Le chef de l'ONU appelle «tous les acteurs» à respecter le cessez-le-feu
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, saluant le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, a appelé «tous les acteurs» à le respecter «pleinement», a indiqué jeudi son porte-parole dans un communiqué.
«Le secrétaire général salue l'annonce d'un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban" ainsi que le rôle des Etats-Unis pour y parvenir, et "espère que ce cessez-le-feu ouvrira la voie à des négociations», a déclaré Stéphane Dujarric dans un communiqué.
«Il appelle tous les acteurs à respecter pleinement le cessez-le-feu et à respecter leurs obligations en vertu du droit international», a-t-il ajouté, une formulation qui peut viser Israël et le Liban, mais aussi le Hezbollah.
Source: AFP
Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban entre en vigueur
Un cessez-le-feu de dix jours entre Israël et le Liban est entré en vigueur vendredi matin, après avoir été annoncé par le président américain Donald Trump.
La trêve a débuté à minuit heure locale dans les deux pays (21h GMT jeudi), après un mois et demi de conflit entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah. Ce dernier a rejoint début mars la guerre au Moyen-Orient en lançant des roquettes contre le territoire israélien, en solidarité avec l'Iran attaqué par les Etats-Unis et Israël.
Source: AFP
Le Liban s'engage à empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël
Le Liban s'engage à prendre des «mesures concrètes» pour empêcher toute attaque du Hezbollah contre Israël dans le cadre du cessez-le-feu entre les deux pays qui doit entrer en vigueur dans quelques heures, a indiqué le département d'Etat américain dans un communiqué.
«A compter du 16 avril 2026, à 17h00, et avec le soutien de la communauté internationale, le gouvernement libanais prendra des mesures concrètes pour empêcher le Hezbollah et tous les autres groupes armés non-étatiques rebelles présents sur le territoire libanais de mener des attaques, des opérations ou des activités hostiles contre des cibles israéliennes», selon le texte qui ajoute qu'Israël de son côté «se réserve le droit de prendre, à tout moment, toutes les mesures nécessaires en légitime défense».
Source: AFP
L'armée libanaise demande aux habitants de reporter leur retour dans le sud jusqu'au cessez-le-feu avec Israël
L'armée libanaise a exhorté jeudi les habitants à ne pas retourner dans les villages et localités du sud du pays avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec Israël à minuit heure locale (21h00 GMT), mettant en garde contre toute approche des forces israéliennes présentes dans la zone.
Dans un communiqué, le commandement de l'armée a également appelé les habitants à respecter les consignes des militaires libanais déployés dans le sud, où les troupes israéliennes ont pénétré au-delà de la frontière, et à se méfier des munitions non explosées et des «objets suspects».
Source: AFP
Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban offre une occasion de «paix historique» avec Beyrouth
Le cessez-le-feu de dix jours qu'Israël a accepté avec le Liban offre une occasion de «paix historique» avec Beyrouth, a déclaré jeudi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rappelant néanmoins son exigence d'un désarmement du Hezbollah comme préalable à tout accord.
«Nous avons l'occasion d'un accord de paix historique avec le Liban», a dit Netanyahu, précisant que les forces armées israéliennes vont «rester dans le sud [du Liban] dans une bande frontalière de 10 km de profondeur».
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient d'accord pour un cessez-le-feu de dix jours à partir de 21h00 GMT. Cet accord «inclura le [mouvement islmaiste libanais] Hezbollah», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi
Donald Trump a déclaré jeudi que l'Iran avait accepté de céder son uranium enrichi, l'une des exigences des Etats-Unis pour trouver un accord avec Téhéran.
«Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire», a déclaré le président américain aux journalistes à la Maison Blanche, utilisant le terme qu'il emploie pour désigner les stocks d'uranium enrichi, en ajoutant: «Il y a de très bonnes chances que nous parvenions à un accord.»
Source: AFP
Le cessez-le-feu entre le Liban et Israël «inclura le Hezbollah», affirme Trump
Donald Trump a affirmé jeudi devant la presse que le cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël comprendrait le Hezbollah, le président américain se disant «confiant» que le mouvement islamiste pro-iranien se tienne à ce cessez-le-feu.
Le Hezbollah libanais avait annoncé plus tôt qu'il respecterait le cessez-le-feu qui entre en vigueur à 21h00 GMT, à condition qu'Israël arrête complètement les hostilités.
Source: AFP