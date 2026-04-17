L'armée libanaise dénonce une violation du cessez-le-feu

L'armée israélienne annonce frapper des lanceurs de roquettes du Hezbollah au Liban après des tirs sur Israël

L'armée israélienne et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié de l'Iran, ont échangé de nouveaux tirs transfrontaliers jeudi soir peu avant l'entrée en vigueur d'une trêve entre le Liban et Israël, où les secours ont fait état de deux blessés. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des lanceurs de roquettes du Hezbollah après des tirs sur Israël, à peine plus d'une heure avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

«L'armée frappe actuellement des lanceurs à partir desquels le Hezbollah a tiré des roquettes vers le nord d'Israël il y a peu de temps», indique un communiqué militaire publié à 22h56 (19h56 GMT). Deux personnes ont été blessées dont une grièvement à la suite de tirs de roquettes dans le nord d'Israël, l'un à Carmiel et l'autre à Nahariya, selon le Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun étaient convenus d'un cessez-le-feu de dix jours à partir de 21h00 GMT. Les deux dirigeants ont confirmé avoir accepté cette trêve temporaire après plus d'un mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le Hezbollah, dont Israël exige le désarmement.

Source: AFP