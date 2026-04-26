Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera Poutine lundi

Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera Poutine

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, rencontrera Vladimir Poutine à Moscou lundi, lors d'une visite où il fera le point sur les tractations de paix en cours au Moyen-Orient, a indiqué dimanche l'agence de presse Isna, citant l'ambassadeur iranien en Russie.

Lors de sa visite prévue dans la capitale russe, dans le cadre d'une tournée engagée vendredi à Islamabad, M. Araghchi discutera avec «les responsables russes de la situation la plus récente des négociations, du cessez-le-feu et des développements liés, et présentera un rapport sur ces négociations aux responsables russes», a ajouté l'agence iranienne.

Source: AFP