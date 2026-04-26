Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera Poutine lundi

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera Poutine
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, rencontrera Vladimir Poutine à Moscou lundi, lors d'une visite où il fera le point sur les tractations de paix en cours au Moyen-Orient, a indiqué dimanche l'agence de presse Isna, citant l'ambassadeur iranien en Russie.
Lors de sa visite prévue dans la capitale russe, dans le cadre d'une tournée engagée vendredi à Islamabad, M. Araghchi discutera avec «les responsables russes de la situation la plus récente des négociations, du cessez-le-feu et des développements liés, et présentera un rapport sur ces négociations aux responsables russes», a ajouté l'agence iranienne.
Source: AFP
«Dix minutes» après l'annulation des pourparlers, Trump affirme avoir reçu une «meilleure offre» de l'Iran
Après que Donald Trump a annoncé qu'il n'enverrait pas de délégation au Pakistan pour une nouvelle série de négociations ce samedi, l'Iran aurait présenté une meilleure offre quelques minutes plus tard aux Etats-Unis, selon le président américain.
«Ils nous ont remis un document qui aurait dû être meilleur, et curieusement, immédiatement après mon annulation, nous avons reçu un nouveau document, en moins de dix minutes, qui était bien meilleur», a déclaré Trump à la presse.
Interrogé par un journaliste de CNN pour obtenir plus de détails, le président américains a simplement déclaré: « Ils ont offert beaucoup, mais pas assez.»
L'Iran dit ne pas savoir si les Etats-Unis sont «réellement sérieux» en diplomatie
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré samedi qu'il n'était pas clair si les Etats-Unis étaient «réellement sérieux» en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l'envoi de sa délégation dans ce pays médiateur.
Dans un message publié sur X après avoir quitté Islamabad à l'issue de discussions avec de hauts responsables pakistanais, le ministre iranien a indiqué avoir «présenté la position de l'Iran concernant un cadre viable pour mettre fin durablement à la guerre», ajoutant «ne pas encore savoir si les Etats-Unis étaient réellement sérieux en diplomatie».
Peu après le départ de Abbas Araghchi du Pakistan, le président américain Donald Trump a déclaré que Washington n'enverrait pas d'émissaires à Islamabad pour des discussions, comme c'était prévu.
Source: AFP
Le Hezbollah accuse Israël de violer le cessez-le-feu
Le Hezbollah a déclaré dimanche qu'il continuerait à riposter aux «violations» du cessez-le-feu par Israël. Il rejette ainsi les accusations du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, selon lesquelles le mouvement pro-iranien mettait en péril la trêve.
Dans un communiqué, le Hezbollah a jugé que ses attaques contre des cibles israéliennes au Liban et en Israël étaient une «riposte légitime aux violations continues du cessez-le-feu par l'ennemi depuis le premier jour de l'annonce de la trêve temporaire». Ces violations «se heurteront à une riposte et à une résistance» du Hezbollah «prêt à défendre son territoire et son peuple», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Un média d'Etat libanais dit qu'Israël a commencé à frapper le sud du Liban
Un média d'Etat libanais a indiqué que l'armée israélienne avait commencé à frapper le sud du pays dimanche, après avoir émis un avertissement d'évacuation pour sept localités, malgré un cessez-le-feu avec le Hezbollah pro-iranien.
«Des avions de guerre israéliens ont mené une frappe» à Kfar Tibnit, l'une des localités visées par l'avertissement israélien, a rapporté l'agence de presse libanaise Ani, ajoutant que des informations faisaient état de victimes.
Selon les termes du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, Israël se réserve le droit de continuer à prendre pour cible le Hezbollah.
Source: AFP
Après le faux-départ américain, l'Iran à nouveau attendu au Pakistan dimanche
Le chef de la diplomatie iranienne est de nouveau attendu dimanche à Islamabad, entretenant les espoirs d'une reprise du dialogue pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient malgré l'annulation du déplacement samedi des émissaires de Donald Trump.
Source: AFP
Nouvelles frappes israéliennes dans le sud du Liban après un ordre de Netanyahu
De nouvelles frappes israéliennes ont visé samedi au moins quatre localités du sud du Liban, après un ordre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu donné à l'armée, a indiqué samedi l'Agence nationale d'information.
Des «avions de combat ennemis» ont mené des frappes sur les villes de Hadatha, Zepqin, Kherbet Selem et Sultanieh, selon la même source.
L'armée israélienne a pour sa part précisé dans un communiqué avoir «frappé des infrastructures terroristes du Hezbollah utilisées à des fins militaires dans tout le sud du Liban».
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne sera de retour au Pakistan après sa visite à Oman
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, retournera au Pakistan après sa visite actuelle à Oman, a rapporté samedi l'agence officielle Irna.
Abbas Araghchi «doit se rendre à nouveau au Pakistan après avoir achevé son voyage à Oman et avant de se rendre en Russie», a précisé Irna en citant le ministère iranien.
Une partie de sa délégation est rentrée à Téhéran «pour des consultations et pour obtenir les instructions nécessaires sur les questions liées à la fin de la guerre, et doit rejoindre Araghchi à Islamabad dimanche soir», selon la même source.
Source: AFP
Netanyahu ordonne des attaques contre le Hezbollah après des violations du cessez-le-feu selon l'armée
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné samedi à l'armée de frapper «avec force» le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l'armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.
Selon un bref communiqué publié par son cabinet, le Premier ministre «a ordonné à l'armée israélienne de mener des frappes avec force contre des cibles du Hezbollah au Liban», après le signalement par l'armée de violations du cessez-le-feu.
Source: AFP
«Personne ne sait qui est aux commandes» en Iran, dit Trump
Donald Trump a affirmé samedi que «personne ne savait qui était aux commandes» en Iran, après avoir annulé le déplacement de ses émissaires à Islamabad pour des discussions avec Téhéran.
«Il y a d'énormes luttes internes et une grande confusion au sein de leur 'direction'. Personne ne sait qui est aux commandes, y compris eux-mêmes», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution affirment que le contrôle du détroit d'Ormuz est la «stratégie définitive» de l'Iran
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé samedi que le contrôle du détroit d'Ormuz, point de passage stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, constituait la «stratégie définitive» de Téhéran dans son conflit avec les Etats-Unis.
«Contrôler le détroit d'Ormuz et maintenir l'effet dissuasif qui en découle sur l'Amérique et les soutiens de la Maison Blanche dans la région est la stratégie définitive de la République islamique d'Iran», ont déclaré les Gardiens dans un communiqué publié sur leur chaîne Telegram officielle.
Source: AFP
L'Iran appelle sa population à économiser l'électricité
Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé samedi la population à économiser l'électricité, avertissant que, s'il n'y a pas de pénurie pour l'instant, les Etats-Unis et Israël cherchent à semer le «mécontentement» parmi les Iraniens.
«Nous adressons une demande simple à notre cher peuple, aujourd'hui mobilisé sur le terrain: réduire sa consommation d'électricité et d'énergie», a-t-il déclaré à la télévision d'Etat.
«Nous n'avons pas besoin que les gens se sacrifient pour le moment, mais nous devons maîtriser la consommation. Au lieu de dix lumières, deux suffisent dans une maison. Qu'y a-t-il de mal à cela?», a-t-il ajouté.
Aucune coupure de courant n'a été signalée ces derniers jours à Téhéran.
Source: AFP
Les négociations Iran/USA prévues ce samedi tombées à l'eau
Donald Trump a affirmé à «Fox News» avoir annulé le déplacement de ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, pour des discussions avec l'Iran au Pakistan. «J'ai dit à mes collaborateurs il y a peu, alors qu'ils s'apprêtaient à partir: 'Non, vous n'allez pas faire un vol de 18 heures pour vous rendre là-bas'», a-t-il déclaré à une journaliste de la chaîne qui dit l'avoir eu au téléphone.
«C'est trop long. Nous pouvons tout aussi bien nous débrouiller par téléphone», a déclaré le président à un journaliste d'Axios qui dit l'avoir eu au téléphone. Donald Trump a toutefois déclaré que les Iraniens pouvaient l'appeler «quand ils veulent».
Interrogé pour savoir si cela signifiait qu'il allait reprendre la guerre, Trump a répondu: «Non. Cela ne signifie pas cela. Nous n'y avons pas encore réfléchi», selon la même source d'Axios.
Le ministre des Affaires étrangères iraniennes, Abbas Araghchi, avait quitté Islamabad dans la journée, selon l'agence d'Etat iranienne Irna. Une information relayée par l'AFP.
Pour rappel, Washington et Téhéran ont tenu une première série de pourparlers directs dans la capitale pakistanaise il y a deux semaines, après s'être mis d'accord sur un cessez-le-feu temporaire.
Avec l'AFP