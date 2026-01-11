Selon une ONG, la répression des manifestations en Iran aurait fait au moins 192 morts, contre 51 précédemment annoncés. La police a également annoncé de nombreuses arrestations.

En Iran, la répression aurait déjà fait 192 morts

AFP Agence France-Presse

Au moins 192 manifestants ont été tués en deux semaines de mouvement de contestation en Iran, a affirmé dimanche une organisation de défense des droits humains, soit une forte hausse par rapport au bilan précédent de 51 morts.

«Depuis le début des manifestations, Iran Human Rights a confirmé la mort d'au moins 192 manifestants», a indiqué l'ONG basée en Norvège, avertissant que le bilan pourrait être bien plus élevé, la coupure d'internet de plusieurs jours ayant rendu difficile le décompte.

La police annonce de nombreuses arrestations

La police iranienne a annoncé dimanche avoir procédé à des arrestations de figures clés du mouvement de protestation qui secoue le pays depuis deux semaines.

«Des arrestations importantes ont été menées» samedi soir «contre les principaux éléments impliqués dans les émeutes, qui, si Dieu le veut, seront punis après la fin des procédures légales», a déclaré le chef de la police nationale, Ahmad Reza Radan, à la télévision d'Etat, sans fournir de détails sur le nombre ou l'identité des personnes arrêtées.

Menaces depuis le Parlement

De son côté, le président du Parlement iranien a prévenu que Téhéran viserait des sites de l'armée américaine et le transport maritime des Etats-Unis s'ils frappaient l'Iran.

S'exprimant devant l'hémicycle, Mohammad Bagher Ghalibaf a ajouté que «les territoires occupés» seraient aussi «des cibles légitimes», en référence apparemment à Israël, que la République islamique ne reconnaît pas et considère comme un territoire palestinien occupé.

Le président américain Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que son pays allait «frapper très fort» l'Iran en cas de répression meurtrière des manifestations.