Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Pour Netanyahu, «le démantèlement du Hezbollah» est le but premier des négociations
Le démantèlement du mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, est le premier objectif des négociations entre Israël et le Liban, a déclaré le Premier ministre israélien mercredi soir, au lendemain de pourparlers directs entre les deux pays sous l'égide des Etats-Unis à Washington.
«Dans les négociations avec le Liban, il y a deux objectifs principaux. Premièrement, le démantèlement du Hezbollah, et deuxièmement, une paix durable, une paix fondée sur la force», déclare Benjamin Netanyahu dans ce message.
Source: AFP
La Maison Blanche «optimiste quant à la perspective d'un accord»
Washington discute d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran, de nouveau au Pakistan, a déclaré la Maison Blanche mercredi, après l'échec d'un premier round le week-end passé à Islamabad.
«Ces discussions ont lieu, mais rien n'est officiel tant que vous ne l'entendez pas de la Maison Blanche», a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de l'exécutif américain. «Mais nous sommes optimistes quant à la perspective d'un accord», a-t-elle ajouté. «Elles auraient très probablement lieu au même endroit que la dernière fois», a-t-elle précisé.
Un premier round de négociations à Islamabad, avec le vice-président américain JD Vance à la manoeuvre, avait échoué le week-end dernier.
Source: AFP
Trump envoie des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient
La paix n'est-elle donc pas en vue en Iran? Les Etats-Unis prévoient d'envoyer dans les prochains jours des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Parmi eux, pas moins de 6000 soldats à bord du porte-avions USS George H. W. Bush, selon le «Washington Post». D'autres navires transportant des renforts devraient accompagner le porte-avions.
Parallèlement, le gouvernement de Donald Trump envisagerait la possibilité de nouvelles attaques ou d'opérations terrestres si le fragile cessez-le-feu venait à ne pas tenir, ont déclaré des responsables américains au journal.
Vers la fin du mois, 4000 soldats supplémentaires devraient également être envoyés dans la région. Ces troupes rejoindront les quelque 50'000 soldats qui, selon le Pentagone, participent à des opérations contre l'Iran.
Israël et les Etats-Unis ont des objectifs «identiques» pour l'Iran, dit Netanyahu
Les objectifs d'Israël et des Etats-Unis «sont identiques» en ce qui concerne l'Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un message vidéo diffusé mercredi soir par son bureau.
«Nos amis américains nous informent en permanence de leurs contacts avec l'Iran», affirme Benjamin Netanyahu dans cette vidéo. «Nos objectifs et ceux des Etats-Unis sont identiques», ajoute-t-il.
«Nous voulons voir la matière enrichie [le stock d'uranium hautement enrichi, NDLR] sortir d'Iran (...) l'abandon de la capacité d'enrichissement à l'intérieur de l'Iran, et bien sûr, nous voulons voir l'ouverture du détroit» d'Ormuz.
Le Liban annonce la mort de trois secouristes dans des frappes israéliennes
Le ministère de la santé a annoncé mercredi la mort de trois secouristes, tandis qu'un quatrième est porté disparu, dans des frappes israéliennes «successives» sur des équipes de secours dans le sud du pays, où la guerre se poursuit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
«L'ennemi israélien a visé à trois reprises successives des équipes de secours» à l'oeuvre dans une localité de la région de Nabatiyé, tuant trois secouristes et en blessant six, «tandis qu'un autre est porté disparu», selon un communiqué du ministère.
Source: ATS
L'Iran accueille une délégation pakistanaise pour ses pourparlers avec les USA
L'Iran doit accueillir mercredi une délégation pakistanaise conduite par l'influent chef de l'armée, Asim Munir, après avoir affirmé poursuivre ses échanges avec les Etats-Unis par l'intermédiaire du Pakistan, a indiqué la télévision d'Etat.
Selon la télévision d'Etat, la délégation, qui doit être reçue par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, apporte un nouveau message de Washington à Téhéran et doit discuter de la question de futures négociations avec les responsables iraniens, après l'échec d'une première session de pourparlers entre les deux pays ennemis ce week-end à Islamabad.
Source: AFP
La Chine a accepté de ne pas livrer d'armes à l'Iran, selon Trump
Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que la Chine avait accepté de ne pas fournir d'armes à l'Iran. Il a affirmé avoir reçu des garanties directes de la part de son homologue Xi Jinping.
«La Chine est très heureuse que j'ouvre de manière permanente le détroit d'Ormuz. Je le fais pour eux, et pour le Monde. Cette situation ne se reproduira pas. Ils ont accepté de ne pas envoyer d'armes à l'Iran», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.
«Le président Xi me fera un gros câlin quand j'arriverai là-bas dans quelques semaines. Nous travaillons ensemble de manière intelligente et très bien! Cela n'est-il pas mieux que de se battre??? MAIS SOUVENEZ-VOUS, nous sommes très forts pour nous battre, si nous le devons. Meilleurs que n'importe qui !!!», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis nient avoir accepté une extension du cessez-le-feu avec l'Iran
Les Etats-Unis n'ont pas formellement accepté de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran, a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable américain, à la suite d'informations de presse selon lesquelles les négociateurs se rapprochaient d'une telle extension.
«Les discussions se poursuivent entre les Etats-Unis et l'Iran pour parvenir à un accord», a précisé ce haut responsable sous couvert de l'anonymat.
Source: AFP
L'armée iranienne menace de bloquer la mer Rouge si le blocus américain se poursuit
L'Iran a menacé mercredi de bloquer la mer Rouge, qu'il ne borde pas, en cas de maintien du blocus américain de ses ports, estimant que ce dernier pourrait mener à une violation du cessez-le-feu.
Si les Etats-Unis maintiennent leur blocus maritime et «créent de l'insécurité pour les navires commerciaux de l'Iran et les pétroliers», cela constituera «le prélude» à une violation de cessez-le-feu, en vigueur depuis le huit avril, a estimé le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes.
«Les puissantes forces armées de la République islamique ne permettront aucune exportation ou importation dans le Golfe persique, en mer d'Oman ou en mer Rouge», a-t-il ajouté, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
Israël émet un nouvel appel à évacuer aux habitants du sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mercredi les habitants du sud du Liban à évacuer, avertissant de frappes contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, pour la première fois depuis des pourparlers entre des responsables israéliens et libanais.
«Alerte urgente à l'attention des habitants du sud du Liban situés au sud du fleuve Zahrani (...), des frappes aériennes» contre le Hezbollah «sont en cours» et l'armée «opère avec intensité dans la région», a déclaré sur X un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee.
Il a appelé les civils à se diriger vers le nord du fleuve Zahrani, situé à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban.
Source: AFP
Le Hezbollah a tiré une trentaine de roquettes sur Israël
Les combattants du mouvement islamiste libanais Hezbollah ont tiré une trentaine de roquettes sur Israël à partir du Liban mercredi matin, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.
Ces tirs interviennent au lendemain de discussions directes, à Washington, entre Israël et le Liban, les premières en plus de 30 ans, dénoncées par le Hezbollah. A l'issue de ces discussions, Israël et le Liban ont accepté d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable, selon le département d'Etat américain qui accueillait la rencontre.
«Environ 30 tirs ce matin», a déclaré vers 06h40 GMT le porte-parole militaire à l'AFP, en réponse à une question sur le nombre de roquettes tirées depuis les premières heures de la matinée par le mouvement chiite, allié de l'Iran.
Source: AFP
La Corée du Sud sécurise des millions de barils de pétrole face au blocage d'Ormuz
La Corée du Sud a sécurisé plus de 270 millions de barils de pétrole brut via des routes non affectées par le blocus américain du détroit d'Ormuz, a déclaré le chef de cabinet du président mercredi.
«Je rends compte ici à la nation que des visites dans quatre pays ont permis d'assurer l'importation de 273 millions de barils de pétrole brut d'ici la fin de cette année» a affirmé Kang Hoon-sik, précisant que cette quantité comblait les besoins du pays, dont l'économie dépend fortement du pétrole, pour plus de trois mois.
Source: AFP
Une frappe israélienne a visé une voiture au sud de Beyrouth
Une frappe israélienne a visé mercredi une voiture à une vingtaine de km au sud de Beyrouth, selon un média d'Etat, au lendemain de la décision du Liban et d'Israël d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable.
«L'aviation ennemie a visé une voiture à Saadiyat», une localité côtière, a annoncé l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Depuis ses frappes massives du «mercredi noir», le 8 avril, qui avaient fait plus de 350 morts à Beyrouth et ailleurs dans le pays, Israël n'a plus visé la capitale libanaise à la suite de pressions diplomatiques.
Source: AFP