Pour Netanyahu, «le démantèlement du Hezbollah» est le but premier des négociations

Le démantèlement du mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran, est le premier objectif des négociations entre Israël et le Liban, a déclaré le Premier ministre israélien mercredi soir, au lendemain de pourparlers directs entre les deux pays sous l'égide des Etats-Unis à Washington.

«Dans les négociations avec le Liban, il y a deux objectifs principaux. Premièrement, le démantèlement du Hezbollah, et deuxièmement, une paix durable, une paix fondée sur la force», déclare Benjamin Netanyahu dans ce message.

Source: AFP