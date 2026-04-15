Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas avec le Liban, où les frappes se poursuivent.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Après Trump, JD Vance critique à son tour le pape
A l'instar de Trump, le vice-président JD Vance s'en prend désormais lui aussi au pape Léon XIV. Il est notamment agacé par les critiques formulées par Rome au sujet de la guerre. Le pape avait déclaré que les disciples du Christ ne se rangeraient jamais du côté de ceux «qui brandissaient autrefois l'épée et qui aujourd'hui larguent des bombes».
JD Vance a rétorqué qu'il existe effectivement des situations où l'intervention militaire est justifiée – par exemple, la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale ou le sauvetage des survivants de l'Holocauste. Il l'a déclaré lors d'un entretien avec Turning Point USA en Géorgie. JD Vance a exprimé sa frustration face aux critiques formulées par le clergé catholique à l'encontre de la politique américaine.
JD Vance a toutefois déclaré apprécier les divergences d'opinions. «Je trouve positif que le pape prenne position sur les questions d'immigration, sur l'avortement, sur la guerre et la paix, car cela stimule au moins le débat.»
Trump envisage de nouvelles discussions avec l'Iran «dans les deux jours»
Donald Trump a déclaré mardi au «New York Post» qu'une deuxième session de négociations avec l'Iran pourrait avoir lieu au Pakistan «au cours des deux prochains jours», après l'échec de premières discussions ce week-end.
«Vous devriez rester là-bas, vraiment, parce que quelque chose pourrait arriver au cours des deux prochains jours, et nous sommes davantage enclins à y aller», a déclaré le président américain au téléphone à un journaliste du quotidien new-yorkais présent à Islamabad.
Après un entretien initial au téléphone lors duquel Donald Trump a déclaré qu'il était peu probable que les discussions reprennent au Pakistan, le «New York Post» a expliqué que le président américain avait rappelé quelques minutes plus tard.
Il a alors affirmé qu'il était «plus probable» que les négociateurs américains retournent à Islamabad car le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, «fait un super boulot».
Source: AFP
Des images satellites montrent l'épave d'un avion américain qui a explosé
De nouvelles images satellites montrent un avion militaire américain qui a dû être abandonné lors du sauvetage des pilotes abattus. Une image d'Airbus, publiée par CNN, montre l'épave calcinée sur un aérodrome isolé de la province iranienne d'Ispahan.
Lors d'une opération d'évacuation d'un pilote de F-15E abattu, deux avions de transport MC-130J se sont écrasés au sol, les empêchant de redécoller. Afin d'empêcher que cette technologie sensible ne tombe entre les mains des Iraniens, des commandos américains ont détruit leurs propres appareils sur place.
Trente-deux marins iraniens secourus en mars ont quitté le Sri Lanka
Trente-deux marins iraniens secourus par le Sri Lanka après l'attaque de leur frégate torpillée par un sous-marin américain en mars au large des côtés de ce pays d'Asie du Sud l'ont quitté mardi soir, ont rapporté des médias locaux.
Les marins de l'IRIS Dena ont embarqué dans un avion dans la soirée, ont indiqué deux chaînes de télévision locales. Les autorités de la défense sri-lankaises n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour réagir.
L'attaque de l'IRIS Dena s'est produite au sud du Sri Lanka et a coûté la vie à 104 marins le 4 mars, dans les premiers jours de la guerre déclenchée par des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, selon les autorités iraniennes. Les dépouilles de 84 d'entre eux ont été récupérées et rapatriées.
Source: AFP
Des frappes israéliennes sur Gaza font dixmorts dont un enfant, selon la Défense civile
Dix personnes dont un enfant ont été tuées dans des frappes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué mardi à l'AFP la Défense civile du territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.
«Quatre martyrs, dont un enfant, et plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza après une frappe aérienne israélienne qui a visé un véhicule de police», a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de l'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas. L'enfant tué, Yahya Al-Mallahi, était âgé de trois ans, a-t-il précisé. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré être en train de «vérifier» ces informations.
Plus tôt mardi matin, un autre Palestinien a été tué par des tirs israéliens dans la ville de Beit Lahia, à environ huit kilomètres au nord de Gaza-ville, d'après Mahmoud Bassal.
Il n'était pas clair dans l'immédiat s'il s'agissait de la victime de Beit Lahia. Puis, mardi soir, la Défense civile a fait état de cinq morts supplémentaires lors d'une autre frappe près d'un carrefour du camp de réfugiés d'Al-Chati, dans la ville de Gaza.
Source: AFP
Une ONG israélienne saisit la CPI contre Pedro Sánchez pour des exportations vers l'Iran
Une ONG israélienne a indiqué mardi avoir saisi la Cour pénale internationale (CPI) l'appelant à examiner d'éventuelles poursuites contre le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour complicité de «crimes de guerre» via des exportations vers l'Iran. Les relations entre Israël et l'Espagne sont au plus bas depuis la reconnaissance par Madrid d'un Etat palestinien en 2024, et les deux pays ont chacun rappelé leurs ambassadeurs respectifs.
Déposée par l'organisation de droite israélienne Shurat HaDin, qui milite pour les droits des familles juives de victimes d'attentats, la plainte accuse l'Espagne d'avoir fourni «des composants nécessaires au régime de Téhéran et à ses alliés à des fins militaires», ce qui, selon elle, constituerait une complicité de «crimes de guerre».
Dans une requête soumise en vertu de l'article 15 du Statut de Rome, l'ONG affirme que l'Espagne a approuvé l'exportation d'environ 1,3 million d'euros, en 2024 et 2025, de composants dits à double usage, incluant des détonateurs et d'autres matériaux liés aux explosifs.
«Ces matériaux ne sont pas de simples produits industriels, mais des composants essentiels permettant le fonctionnement d'engins explosifs, et ils ont été transférés dans des circonstances où leur utilisation pour des attaques contre des civils était prévisible», a déclaré Shurat HaDin dans un communiqué.
Source: AFP
L'ambassadrice du Liban à Washington qualifie de «constructifs» les pourparlers avec Israël
L'ambassadrice du Liban aux Etats-Unis, Nada Hamadeh Moawad, a appelé à un cessez-le-feu lors de pourparlers directs, qualifiés de «constructifs», avec des responsables israéliens mardi à Washington, selon un communiqué.
«La réunion préparatoire a été constructive», a déclaré la diplomate dans le communiqué, ajoutant qu'elle avait «appelé à un cessez-le-feu» et au retour des personnes déplacées dans leurs maisons, en mettant en exergue «la pleine souveraineté de l'Etat sur l'ensemble du territoire libanais».
Source: AFP
Israël et le Liban acceptent d'entamer des négociations directes après des «discussions productives»
Israël et le Liban ont accepté mardi d'entamer des négociations directes en vue d'une paix durable à l'issue de «discussions productives» à Washington entre représentants des deux pays, a indiqué la diplomatie américaine.
«Toutes les parties ont convenu d'entamer des négociations directes à une date et en un lieu qui restent à fixer d'un commun accord», selon un communiqué diffusé par le département d'Etat américain.
«Les participants ont eu des discussions productives sur les mesures à prendre pour lancer des négociations directes entre Israël et le Liban», a-t-on ajouté de même source.
Source: AFP
Washington ne prolongera pas l'allègement des sanctions sur le pétrole iranien
Le Trésor américain a annoncé mardi qu'il ne prolongera pas la levée temporaire de certaines sanctions visant le pétrole iranien, décidée au mois dernier pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient sur le marché des hydrocarbures.
«L'autorisation temporaire autorisant la vente du pétrole iranien actuellement bloqué en mer expire dans quelques jours et ne sera pas renouvelée», a écrit le ministère des Finances sur son compte X.
Source: AFP
«Nous sommes du même côté»: l'ambassadeur israélien satisfait des pourparlers avec le Liban à Washington
L'ambassadeur israélien à Washington a salué mardi un «excellent échange» à l'issue des premiers pourparlers directs avec le Liban depuis des décennies, relevant qu'Israël et le Liban étaient désormais «du même côté».
«Nous avons découvert aujourd'hui que nous sommes du même côté» entre Israël et le Liban, a déclaré à des journalistes Yechiel Leiter en quittant le département d'Etat. «C'est la chose la plus positive que nous ayons pu retenir de cette rencontre. Nous sommes tous deux unis dans notre volonté de libérer le Liban d'une occupation, d'un pouvoir dominé par l'Iran et appelé le Hezbollah», a-t-il dit.
Source: AFP
«Aucun navire n'a franchi le blocus!» Les USA annoncent un succès discutable
L'armée américaine a annoncé mardi avoir empêché six navires de quitter les ports iraniens au cours des premières 24 heures du blocus imposé par les Etats-Unis à la République islamique. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a précisé que plus de 10'000 soldats américains, plus d'une dizaine de navires de guerre et des dizaines d'avions sont mobilisés dans le cadre de ce blocus.
«Lors des premières 24 heures, aucun navire n'a réussi à franchir le blocus américain et six navires marchands ont obéi à l'ordre des forces américaines de faire demi-tour et regagner un port iranien dans le golfe d'Oman», a-t-il écrit dans une publication sur X.
«Le blocus est appliqué de manière impartiale à l'encontre des navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens, y compris tous les ports iraniens dans le golfe d'Arabie (nom utilisé par l'administration Trump pour désigner le Golfe, ndlr) et dans le golfe d'Oman», a-t-il ajouté.
Au moins deux navires en provenance de ports iraniens ont franchi le détroit d'Ormuz lundi après l'entrée en vigueur du blocus militaire américain, a de son côté indiqué mardi la société de données maritimes Kpler.
Source: AFP
Les chefs de la diplomatie de l'Arabie saoudite, du Pakistan, de l'Egypte et de la Turquie vont se réunir
Les ministres saoudien, pakistanais, turc et égyptien des Affaires étrangères vont avoir des entretiens cette semaine dans le sud de la Turquie sur la situation dans la région, a déclaré mardi à l'AFP une source ministérielle.
«Il s'agit de la troisième réunion entre ces quatre pays pour discuter des affaires régionales, pas spécifiquement (du détroit) d'Ormuz», a précisé cette source, qui a souhaité garder l'anonymat.
Source: AFP