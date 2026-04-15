Après Trump, JD Vance critique à son tour le pape

A l'instar de Trump, le vice-président JD Vance s'en prend désormais lui aussi au pape Léon XIV. Il est notamment agacé par les critiques formulées par Rome au sujet de la guerre. Le pape avait déclaré que les disciples du Christ ne se rangeraient jamais du côté de ceux «qui brandissaient autrefois l'épée et qui aujourd'hui larguent des bombes».

JD Vance a rétorqué qu'il existe effectivement des situations où l'intervention militaire est justifiée – par exemple, la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale ou le sauvetage des survivants de l'Holocauste. Il l'a déclaré lors d'un entretien avec Turning Point USA en Géorgie. JD Vance a exprimé sa frustration face aux critiques formulées par le clergé catholique à l'encontre de la politique américaine.

JD Vance a toutefois déclaré apprécier les divergences d'opinions. «Je trouve positif que le pape prenne position sur les questions d'immigration, sur l'avortement, sur la guerre et la paix, car cela stimule au moins le débat.»