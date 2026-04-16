Israël promet à l'Iran des frappes «encore plus douloureuses»

Si l'Iran rejette la proposition américaine, Israël promet des frappes «encore plus douloureuses»

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré jeudi que si l'Iran rejetait une proposition américaine lui demandant notamment de renoncer à «l'armement nucléaire», Israël mènerait des frappes «encore plus douloureuses» contre de nouvelles cibles.

«L'Iran se trouve à un tournant historique: une voie consiste à renoncer au terrorisme et à l'armement nucléaire, conformément à la proposition américaine; l'autre mène à un abîme», a affirmé le ministre lors d'une cérémonie.

«Si le régime iranien choisit la seconde option, il découvrira très rapidement qu'il existe des cibles encore plus douloureuses que celles que nous avons déjà frappées», a-t-il ajouté.

Source: AFP