Des explosions secouent Téhéran, Israël dément toute attaque

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Explosions à Téhéran, le système de défense antiaérienne activé
Des explosions ont retenti jeudi soir à Téhéran où le système de défense antiaérienne a été activé, ont rapporté des médias iraniens pour la première fois depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu avec les Etats-Unis, le 8 avril.
D'après l'agence de presse officielle Irna, «des tirs de la défense antiaérienne ont été entendus» dans l'ouest de Téhéran. L'agence Mehr a elle indiqué que le système avait été activé contre «des cibles hostiles».
Trump assure avoir «tout le temps du monde» concernant l'Iran
Donald Trump a assuré jeudi qu'il avait «tout le temps du monde» concernant la guerre au Moyen-Orient, au contraire de l'Iran selon lui, dans un message sur son réseau Truth Social.
«A tous ceux qui, toujours moins nombreux, lisent ces ratés du New York Times ou regardent les mensonges de CNN, qui pensent que je suis +pressé+ de mettre fin à la guerre (si on appelle ça comme ça) avec l'Iran, sachez que je suis sûrement la personne la moins sous pression à s'être jamais trouvée dans cette position. J'ai tout le temps du monde, mais ce n'est pas le cas de l'Iran», a écrit le président américain.
«Il n'y aura d'accord que lorsque ce sera pertinent et bon pour les Etats-Unis, nos alliés et, en réalité, le reste du monde», a-t-il affirmé.
Source: AFP
Le porte-avions américain George Bush arrive à proximité du Moyen-Orient
Le porte-avions américain George Bush navigue à proximité du Moyen-Orient, dans l'océan Indien, a indiqué l'armée américaine jeudi, portant à trois le nombre de ses bâtiments déployés dans la région.
Le porte-avions Bush «navigue dans l'océan Indien, dans la zone de responsabilité du commandement américain pour le Moyen-Orient, le 23 avril», a écrit l'armée américaine sur son compte X. Les porte-avions Ford et Lincoln ont eux été dépêchés précédemment au Moyen-Orient.
Source: AFP
Israël dément toute attaque sur Téhéran
Une source sécuritaire israélienne a déclaré jeudi soir à l'AFP que l'armée israélienne n'était pas en train d'attaquer l'Iran après que des médias iraniens ont fait état de tirs de la défense anti-aérienne dans l'ouest de la capitale iranienne. «Israël n'attaque pas actuellement l'Iran», a déclaré sans plus de détails cette source ayant requis l'anonymat.
Plus tôt jeudi, le ministre de la Défense israélienne avait déclaré qu'Israël était «prêt à reprendre la guerre contre l'Iran» et attendait le feu vert de Washington pour ramener ce pays «à l'âge de pierre».
Trump participera aux pourparlers entre Israël et le Liban
Donald Trump rencontrera les représentants du Liban et d'Israël lors d'une deuxième session de pourparlers à la Maison Blanche, a indiqué jeudi un responsable américain.
«Les pourparlers au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban se tiendront désormais à la Maison Blanche. Le président Trump accueillera les deux représentants à leur arrivée», a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat.
Une frappe israélienne au sud du Liban fait trois morts
Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait trois morts jeudi, a annoncé le ministère libanais de la Santé, malgré une trêve de dix jours dans le conflit israélo-libanais.
Le ministère a précisé dans un communiqué que cette frappe s'était abattue «sur la route de Choukine, dans le district de Nabatiyé», à plus de 30 kilomètres au nord d'Israël, tandis qu'une autre, menée à Yater, à plus de quatre kilomètres au nord d'Israël, a fait deux blessés, dont un enfant.
Ces attaques surviennent quelques heures avant la deuxième rencontre entre les ambassadeurs du Liban et d'Israël à Washington, au cours de laquelle Beyrouth devrait demander une prolongation du cessez-le-feu.
Source: AFP
Israël attend le feu vert de Trump pour «ramener l'Iran à l'âge de pierre»
Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran et attend le feu vert de Washington pour ramener ce pays «à l'âge de pierre», a déclaré le ministre de la Défense, Israël Katz, dans un message vidéo diffusé jeudi.
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une prolongation unilatérale et sine die du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran entré en vigueur le 8 avril – et auquel Israël s'est plié – afin de permettre des négociations avec Téhéran.
«Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) est prête, tant sur le plan défensif qu'offensif, et les cibles (en Iran) ont été désignées», a affirmé Israël Katz.
«Des coups dévastateurs»
«Nous attendons le feu vert des Etats-Unis – avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Khamenei», a-t-il ajouté en référence à Mojtaba Khamenei, nommé guide suprême pour succéder à son père Ali Khamenei tué le 28 mars, mais aussi «pour ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre en détruisant des installations énergétiques et électriques clés et en démantelant son infrastructure économique nationale».
«Cette fois-ci, lorsque l'attaque reprendra, elle sera différente et mortelle, en ajoutant des coups dévastateurs aux points les plus sensibles, après les frappes colossales déjà subies par le régime terroriste iranien, qui ébranleront et feront s'effondrer ses fondations», a ajouté Israël Katz.
Source: AFP
Trump ordonne de détruire les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit d'Ormuz
Donald Trump a déclaré jeudi avoir ordonné à la marine américaine d'«abattre et tuer tous les bateaux, aussi petits soient-ils (...) qui posent des mines» dans le détroit d'Ormuz.
«Il ne doit y avoir aucune hésitation», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Nos bateaux démineurs sont en train de débarrasser le détroit en ce moment. J'ordonne ici que cette activité continue, mais au triple de son niveau actuel», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'ONU «travaille» au maintien d'une présence au Liban après le départ de la Finul en 2027
L'ONU «travaille» au maintien d'une présence au Liban après le départ de la Finul, sa mission dont le mandat prend fin en décembre, a indiqué jeudi le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de paix.
Le Conseil de sécurité a demandé «des options pour une éventuelle présence des Nations unies post-Finul», et «nous devons présenter ces recommandations (...) avant le 1er juin de cette année», a déclaré Jean-Pierre Lacroix lors d'une conférence de presse à Genève.
Source: AFP
Un responsable iranien dit que l'Iran perçoit ses premières recettes des droits de passage à Ormuz
Un haut responsable du Parlement iranien a déclaré jeudi que Téhéran avait reçu ses premiers revenus issus des droits de passage qu'il a instaurés dans le stratégique détroit d'Ormuz.
«Les premiers revenus provenant des droits de passage du détroit d'Ormuz ont été déposés sur le compte de la Banque centrale», a déclaré Hamidreza Hajibabaei, vice-président du Parlement iranien, selon l'agence de presse Tasnim. D'autres médias ont repris la même déclaration sans fournir davantage de précisions.
Source: AFP
L'Iran filme l'abordage musclé de deux porte-conteneurs
Une mise en scène digne d'un film d'action pour un message politique clair. Les Gardiens de la révolution iraniens ont diffusé une vidéo de propagande montrant l’assaut spectaculaire de deux navires de commerce en pleine mer ce lundi.
Un assaut milimétré
Les images sont percutantes: on y voit une embarcation rapide foncer vers un immense porte-conteneurs de la compagnie MSC. Après une courbe pour s'amarrer au flanc de la coque, des combattants masqués grimpent à bord. Le tout est monté avec une musique dramatique pour renforcer l'impact visuel de l'opération.
Deux navires ont été visés par cette démonstration de force: le MSC Francesca (364 m de long) et l'Epaminondas (300 m). Selon un communiqué relayé par l'agence Tasnim et le War Message Center, Téhéran justifie cette intervention par des impératifs de sécurité.
Les autorités iraniennes accusent les deux équipages d'avoir opéré «sans les autorisations nécessaires» et d'avoir «manipulé leurs systèmes de navigation». Les deux freteurs ont été saisis par la marine et escortés jusqu'aux côtes iraniennes.
Les navires ont été pris d'assaut quelques heures seulement après l'annonce de Trump d'une prolongation du cessez-le-feu.