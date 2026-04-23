Des explosions secouent Téhéran, Israël dément toute attaque

Trump assure avoir «tout le temps du monde» concernant l'Iran

Donald Trump a assuré jeudi qu'il avait «tout le temps du monde» concernant la guerre au Moyen-Orient, au contraire de l'Iran selon lui, dans un message sur son réseau Truth Social.

«A tous ceux qui, toujours moins nombreux, lisent ces ratés du New York Times ou regardent les mensonges de CNN, qui pensent que je suis +pressé+ de mettre fin à la guerre (si on appelle ça comme ça) avec l'Iran, sachez que je suis sûrement la personne la moins sous pression à s'être jamais trouvée dans cette position. J'ai tout le temps du monde, mais ce n'est pas le cas de l'Iran», a écrit le président américain.

«Il n'y aura d'accord que lorsque ce sera pertinent et bon pour les Etats-Unis, nos alliés et, en réalité, le reste du monde», a-t-il affirmé.

Source: AFP