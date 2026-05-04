Des navires américains seraient entrés dans le golfe

Des navires militaires américains sont entrés dans le Golfe

Des navires militaires américains sont entrés dans le Golfe dans le cadre de leur mission d'escorte de navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz, passage stratégique paralysé par l'Iran depuis le début de la guerre, a indiqué lundi l'armée américaine.

«Des destroyers lance-missiles de la Marine américaine opèrent actuellement dans le Golfe après avoir franchi le détroit d'Ormuz dans le cadre du «Projet Liberté». Les forces américaines contribuent activement aux efforts pour rétablir le trafic maritime commercial», a écrit le commandement américain pour la région sur son compte X. «Dans un premier temps, deux navires marchands battant pavillon américain ont traversé avec succès le détroit d'Ormuz et poursuivent leur trajet», a-t-il précisé.

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La marine iranienne a lancé des tirs, notamment de missiles de croisière, en guise d'avertissement contre ces navires, a rapporté la télévision d'Etat, citant un communiqué de l'armée. «Les navires américano-sionistes (ndlr: américano-israéliens) ayant ignoré notre avertissement initial, la marine (...) a lancé des missiles de croisière, roquettes et drones de combat à leur intention», selon la même source. L'Iran avait prévenu plus tôt qu'il attaquerait l'armée américaine si elle s'approchait du stratégique détroit, après que Donald Trump a annoncé une initiative pour aider des navires bloqués depuis deux mois dans le Golfe.





Source: AFP