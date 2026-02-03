Le chef de la diplomatie iranienne mandaté pour négocier avec Washington
Le président iranien Masoud Pezeshkian a annoncé mardi avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pour des négociations directes avec les Etats-Unis, «à condition qu'existe un environnement approprié».
«J'ai demandé à mon ministre des Affaires étrangères, à conditions qu'existe un environnement approprié, sans menaces ni demandes déraisonnables, de mener des négociations équitables (...) dans le cadre de nos intérêts nationaux», a-t-il indiqué sur X.
Ces discussions entre les Etats-Unis et l'Iran sont susceptibles de se tenir en Turquie le 6 février, a indiqué plus tôt mardi une source arabe informée du dossier à l'AFP.
Source: AFP
La Jordanie assure Téhéran qu'elle n'autorisera pas l'usage de son territoire pour une attaque contre l'Iran
Le chef de la diplomatie jordanienne a assuré lundi son homologue iranien, Abbas Araghchi, qu'Amman n'autoriserait pas l'usage de son territoire pour une possible attaque contre l'Iran, a indiqué son ministère.
«La Jordanie ne sera pas un champ de bataille dans un conflit régional ni une rampe de lancement pour une action militaire contre l'Iran», a affirmé Ayman Safadi lors d'une conversation téléphonique avec Abbas Araghchi, selon un communiqué de son ministère.
Il a aussi souligné la nécessité d'un règlement par «la diplomatie» du dossier nucléaire iranien, sur lequel l'Iran a appelé lundi à l'ouverture de discussions avec Washington, après une série de menaces d'intervention américaine.
Source: AFP
Londres sanctionne le ministre de l'Intérieur iranien et d'autres responsables
Le gouvernement britannique a annoncé lundi imposer des sanctions contre dix responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur, après la répression meurtrière des manifestations en Iran ces dernières semaines.
Ces sanctions visent le ministre de l'Intérieur iranien Eskandar Momeni, ainsi que «des responsables de la police et des membres influents» des Gardiens de la Révolution, «pour leur rôle dans les récentes violences contre les manifestants», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
«Le peuple iranien a fait preuve d'un courage extrême face à la brutalité et à la répression dont il a été victime ces dernières semaines», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper.
Source: AFP
Possible rencontre au sommet entre Iraniens et Américains
Le président iranien Massoud Pezeshkian a demandé l'ouverture de pourparlers sur le nucléaire avec les Etats-Unis, a rapporté lundi l'agence de presse Fars, dans un contexte de tensions avec Washington qui n'écarte pas le recours à la force militaire.
«Le président Massoud Pezeshkian a ordonné l'ouverture de pourparlers avec les Etats-Unis», a écrit Fars, citant une source au gouvernement. «L'Iran et les Etats-Unis tiendront des discussions sur la question du nucléaire», a ajouté Fars, sans préciser de date. Cette information est reprise par le journal gouvernemental Iran et le quotidien réformiste Shargh.
Selon l'agence de presse Tasnim, proche des Gardiens de la révolution iraniens, une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l'envoyé spécial américain, Steve Witkoff, est attendue dans les prochains jours. Washington n'a pas encore confirmé l'information.
Source: AFP
Téhéran dit qu'un «cadre» de négociations sera finalisé dans les prochains jours
L'Iran a indiqué lundi s'attendre à ce qu'un «cadre» pour des négociations avec les Etats-Unis soit finalisé «dans les prochains jours», au moment où le président américain Donald Trump menace d'intervenir militairement contre Téhéran.
«Les pays de la région servent de médiateurs pour l'échange de messages», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, alors que l'Iran et les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques depuis quatre décennies.
«Divers points ont été abordés et nous examinons et finalisons les détails de chaque étape du processus diplomatique, que nous espérons conclure dans les prochains jours. Cela concerne la méthode et le cadre de travail», a ajouté le porte-parole, sans préciser les sujets qui seraient abordés.
Source: AFP
L'Iran libère Erfan Soltani, devenu le visage des manifestations
Le manifestant iranien Erfan Soltani, arrêté dans le cadre du mouvement de contestation de janvier en Iran et dont Washington avait dit craindre l'exécution, a été relâché sous caution, a indiqué dimanche son avocat à l'AFP.
Le jeune homme de 26 ans «a été libéré hier (samedi) et a récupéré ses effets personnels», a déclaré Amir Mousakhani, ajoutant qu'une caution de deux milliards de tomans (environ 10'600 euros) avait été versée pour sa libération.
M. Soltani a été arrêté le 10 janvier avec de nombreux autres Iraniens lors des vastes manifestations contre le pouvoir qui ont fait des milliers de morts.
Source: AFP
Trump dit espérer trouver un accord avec l'Iran
Donald Trump a dit dimanche espérer conclure un accord avec l'Iran, quelques heures après les propos du guide suprême iranien Ali Khamenei mettant en garde sur le risque d'une «guerre régionale» si le président américain mettait en œuvre sa menace d'une intervention militaire.
«J'espère qu'on va trouver un accord», a déclaré Donald Trump à la presse depuis la Floride. «Si n'avons pas d'accord, nous allons voir si (le guide suprême) avait raison ou non», a-t-il déclaré en réaction aux propos d'Ali Khamenei.
Le président américain, qui souffle le chaud et le froid depuis des jours avec l'Iran, a aussi tenu à maintenir la pression sur Téhéran: «Nous avons là-bas les navires les plus gros, les plus puissants du monde.»
Source: AFP
Attaque américaine: Khamenei met en garde contre une «guerre régionale»
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a assuré dimanche que toute attaque américaine contre son pays déclencherait «une guerre régionale», au moment où le président américain Donald Trump menace de recourir à la force contre Téhéran.
«Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci ce sera une guerre régionale», a déclaré Ali Khamenei, ultime décisionnaire en Iran, cité par l'agence Tasnim.
Les Etats-Unis avaient brièvement mené des bombardements contre l'Iran lors d'une guerre de 12 jours en juin déclenchée par Israël.
Source: AFP
L'Iran déclare «terroristes» les armées européennes
L'Iran considère comme «groupes terroristes» les armées européennes, a déclaré dimanche le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, après la décision de l'Union européenne (UE) de désigner les Gardiens de la Révolution comme «organisation terroriste».
«Conformément à l'article 7 de la loi sur les contre-mesures portant sur la désignation du Corps des Gardiens de la Révolution islamique comme organisation terroriste, les armées des pays européens sont considérées comme groupes terroristes», a déclaré au Parlement M. Ghalibaf, vêtu comme les députés d'un uniforme des Gardiens en signe de solidarité.
Les conséquences immédiates de cette décision n'étaient pas claires dans l'immédiat.
Source: AFP
Trump affirme entretenir des négociations avec l'Iran
Donald Trump a déclaré samedi que l'Iran négociait avec les Etats-Unis, sans toutefois donner de précisions, au moment où Téhéran semble vouloir privilégier la diplomatie face à la menace d'une attaque américaine.
L'Iran «nous parle, et nous verrons bien si nous pouvons faire quelque chose», a affirmé le président américain à la chaîne Fox News, en réitérant le fait que les Etats-Unis disposaient de nombreux navires de guerre au Moyen-Orient. «Ils sont en train de négocier», a-t-il renchéri.
Comme la veille, il a indiqué lors de cette interview à une journaliste de Fox News qu'il n'était pas en mesure de livrer ses plans à ses alliés dans le Golfe pour des raisons de sécurité. «On peux pas leur dévoiler le plan. Si je leur dévoilais notre plan, ce serait presque aussi grave que de vous le dévoiler, voire pire, en réalité», a-t-il dit.
Le président américain entretient depuis plusieurs jours le doute sur une opération militaire contre Téhéran. Il avait affirmé vendredi que l'Iran voulait «conclure un accord» sur le nucléaire, ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un ultimatum.
Source: AFP
L'Iran évoque des «progrès» en vue de négociations avec Washington
Un haut dirigeant iranien a fait état samedi de «progrès» en vue de «négociations» avec Washington, nouveau rebondissement dans un contexte tendu alimenté depuis plusieurs jours par les déclarations belliqueuses de part et d'autre.
Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump avait affirmé vendredi que l'Iran voulait «conclure un accord» sur le nucléaire, ajoutant qu'il avait fixé à Téhéran un ultimatum sans donner plus de détails.
Source: AFP