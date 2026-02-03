Le chef de la diplomatie iranienne mandaté pour négocier avec Washington

Le président iranien Masoud Pezeshkian a annoncé mardi avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pour des négociations directes avec les Etats-Unis, «à condition qu'existe un environnement approprié».

«J'ai demandé à mon ministre des Affaires étrangères, à conditions qu'existe un environnement approprié, sans menaces ni demandes déraisonnables, de mener des négociations équitables (...) dans le cadre de nos intérêts nationaux», a-t-il indiqué sur X.

Ces discussions entre les Etats-Unis et l'Iran sont susceptibles de se tenir en Turquie le 6 février, a indiqué plus tôt mardi une source arabe informée du dossier à l'AFP.

Source: AFP